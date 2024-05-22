Bakanlık kıyı işgallerine karşı harekete geçti: Alo ihbar hattı geliyor

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Yunanistan’da geçen yaz başlayan ‘Havlu Hareketi’ eylemleri, Türkiye’de özellikle Ege kıyılarında özel işletmeler tarafından kapatılan kıyılara da uzanmıştı. Balıkesir’in Ayvalık, İzmir’in Foça ve Çeşme, Muğla’nın Datça ilçelerinde havlularını alıp bir araya gelen vatandaşlar, kıyıların özel işletmeler tarafından işgal edilmesine karşı eylemler ve protesto gösterileri yapmıştı. Geçen ağustos ayında İzmir’in Çeşme ilçesinde 4 ayrı eylem gerçekleşti. STK temsilcileri ve vatandaşlar sahillere inip ‘Kıyılara, plajlara, denize ücretsiz ulaşmak Anayasal hakkımızdır’ dedi. Grup üyeleri, ‘Halkın plajı ücretli olamaz’, ‘Denizler ücretsizdir’, ‘Biz koruduk, biz koruyacağız’ yazılı dövizler taşıdı. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de ‘Kıyılar halkındır’ diyerek kıyıdaki yapılaşma ile plaj işletmelerini protesto eden grup, geçen yıl 15 Ağustos’ta sahile havlu serip oturma eylemi yaptı. Sahillerin özel işletmelere devredilmesine İzmir’in Foça ilçesinde de tepki gösterildi. Geçen yıl 18 Ağustos’ta havlularını omuzlarına atıp Yeni Foça Sahili’nde bir araya gelen grup, ellerinde ‘Kıyılar halkındır’, ‘Sahiller bizim işgaliyeye son’, ‘Cennet sahiller birilerine para basıyor, halk uzaktan bakıyor’, ‘Bu ne ‘beach’im iş’ yazılı dövizler taşıdı.