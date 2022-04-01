Bağışıklığı güçlendiriyor, hastalıklara karşı çok etkili! Kanser, kalp ve damar tıkanıklığı, böbrek hastalığı...

Bu yolla özellikle diyabet hastalarının rahatça tüketebileceği şekle getirilir. Bunların yanı sıra sirkesi de yapılmaktadır. Sirkesi de genel olarak salatalarda tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır ancak muhafaza edilmek amacı ile gıdalara da koyulabilir. Bunların yanı sıra meyve suyu veya çay olarak da tüketilebilir.