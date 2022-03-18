Barcelona maçından sonra Galatasaray'a kötü haber! İlk ayrılık açıklandı
Galatasaray - Barcelona maçından sonra Pedri ve Aubameyang'ın gollerine dikkat çeken İspanyol basını sarı kırmızılı takımdan ayrılacak ilk ismi açıkladı. Dün akşam iyi bir performans gösteren genç yeteneğin şimdiden eşyalarını toplaması Galatasaray cephesinde üzüntüye yol açtı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda 0-0’ın rövanşında İstanbul’da Barcelona’ya 2-1 mağlup oldu ve bu sezonki Avrupa defterini kapadı.
Bu sezonki Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV Eindhoven karşısında başlayan Galatasaray, Hollanda ekibine elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’ne devam etti. Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone'nu, play-offta da Randers'ı eleyen Aslan, gruplara kaldı. Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın olduğu E Grubu'ndan 3 galibiyet, 3 beraberlikle lider çıkan Cimbom, son 32 turunu oynamayıp, direkt son 16 turuna kaldı.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray, Nef Stadyumu’nda İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşırken, maçın ilk golü Brezilyalı futbolcu Marcao’dan geldi. Mücadelenin 28. dakikasında sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yer alan Marcao kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve 1-0 yaptı. Bu aynı zamanda Aslan’ın mücadeledeki tek golü oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, dünya devi Barcelona'ya sahasında 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Dün geceye kadar UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Sarı Kırmızılılar, Marco'nun golüyle 1-0 öne geçse de Pedri ve Aubameyang'ı durduramadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Galatasaray'da Marcao, Nelsson ve Kerem gibi isimler yine ön plana çıkarken kaleci Inaki Pena'nın kurtarışları da büyük beğeni topladı. Barcelona'nın Aubameyang ile bulduğu golün öncesinde iki net fırsatta kalesini gole kapayan Inaki Pena maçın genelinde sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
İspanyol basını Galatasaray-Barcelona karşılaşmasının hemen ardından Galatasaray'ın Pena'nın bonservisi için Barcelona ile görüşeceğini iddia etti. Barcelona merkezli Sport gazetesinin internet sitesinde, Barça’dan kiralık sarı-kırmızılılarda oynayan genç file bekçisinin Cim Bom’daki olası geleceğine vurgu yapıldı.