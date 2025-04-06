Babadan oğula büyük servet bırakıldı! 100 yıldan beri Kilis çarşısında 4 metrekarelik dükkanda korunan tarihi meslek
Kilis'te bir asırdır aynı çarşıda devam eden yemeni mesleği, Ahmet Özuslu'nun özverili çalışmalarıyla yaşatılmaya devam ediyor. Yıllardır aynı dükkânda ustalık yapan Özuslu, bu geleneksel mesleği gençlere aktararak, kültürel mirası geleceğe taşıyor. Yemeni ustası Ahmet Özuslu, "Bu mesleği babam Mehmet Özuslu'dan öğrendim. İlköğretim çağından beri bu işin içindeyim" diyerek 100 yıldır aynı çarşıda yer aldığını, 40 yıldır da 4 metrekarelik aynı dükkânda çalıştığını söyledi. Özuslu, babası Mehmet Özuslu'nun Gaziantep Üniversitesi'nde 17 yıl boyunca bu mesleğin dersini verdiğini, kendisinin de Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde dersler verdiğini ifade etti.
KİLİS (İHA) -
• 06 Nisan 2025 - 14:41 • Son Güncelleme:
KİLİS (İHA) -
• 06 Nisan 2025 - 14:41 • Son Güncelleme: