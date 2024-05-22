Bakanlık kıyı işgallerine karşı harekete geçti: Alo ihbar hattı geliyor

GÖZYAŞLARINA BAKMAYACAĞIZ

Oteller belki en fazla olsa olsa kendi önüne şezlong atıyor. Ama oradan gelene geçene mani olmuyor. Denize girene bir şey demiyor. Sorun orada değil. Ama asıl mesele diğer tarafta. Yani bir koy bulmuşlar. 3-4 kişi çökmüş oraya, büfemsi bir şey koymuş. Ufak tefek bir şey satıyor ama bir şezlonga git otur, bak kaç lira istiyor. Ailesiyle gitmiş insanlar, nasıl bu işgalcilerle muhatap olsunlar ki! Kimsenin hukuk dışı iş yapmasına müsaade etmeyeceğiz, gözyaşlarına bakmayacağız. Oraları bunlardan temizleyeceğiz.”