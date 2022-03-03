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MagazinBarbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan'dan cesur pozlar!
HaberlerMagazin Haberleri Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan'dan cesur pozlar!
• 03 Mart 2022 - 14:44 • Son Güncelleme:

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan'dan cesur pozlar!

TRT 1'in yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, güçlü oyuncu kadrosu ile izleyiciyi ekrana kilitliyor. Dizide canlandırdığı 'Despina' karakteriyle beğeni toplayan güzel oyuncu Gülcan Arslan, Instagram hesabından paylaştığı yarı çıplak yatak pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

• 03 Mart 2022 - 14:44 • Son Güncelleme:
1Barbaroslar Akdenizin Kılıcının Despinası Gülcan Arslandan cesur pozlar
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, 190 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yarı çıplak yatak pozunu paylaştı.

2Barbaroslar Akdenizin Kılıcının Despinası Gülcan Arslandan cesur pozlar

Arslan'ın iddialı paylaşımına, ''Bu ne Allah aşkına!'' ve ''Buna ne gerek vardı şimdi?'' gibi yorumlar yapıldı.

3Barbaroslar Akdenizin Kılıcının Despinası Gülcan Arslandan cesur pozlar

İşte Gülcan Arslan'ın ses getiren pozları...

4Barbaroslar Akdenizin Kılıcının Despinası Gülcan Arslandan cesur pozlar
5Barbaroslar Akdenizin Kılıcının Despinası Gülcan Arslandan cesur pozlar

1986 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Gülcan Arslan, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

6Barbaroslar Akdenizin Kılıcının Despinası Gülcan Arslandan cesur pozlar

2007 yılında yayınlanan Sardunya Sokak dizisinde kamera karşısına geçen Arslan, Bir Çocuk Sevdim ve Arka Sokaklar dizileriyle geniş kitlelerce tanındı.

7Barbaroslar Akdenizin Kılıcının Despinası Gülcan Arslandan cesur pozlar

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Demet Özdemir'in ablası Gülbin'e hayat veren Gülcan Arslan, sonrasında başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisine dahil oldu.

8Barbaroslar Akdenizin Kılıcının Despinası Gülcan Arslandan cesur pozlar

Gülcan Arslan, yakın zaman önce Üç Kuruş dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamıştı. Anlaşamayacaklarını düşünen ikili, sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.

9Barbaroslar Akdenizin Kılıcının Despinası Gülcan Arslandan cesur pozlar

Gülcan Arslan'ın eski sevgilileri arasında Şahin Irmak ve Serkan Şenalp gibi isimler de bulunuyor.

10Barbaroslar Akdenizin Kılıcının Despinası Gülcan Arslandan cesur pozlar

Güzel oyuncunun adı, ünlü şarkıcı Teoman ile de aşk dedikodularına karışmış, Teoman bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

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