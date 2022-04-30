Bade İşçil: Bitsin diye dua ediyorum, ölüyorum!

"AİLEMİ DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN DAHİL OLMUYORDUM"

"Pandemi sürecinde ailemi düşündüğüm için bir işe dahil olmuyordum" diye konuşan ünlü isim, "O dönem iş kabul etmemin sebebi o" açıklamasını yaptı. İş ve anneliğin aynı anda zor olduğunu belirten İşçil, "Yeni bir yapım şirketi, ilk defa dizi çekiyor ekip. Daha önceki tecrübeme dayalı daha fazla mesaimiz oldu" dedi. Bayram tatili de sorulan oyuncu, "Ismarlayın, gidelim" diye espri yaptı ve ekledi: Daha çalışmadayım, bayram planı yapamıyorum.