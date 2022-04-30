Bade İşçil: Bitsin diye dua ediyorum, ölüyorum!
Bade İşçil, eski eşi Malkoç Sualp'ten olan oğlu Azur ile birlikte önceki gün Baltalimanı'nda görüntülendi. "Oğlunu okuldan almış saç baş anne hali" diyerek gazetecilerin sorularını yanıtlayan İşçil, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz ay İstanbul’da etkili olan kar yağışını fırsata çeviren oyuncu Bade İşçil, soluğu sahilde almıştı. Oğlu Azur ile birlikte sahil hattında yürüyüş yapıp kartopu oynayan İşçil'in eğlenceli anları, kameralara yansımıştı. Görüntülendiği fark eden oyuncu, gazetecilerin yanına gelerek onlarla sohbet etmişti.
"BABAMDAN ÇOK DAHA İYİ"
Annesi Bade İşcil ile birlikte karın tadını çıkaran Azur'a, "Annenle aran nasıl?" sorusunu yönelten muhabirler ilginç bir cevapla karşılaşmıştı. Azur, "Çok iyi. Babamdan çok daha iyi, babam..." diye konuşurken arayan giren İşçil, eliyle oğlunun ağzını kapatmıştı. Oğlunun konuşmasından endişe eden İşçil'in panik yaşadığı görülmüş; güzel oyuncu, "Henüz magazine alışkın değil" diyerek oğlunun konuşmasını engellemişti.
Anne ve babayız ne kadar ayrı olabiliriz ki? Maşallah diyeyim, idare ediyoruz birbirimizi çocuk için. Çocuğumun babası yani ne olursa olsun. Kötü bir şey de olsa çocuğum onun soyadını, genini taşıyor, ben o adamı sevmesem çocuk yapmazdım zaten" ifadelerini kullanmıştı.
"SAÇ BAŞ ANNE HALİ"
38 yaşındaki Bade İşçil, son olarak geçtiğimiz gün oğlu Azur Sualp ile birlikte Baltalimanı'nda objektiflere yansıdı. Oğlunu okuldan aldığını belirten oyuncu, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. "Oğlunu okuldan almış saç baş anne hali" diyen İşçil, dijital bir platformda yayınlanacak dizisi için sorulunca, "Ölüyorum, çok yoruldum. Bitsin diye dua ediyorum çekimler. Yoğun çalıştık biraz, o yüzden. Kısa süre ama bu da bir tecrübe oldu" şeklinde konuştu. Oyuncu, dizisiyle alakalı "Çok güzel bir proje bence, kadınların hayatını anlatıyoruz" ifadelerini de kullandı.
"AİLEMİ DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN DAHİL OLMUYORDUM"
"Pandemi sürecinde ailemi düşündüğüm için bir işe dahil olmuyordum" diye konuşan ünlü isim, "O dönem iş kabul etmemin sebebi o" açıklamasını yaptı. İş ve anneliğin aynı anda zor olduğunu belirten İşçil, "Yeni bir yapım şirketi, ilk defa dizi çekiyor ekip. Daha önceki tecrübeme dayalı daha fazla mesaimiz oldu" dedi. Bayram tatili de sorulan oyuncu, "Ismarlayın, gidelim" diye espri yaptı ve ekledi: Daha çalışmadayım, bayram planı yapamıyorum.
"PARA BENDEN ÇIKTI NETİCEDE"
Öte yandan Ekranların sevilen yüzü ve dizilerin vazgeçilmez ismi Bade İşçil, bir süre önce hakkında çıkan mal varlığı haberlerine isyan etmiş, tepkisi ile günlerce magazin basının en çok konuşulanları arasında yer almıştı.
İşçil'in Sarıyer'den 4 milyon TL'ye ev alıp, Nişantaşı'ndan taşındığı iddia edilmişti. Yeni aldığı evinin fiyatı hakkında rakam vermekten kaçınan İşçil, "Çocuğun okuluna yakın olmak istedik. Çok rahattık burada aslında. Şimdi her işimizi arabayla yapıyoruz ya da toplu taşımayı kullanıyorum. Öyle havuzlu villa falan değil. Boş verin ne yapacaksınız, para benden çıktı neticede" ifadelerini kullanmıştı. Umut Ünver/Milliyet