Bağışıklığı güçlendiriyor, hastalıklara karşı çok etkili! Kanser, kalp ve damar tıkanıklığı, böbrek hastalığı...
Kanseri önleyici bir etkiye sahip, meme kanseri riskine karşı oldukça etkili oluyor. Bağışıklığı güçlendirerek vücudu hastalıklardan koruyor, özellikle grip aylarında tüketilmesi tavsiye ediliyor. Kilo düzenleyici bir etkiye sahiptir. İştah kesici bir özelliği de bulunuyor, kabızlık gibi mide sorunlarına da iyi gelerek, sindirimi kolaylaştırıyor. Kalp ve damar tıkanıklığını engelliyor, kan akışını dengede tutuyor. Böbrek hastalıklarına iyi geliyor, basur tedavisinde sıkça kullanılıyor, taş ve kum oluşumunu engelliyor.
Özellikle ailesinde genetik olarak kanser hastalığı olan kimselerin sağlıklı olsalar dahil bir takım önlemler alması gerekmektedir. Bu önlemlerin başında beslenme gelmektedir ev yardımcı besinler tüketilmelidir. Bu besinlerin başında dağ eriği (güven - yabani erik) gelmektedir. Dağ eriğinin faydaları nelerdir? Güvem eriği, yabani erikten neler yapılır? Dağ eriği nerelerde bulunur? İşte, tüm detaylar.
Dağ eriği, genel olarak kırsal alanlardan ziyade ırmak kıyılarında ve dağ kenarlarında yetişir. Faydaları oldukça büyük olan dağ eriğinin hasat zamanı genel olarak eylül - ekim aylarıdır.
DAĞ ERİĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Dağ eriğinin sayısız faydası bulunmaktadır. Bu nedenle de sıkça tüketilmesi gereken bir besindir. Dağ eriğinin faydaları genel olarak şu şekilde sıralanmaktadır;
Meme kanseri riskine karşı oldukça etkili bir besindir. Kanser önleyici bir etkiye de sahiptir.
Bağışıklık güçlendirerek vücudu hastalıklardan korur. Özellikle grip aylarında tüketilmesi tavsiye edilir.
İştahsızlığa iyi gelir. Kilo düzenleyici bir etkiye sahiptir. İştah kesici bir özelliği de bulunmaktadır.
Kabızlık gibi mide sorunlarına da iyi gelir. Sindirimi kolaylaştırır.
Kalp ve damar tıkanıklığını engeller. Kan akışını denge de tutar.
Özellikle zayıflamak isteyen insanlar tarafından sıkça tüketilir. Yaş yakıcı özelliği bulunmaktadır.
Böbrek hastalıklarına iyi gelmektedir.
Basur tedavisinde sıkça kullanılır. Taş ve kum oluşumunu engeller.
GÜVEM ERİĞİ, YABANİ ERİKTEN NELER YAPILIR?
Güvem eriği veya yabani erikten pek çok şey elde edilebilmektedir. Ekşi erik olarak bilinen bu erik türü normal erikler gibi direk olarak tüketilebilmektedir. Ancak yaygın kullanım şekli marmelat veya reçel yapımı şeklindedir.
Bu yolla özellikle diyabet hastalarının rahatça tüketebileceği şekle getirilir. Bunların yanı sıra sirkesi de yapılmaktadır. Sirkesi de genel olarak salatalarda tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır ancak muhafaza edilmek amacı ile gıdalara da koyulabilir. Bunların yanı sıra meyve suyu veya çay olarak da tüketilebilir.
DAĞ ERİĞİ NERELERDE BULUNUR?
Tarımsal açıdan oldukça zengin olan ülkemizin hemen hemen her yerinde dağ eriği bulunabilir. Özellikle Trakya bölgesinde yoğun bir şekilde yetiştirilir. Bunların yanı sıra Akdeniz ve Ege'de karasal iklimin görüldüğü yerlerde yetişir. (Milliyet)