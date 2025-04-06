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GündemBabadan oğula büyük servet bırakıldı! 100 yıldan beri Kilis çarşısında 4 metrekarelik dükkanda korunan tarihi meslek
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Babadan oğula büyük servet bırakıldı! 100 yıldan beri Kilis çarşısında 4 metrekarelik dükkanda korunan tarihi meslek

Kilis'te bir asırdır aynı çarşıda devam eden yemeni mesleği, Ahmet Özuslu'nun özverili çalışmalarıyla yaşatılmaya devam ediyor. Yıllardır aynı dükkânda ustalık yapan Özuslu, bu geleneksel mesleği gençlere aktararak, kültürel mirası geleceğe taşıyor. Yemeni ustası Ahmet Özuslu, "Bu mesleği babam Mehmet Özuslu'dan öğrendim. İlköğretim çağından beri bu işin içindeyim" diyerek 100 yıldır aynı çarşıda yer aldığını, 40 yıldır da 4 metrekarelik aynı dükkânda çalıştığını söyledi. Özuslu, babası Mehmet Özuslu'nun Gaziantep Üniversitesi'nde 17 yıl boyunca bu mesleğin dersini verdiğini, kendisinin de Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde dersler verdiğini ifade etti.

KİLİS (İHA) -
• 06 Nisan 2025 - 14:41 • Son Güncelleme:
KİLİS (İHA) -
• 06 Nisan 2025 - 14:41 • Son Güncelleme:
1Babadan oğula büyük servet bırakıldı 100 yıldan beri Kilis çarşısında 4 metrekarelik dükkanda korunan tarihi meslek

Kilis'te yarım asrı aşkın süredir aynı dükkânda mesleğini sürdüren Ahmet Özuslu, baba mesleğini yaşatmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak tescillenen Özuslu, mesleğe olan bağlılığını ve gençlere olan tavsiyelerini anlattı.

2Babadan oğula büyük servet bırakıldı 100 yıldan beri Kilis çarşısında 4 metrekarelik dükkanda korunan tarihi meslek

Yemeni ustası Ahmet Özuslu, "Bu mesleği babam Mehmet Özuslu'dan öğrendim. İlköğretim çağından beri bu işin içindeyim" diyerek 100 yıldır aynı çarşıda yer aldığını, 40 yıldır da 4 metrekarelik aynı dükkânda çalıştığını söyledi.

3Babadan oğula büyük servet bırakıldı 100 yıldan beri Kilis çarşısında 4 metrekarelik dükkanda korunan tarihi meslek

Özuslu, babası Mehmet Özuslu'nun Gaziantep Üniversitesi'nde 17 yıl boyunca bu mesleğin dersini verdiğini, kendisinin de Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde dersler verdiğini ifade etti.

4Babadan oğula büyük servet bırakıldı 100 yıldan beri Kilis çarşısında 4 metrekarelik dükkanda korunan tarihi meslek

Hem babası hem de kendisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenmiş usta olduklarını belirten Özuslu, "Mesleğimizi seviyoruz ve kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

5Babadan oğula büyük servet bırakıldı 100 yıldan beri Kilis çarşısında 4 metrekarelik dükkanda korunan tarihi meslek

Zamanla kalfa ve çırakların farklı mesleklere yöneldiğini dile getiren Özuslu, bunun en büyük nedeninin geçim sıkıntısı ve maddi beklentiler olduğunu söyledi. Gençlerin mesleğe ilgisinin olduğunu ancak bu işin sürdürülebilirliğinin önemli olduğunu vurgulayan Özuslu, "Bir meslek ancak sürdürüldüğü sürece yaşar. Her şeyini A'dan Z'ye öğrenmek lazım.

6Babadan oğula büyük servet bırakıldı 100 yıldan beri Kilis çarşısında 4 metrekarelik dükkanda korunan tarihi meslek

Gençler boş zamanlarını internetle, telefonla geçirmek yerine küçük yaşlardan itibaren bir meslekle tanışmalı. Tatillerde, hafta sonlarında herhangi bir sanat dalının içinde yer almaları ileride kendilerine hem maddi hem manevi çok şey kazandırır" diye konuştu.

7Babadan oğula büyük servet bırakıldı 100 yıldan beri Kilis çarşısında 4 metrekarelik dükkanda korunan tarihi meslek

Kendi çocuklarının da bu mesleğin içinde büyüdüğünü belirten Özuslu, "Bu sayede hem sosyal oldular hem aktif. İnsanlarla nasıl iletişim kuracaklarını, paranın nasıl kazanıldığını ve harcanacağını öğrendiler.

8Babadan oğula büyük servet bırakıldı 100 yıldan beri Kilis çarşısında 4 metrekarelik dükkanda korunan tarihi meslek

Bu çok değerli bir tecrübe. Gençler zamanlarını ustaların ve sanatkarların yanında değerlendirirse gelecekte başarılı olacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.