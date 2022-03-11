Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GalatasarayBarcelona-Galatasaray maçına damga vurdu! Kerem Aktürkoğlu yıktı geçti, büyük avantaj! Inaki Pena'yı paylaştılar, Gomis gol attı ama...
HaberlerGalatasaray Haberleri Barcelona-Galatasaray maçına damga vurdu! Kerem Aktürkoğlu yıktı geçti, büyük avantaj! Inaki Pena'yı paylaştılar, Gomis gol attı ama...
• 11 Mart 2022 - 01:24 • Son Güncelleme:

Barcelona-Galatasaray maçına damga vurdu! Kerem Aktürkoğlu yıktı geçti, büyük avantaj! Inaki Pena'yı paylaştılar, Gomis gol attı ama...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Maça Kerem Aktürkoğlu'nun performansı damga vurdu. Genç yıldız, ortaya koyduğu oyunla en çok konuşulan isim oldu. Galatasaray'ın devre arasında Barcelona'dan kiraladığı kaleci Inaki Pena, Katalan ekibi karşısında önemli kurtarışlara imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...

• 11 Mart 2022 - 01:24 • Son Güncelleme:
1Barcelona-Galatasaray maçına damga vurdu Kerem Aktürkoğlu yıktı geçti, büyük avantaj Inaki Penayı paylaştılar, Gomis gol attı ama...
ABONE OL

Barcelona ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya geldi.

2Barcelona-Galatasaray maçına damga vurdu Kerem Aktürkoğlu yıktı geçti, büyük avantaj Inaki Penayı paylaştılar, Gomis gol attı ama...

Karşılaşmanın ilk yarısında Kerem Aktürkoğlu, net bir pozisyondan yararlanamazken Barcelona ise kaleci Inaki Pena'ya takıldı.

3Barcelona-Galatasaray maçına damga vurdu Kerem Aktürkoğlu yıktı geçti, büyük avantaj Inaki Penayı paylaştılar, Gomis gol attı ama...

75. dakikada sağ kanattan Traore'nin ortasında ceza sahasında oluşan karambolde Aubamayeng röveşata denedi. Savunmadan dönen top De Jong'un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutu direğe çarptı, ardından kaleci Pena meşin yuvarlağı kontrol etti.

4GOMIS BAYRAĞA TAKILDI

GOMIS BAYRAĞA TAKILDI

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in 77. dakikada kaydettiği gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

5Barcelona-Galatasaray maçına damga vurdu Kerem Aktürkoğlu yıktı geçti, büyük avantaj Inaki Penayı paylaştılar, Gomis gol attı ama...

Mücadelenin ikinci yarısından da gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, evinde oynayacağı maç öncesinde avantajı cebine koydu.

6Barcelona-Galatasaray maçına damga vurdu Kerem Aktürkoğlu yıktı geçti, büyük avantaj Inaki Penayı paylaştılar, Gomis gol attı ama...

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalisti belirleyecek rövanş maçı 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynanacak.

7Barcelona-Galatasaray maçına damga vurdu Kerem Aktürkoğlu yıktı geçti, büyük avantaj Inaki Penayı paylaştılar, Gomis gol attı ama...

Barcelona-Galatasaray maçında Inaki Pena, dikkat çeken kurtarışlar yaptı.

8Barcelona-Galatasaray maçına damga vurdu Kerem Aktürkoğlu yıktı geçti, büyük avantaj Inaki Penayı paylaştılar, Gomis gol attı ama...

Sarı-kırmızılıların devre arasında Katalan ekibinden kiraladığı Pena, ilk yarıda Depay'ın kullandığı frikikte gole izin vermedi.

9Barcelona-Galatasaray maçına damga vurdu Kerem Aktürkoğlu yıktı geçti, büyük avantaj Inaki Penayı paylaştılar, Gomis gol attı ama...

Bu kurtarışın ardından Barcelona'nın Türkçe hesabından paylaşım yapıldı.23 yaşındaki file bekçisi, ikinci yarıda da Katalan ekibinin ataklarında başarılı performans göstermeyi başardı.

10Barcelona-Galatasaray maçına damga vurdu Kerem Aktürkoğlu yıktı geçti, büyük avantaj Inaki Penayı paylaştılar, Gomis gol attı ama...

Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla Galatasaray'ın grubunu lider tamamlamasında büyük rol sahibi olan Kerem Aktürkoğlu, Barcelona karşısında da etkili olmayı başardı.

11Barcelona-Galatasaray maçına damga vurdu Kerem Aktürkoğlu yıktı geçti, büyük avantaj Inaki Penayı paylaştılar, Gomis gol attı ama...

Galatasaray'ın ataklarının genelinde sırtlayıcı olmayı başaran ve rakiplerine üst üste attığı çalımlarla dikkatleri üzerine çeken Kerem, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

12Barcelona-Galatasaray maçına damga vurdu Kerem Aktürkoğlu yıktı geçti, büyük avantaj Inaki Penayı paylaştılar, Gomis gol attı ama...
13Barcelona-Galatasaray maçına damga vurdu Kerem Aktürkoğlu yıktı geçti, büyük avantaj Inaki Penayı paylaştılar, Gomis gol attı ama...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Barcelona ile 0-0 berabere kaldı Burak Elmas'a ne söylediğini açıkladı! Fatih Terim'e gönderme

Barcelona ile 0-0 berabere kaldı Burak Elmas'a ne söylediğini açıkladı! Fatih Terim'e gönderme

Xavi bile görünce şaşırdı! 'Galatasaray'ın bu 3 futbolcusu muhteşemdi'

Xavi bile görünce şaşırdı! 'Galatasaray'ın bu 3 futbolcusu muhteşemdi'

Barcelona-Galatasaray maçına damga vurdu! Kerem Aktürkoğlu yıktı geçti, büyük avantaj! Inaki Pena'yı paylaştılar, Gomis gol attı ama...

Barcelona-Galatasaray maçına damga vurdu! Kerem Aktürkoğlu yıktı geçti, büyük avantaj! Inaki Pena'yı paylaştılar, Gomis gol attı ama...

Torrent ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki tartışma 10 saniyede bitti yıldız futbolcu taktiğini değiştirdi

Torrent ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki tartışma 10 saniyede bitti yıldız futbolcu taktiğini değiştirdi