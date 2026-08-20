Bakan Göktaş: 'İlk Öğretmenim Ailem uygulaması 2 milyon aile tarafından kullanıdı!' İlk Öğretmenim Ailem uygulaması nedir? Uygulama içerinde ne var, nasıl Kullanılır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ebeveynlere çocukların eğitimi, gelişimi ve aile içi iletişim konularında rehberlik eden "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasının, hizmete başladığı Nisan 2025'ten bu yana 2 milyon 2 bin aile tarafından kullanılmaya başlandığını bildirdi. Peki, İlk Öğretmenim Ailem uygulaması nedir, kim tarafından geliştirildi, ne işe yarıyor ve nasıl kullanılıyor? Anne babalar için hazırlanan İlk Öğretmenim Ailem uygulamasında hangi hizmetler bulunuyor? Çocuk gelişimi, ebeveynlik becerileri, aile içi iletişim, gebelik dönemi ve eğitim içeriklerine erişim sağlayan İlk Öğretmenim Ailem uygulaması hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.
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Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, anne ve babaların ebeveynlik sürecini doğru yönetmesi, olumlu ebeveynlik tutum ve becerilerinin desteklenmesi ve eşler arasındaki evlilik hayatının güçlendirilmesi amacıyla "Aile Yılı" kapsamında uygulamayı geliştirdiklerini belirtti.
Uygulamanın çiftlere ilk yuva kurdukları andan itibaren rehberlik etmek amacıyla tasarlandığını ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:
"Eşler arasındaki iletişime yönelik konular ile ailelerin çocuk gelişimi konusunda ihtiyaç duyduğu bilgileri, bu uygulama ile tek çatı altında topladık. Uygulamamız, çocuk gelişimi ve aile hayatına dair ücretsiz, güvenilir ve kapsamlı bilgilerle ebeveynlere rehberlik ederken, çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini destekleyen içerikler sunuyor.
Anne ve babalara, çocukların gelişimini takip edebilme imkanı veriyor. Bunun yanı sıra uygulamada, çocuk gelişimi hakkında temel bilgilerle, pozitif annelik, babalık becerilerini desteklemeye yönelik öneriler yer alıyor. Ebeveynler, dijitalin dışında çocuğun gelişim dönemine uygun ve ailece yapabilecekleri bilgilere ve aktivite önerilerine ulaşabiliyor. Bebek bekleyen aileler için doğuma hazırlık, gebelik dönemi günlük yaşam ve psikolojik değişimler gibi konularda bilgilendirici içerikler sunuyor."
"AİLELERİMİZE PRATİK ÇÖZÜM YOLLARI SUNUYORUZ"
Uygulamayı yeni içeriklerle zenginleştirdiklerini bildiren Göktaş, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların ebeveynleri için hazırlanan yeni rehberlik konuları ile akran zorbalığına yönelik bilgilendirmeleri uygulamaya eklediklerini aktardı.
Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
"Uygulamamıza eklediğimiz yeni içeriklerle anne babaların okula uyum süreci, okul kaygısı, duygusal zorluklar, dijital medya kullanımı ve ödev yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Ayrıca son dönemde dahil ettiğimiz akran zorbalığı içerikleriyle de çocukların sosyal ilişkilerindeki olumsuz davranışların erken fark edilmesi, önlenmesi ve doğru müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda ailelerimize pratik çözüm yolları sunuyoruz."
Göktaş, uygulamada sadece anneler için değil babalar için de özel bir bölüm hazırlandığını anlatarak, ailelerin çocuk gelişimi, ergenlik ve aile içi konulara dair soru ve sorunlarını interaktif şekilde uzmanlara iletip yanıt alabileceklerini ifade etti.
Kullanıcıların internet paketinden harcama yapmadan uygulamayı kullanabildiğine dikkati çeken Göktaş, "Uygulamamız vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördü. Ebeveynlere çocuk eğitimi, gelişimi ve aile içi iletişim konularında rehberlik eden 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamamız Nisan 2025'te hizmete girmesinden bu yana 2 milyon 2 bin aile tarafından kullanılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.
"DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU ONAYLANAN AİLELER ÖDEME BİLGİSİNE UYGULAMAYLA ULAŞABİLİYOR"
Bakan Göktaş, doğum öncesinden başlayarak ergenliği kapsayacak şekilde çocukların gelişim dönemine özgü bilgilere, uygulamanın "rehber" bölümünden ulaşılabildiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ayrıca 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenen doğum yardımlarımızdan faydalanmak isteyen ailelerimiz başvurularını 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden de yapabiliyor. Sosyal yardım hizmetlerimizin erişilebilirliğini artırmak ve vatandaşlarımızın süreçleri şeffaf bir şekilde takip edebilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu çalışma sayesinde doğum yardımı başvurusu onaylanan aileler ödeme bilgisine yine uygulama aracılığıyla ulaşabiliyor."
Ücretsiz indirilebilen mobil uygulama, ebeveynlere rehberlik sağlamaya devam ediyor.
İLK ÖĞRETMENİM AİLEM UYGULAMASI NEDİR?
İlk Öğretmenim Ailem, anne ve babaların çocuk gelişimi konusunda doğru, güvenilir ve bilimsel bilgilere ulaşabilmesi amacıyla geliştirilen dijital bir ebeveynlik uygulamasıdır. Uygulama, ailelerin çocuklarının gelişim süreçlerini daha bilinçli şekilde takip etmelerine yardımcı olurken aynı zamanda olumlu ebeveynlik becerilerini desteklemeyi amaçlamaktadır.
Günümüzde birçok ebeveyn "İlk Öğretmenim Ailem nedir?", "Uygulama güvenilir mi?", "Çocuk gelişimi için faydalı mı?" ve "Anne babalara hangi hizmetleri sunuyor?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Özellikle erken çocukluk döneminde ailelerin bilinçli hareket edebilmesi için hazırlanan uygulama, eğitim ve gelişim odaklı içerikleriyle öne çıkıyor.
İLK ÖĞRETMENİM AİLEM UYGULAMASINI HANGİ KURUM GELİŞTİRDİ?
İlk Öğretmenim Ailem uygulaması, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiştir. Uygulama, Bakanlığın aile yapısını güçlendirme, ebeveynleri bilinçlendirme ve çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlama hedefleri doğrultusunda hayata geçirilmiştir.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre uygulama; anne baba adaylarından okul öncesi ve okul çağındaki çocukların ebeveynlerine kadar geniş bir kullanıcı kitlesine rehberlik etmek amacıyla tasarlanmıştır.
İLK ÖĞRETMENİM AİLEM UYGULAMASI NE İŞE YARIYOR?
Uygulamanın temel amacı, ebeveynlerin çocuklarının ilk ve en önemli öğretmeni olduğu yaklaşımını desteklemektir. Bu kapsamda ailelere çocuk gelişimi, eğitim, iletişim ve aile yaşamı konularında rehberlik edilmektedir.
İlk Öğretmenim Ailem uygulaması sayesinde aileler:
Çocuk gelişimi hakkında bilgi alabiliyor.
Pozitif annelik ve babalık becerilerini geliştirebiliyor.
Çocuklarının gelişim süreçlerini takip edebiliyor.
Ailece yapılabilecek etkinlik önerilerine ulaşabiliyor.
Gebelik ve doğuma hazırlık süreçleri hakkında bilgi edinebiliyor.
Aile içi iletişim konusunda rehber içeriklerden yararlanabiliyor.
İLK ÖĞRETMENİM AİLEM UYGULAMASINDA NELER VAR?
Uygulama içerisinde ebeveynlerin farklı ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda içerik bulunuyor.
Çocuk Gelişimi İçerikleri
Çocukların yaş dönemlerine göre gelişim özellikleri, öğrenme süreçleri ve ebeveynlerin dikkat etmesi gereken noktalar hakkında bilgilendirici içerikler yer alıyor.
Pozitif Ebeveynlik Rehberi
Anne ve babalara yönelik hazırlanan rehberlerde olumlu ebeveynlik tutumları, iletişim yöntemleri ve çocuklarla sağlıklı ilişki kurulmasına yönelik öneriler sunuluyor.
Gebelik ve Doğuma Hazırlık Bölümü
Bebek bekleyen aileler için hamilelik süreci, doğum hazırlığı, günlük yaşam değişiklikleri ve psikolojik süreçlere ilişkin bilgiler bulunuyor.
Baba Özel İçerikleri
Uygulamada yalnızca anneler için değil, babalar için de özel olarak hazırlanan bilgilendirici bölümler yer alıyor.
Aktivite ve Etkinlik Önerileri
Ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirebilmesi amacıyla yaş gruplarına uygun oyunlar, aktiviteler ve etkileşim önerileri sunuluyor.
Uzman Desteği ve Rehberlik
Aileler çocuk gelişimi, ergenlik dönemi ve aile içi konularla ilgili sorularını uzmanlara yöneltebiliyor ve rehberlik hizmetlerinden yararlanabiliyor.