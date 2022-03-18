Barcelona maçından sonra Galatasaray'a kötü haber! İlk ayrılık açıklandı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, dünya devi Barcelona'ya sahasında 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Dün geceye kadar UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Sarı Kırmızılılar, Marco'nun golüyle 1-0 öne geçse de Pedri ve Aubameyang'ı durduramadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.