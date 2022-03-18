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UEFA Avrupa LigiBarcelona maçından sonra Galatasaray'a kötü haber! İlk ayrılık açıklandı
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Barcelona maçından sonra Galatasaray'a kötü haber! İlk ayrılık açıklandı
• 18 Mart 2022 - 09:05 • Son Güncelleme:

Barcelona maçından sonra Galatasaray'a kötü haber! İlk ayrılık açıklandı

Galatasaray - Barcelona maçından sonra Pedri ve Aubameyang'ın gollerine dikkat çeken İspanyol basını sarı kırmızılı takımdan ayrılacak ilk ismi açıkladı. Dün akşam iyi bir performans gösteren genç yeteneğin şimdiden eşyalarını toplaması Galatasaray cephesinde üzüntüye yol açtı.

• 18 Mart 2022 - 09:05 • Son Güncelleme:
1Barcelona maçından sonra Galatasaraya kötü haber İlk ayrılık açıklandı
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda 0-0’ın rövanşında İstanbul’da Barcelona’ya 2-1 mağlup oldu ve bu sezonki Avrupa defterini kapadı.

2Barcelona maçından sonra Galatasaraya kötü haber İlk ayrılık açıklandı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray ile Barcelona, Nef Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona ererken, ikinci yarıda Barça attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar Avrupa’ya bu turda veda etti.

3Barcelona maçından sonra Galatasaraya kötü haber İlk ayrılık açıklandı

Bu sezonki Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV Eindhoven karşısında başlayan Galatasaray, Hollanda ekibine elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’ne devam etti. Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone'nu, play-offta da Randers'ı eleyen Aslan, gruplara kaldı. Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın olduğu E Grubu'ndan 3 galibiyet, 3 beraberlikle lider çıkan Cimbom, son 32 turunu oynamayıp, direkt son 16 turuna kaldı.

4Barcelona maçından sonra Galatasaraya kötü haber İlk ayrılık açıklandı

Son 16 turunda Barcelona ile eşleşen Galatasaray, 0-0'ın rövanşında İstanbul'da rakibine 2-1 yenildi ve bu sezonki Avrupa defterini kapadı.

5Barcelona maçından sonra Galatasaraya kötü haber İlk ayrılık açıklandı

Barcelona, Mart 1978'den (vs Aston Villa) bu yana UEFA Kupası/Avrupa Ligi'nde ilk kez geriye düştüğü bir maçı kazandı.

6Barcelona maçından sonra Galatasaraya kötü haber İlk ayrılık açıklandı

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, Barcelona maçında attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı

7Barcelona maçından sonra Galatasaraya kötü haber İlk ayrılık açıklandı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray, Nef Stadyumu’nda İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşırken, maçın ilk golü Brezilyalı futbolcu Marcao’dan geldi. Mücadelenin 28. dakikasında sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yer alan Marcao kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve 1-0 yaptı. Bu aynı zamanda Aslan’ın mücadeledeki tek golü oldu.

8Barcelona maçından sonra Galatasaraya kötü haber İlk ayrılık açıklandı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, dünya devi Barcelona'ya sahasında 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Dün geceye kadar UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Sarı Kırmızılılar, Marco'nun golüyle 1-0 öne geçse de Pedri ve Aubameyang'ı durduramadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

9Barcelona maçından sonra Galatasaraya kötü haber İlk ayrılık açıklandı

Galatasaray'da Marcao, Nelsson ve Kerem gibi isimler yine ön plana çıkarken kaleci Inaki Pena'nın kurtarışları da büyük beğeni topladı. Barcelona'nın Aubameyang ile bulduğu golün öncesinde iki net fırsatta kalesini gole kapayan Inaki Pena maçın genelinde sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

10Barcelona maçından sonra Galatasaraya kötü haber İlk ayrılık açıklandı

İspanyol basını da Inaki Pena'nın Barcelona karşısındaki performansına vurgu yaptı. As gazetesinde Barcelona'dan kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Inaki Pena'nın performansı başarılı olarak değerlendirildi.

11Barcelona maçından sonra Galatasaraya kötü haber İlk ayrılık açıklandı

Avrupa Ligi maçı için yapılan haberde 'Pedri ve Aubameyang kalesinde büyüyen Inaki Pena'ya karşı birer gol atmayı başardı. Galatasaray Barça'yı zorladı ama Barcelona geriden gelip turu geçti' satırlarına yer verildi.

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İspanyol basını Galatasaray-Barcelona karşılaşmasının hemen ardından Galatasaray'ın Pena'nın bonservisi için Barcelona ile görüşeceğini iddia etti. Barcelona merkezli Sport gazetesinin internet sitesinde, Barça’dan kiralık sarı-kırmızılılarda oynayan genç file bekçisinin Cim Bom’daki olası geleceğine vurgu yapıldı.

13PENA BARCELONAYA DÖNECEK

PENA BARCELONA'YA DÖNECEK

‘Galatasaray, Inaki Pena’nın bonservisini soracak’ başlıklı haberde, Cim Bom’un Katalan ekibiyle karşı karşıya gelmesinin avantajını da bu konuda kullanacağının belirtildiği haberde, file bekçisinin önceliğinin ise Barcelona’ya dönmek olduğu savunuldu.

14Barcelona maçından sonra Galatasaraya kötü haber İlk ayrılık açıklandı

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