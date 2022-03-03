• 03 Mart 2022 - 14:44 • Son Güncelleme:
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan'dan cesur pozlar!
TRT 1'in yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, güçlü oyuncu kadrosu ile izleyiciyi ekrana kilitliyor. Dizide canlandırdığı 'Despina' karakteriyle beğeni toplayan güzel oyuncu Gülcan Arslan, Instagram hesabından paylaştığı yarı çıplak yatak pozuyla dikkatleri üzerine çekti.
• 03 Mart 2022 - 14:44 • Son Güncelleme:
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, 190 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yarı çıplak yatak pozunu paylaştı.
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2007 yılında yayınlanan Sardunya Sokak dizisinde kamera karşısına geçen Arslan, Bir Çocuk Sevdim ve Arka Sokaklar dizileriyle geniş kitlelerce tanındı.
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