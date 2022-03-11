• 11 Mart 2022 - 01:24 • Son Güncelleme:
Barcelona-Galatasaray maçına damga vurdu! Kerem Aktürkoğlu yıktı geçti, büyük avantaj! Inaki Pena'yı paylaştılar, Gomis gol attı ama...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Maça Kerem Aktürkoğlu'nun performansı damga vurdu. Genç yıldız, ortaya koyduğu oyunla en çok konuşulan isim oldu. Galatasaray'ın devre arasında Barcelona'dan kiraladığı kaleci Inaki Pena, Katalan ekibi karşısında önemli kurtarışlara imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...
• 11 Mart 2022 - 01:24 • Son Güncelleme:
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Barcelona ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya geldi.
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