Baba Vanga'nın Putin ile ilgili kehaneti ortaya çıktı! Şok eden detaylar...
Küçük yaşta görme yetisini kaybettiği günden beri kehanetleriyle efsane olan Baba Vanga'nın Rusya ile ilgili öngörüleri gerçek oluyor. Baba Vanga'nın Putin ile ilgili bulunduğu kehanet dünyayı şok etti. Baba Vanga Rusya için dünyanın efendisi olacak kehanetinde bulunmuş. İngiliz gazetesi Daily Mirror ise, Bulgar Kahin Baba Vanga'nın Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili kehanetini sayfasına taşıdı. İşte Baba Vanga'nın kehanetleriyle ilgili şok eden detaylar...
Dünyanın gözü kulağı birinci ayını geride bırakan Ukrayna - Rusya savaşında. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş can almaya devam ederken İngiliz basınından ilginç bir iddia geldi. Daily Mirror, Bulgar Kahin Baba Vanga'nın Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili kehanetini sayfasına taşıdı.
Yazar Valentin Sidorov'un iddialarına yer verilen habere göre, Baba Vanga Putin ve Rusya ile ilgili şu kehanetlerde bulundu; 'Her şey buz gibi çözülecek, sadece bir tanesi kalacak. Vladimir'in görkemi, Rusya'nın görkemi.' Sidorov'a göre, Baba Vanga'nın kehanetleri arasında Putin'in 'dünyanın efendisi' olacağı da yer alıyor.
Küçük yaşta görme yetisini kaybettiği günden beri kehanetleriyle efsane olan Baba Vanga'nın Rusya ile ilgili öngörüleri gerçek oluyor. Rusya’nın dünyayı yöneteceğini yıllar önce söyleyen Baba Vanga, Vladimir Putin'le ilgili de iddiada bulunmuştu.
Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve Rus ayrılıkçıların elinde bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararıyla zirveye çıktı.
Tüm dünyada “3. Dünya Savaşı mı geliyor” endişesi yaşanırken, bölgede yaşanan gerilim akıllara Bulgaristan’ın ünlü kahini Baba Vanga’nın yıllar önceki öngörülerini akıllara getirdi.
Balkanlar’ın Nostradamus’u” olarak bilinen Baba Vanga, Rusya’nın Dünya’yı yöneteceğini yıllar önce öngörürken, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ise “Dünya’nın Lordu” olacağını iddia etmişti.
İngiliz basını başta olmak üzere birçok medya kuruluşunda 2018 yılında Baba Vanga’nın kehanetleri ortaya çıkmış ve ünlü kahinin 1979’da Rusya’nın güçleneceğini söylediği iddiası gündem olmuştu.
Medyada yer alan haberlerde Baba Vanga, “Her şey eriyip gidecek, sadece Vladimir’in şanı, Rusya’nın şanı kalacak.
Rusya sadece ayakta kalmayacak, Dünya’yı da domine edecek” demişti.İngiliz gazetede, Baba Vanga’nın bu açıklamayı yazar Valentin Sidorov’a yaptığı da kaydedildi. Baba Vanga, Rusya ve Vladimir ile ilgili öngörüsünü yaptığında Putin henüz 27 yaşında bir gençti.
Baba Vanga'nın hangi kehanetleri gerçekleşti?
2004 yılında 200 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Hint Okyanusu’ndaki deprem ve tsunamiyi daha önce bilen Baba Vanga, 2022 yılı için de benzer bir öngörüde bulundu.Baba Vanga, Avustralya ile birlikte birçok Asya ülkesinde benzer doğa felaketinin yaşanacağını öne sürdü. Bu bölgelerde sel felaketinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
2- ÖLÜMCÜL VİRÜS KEŞFEDİLECEK
Corona virüsü salgınının Omicron varyantıyla birlikte etkisini sürdürdüğü bir dönemde Baba Vanga yeni bir felaketin sinyalini verdi… Baba Vanga, Sibirya’da ölümcül bir virüsün keşfedileceğini açıkladı.Donmuş bir alanda gizli duran ölümcül virüsün küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkacağı kaydedildi. Virüsün yayılacağı ve hızla kontrolden çıkacağı da öngörüler arasında yer alıyor.
3- İÇME SUYU KRİZİ
Baba Vanga’nın gelecek yıl için öngörüleri arasında içme suyu krizi de yer alıyor.Baba Vanga’nın açıklamalarını yorumlayan uzmanlar, birçok şehirde içme suyu sıkıntısı yaşanacağını ve nüfus artışı ve kirlilik sebebiyle su sorununun ortaya çıkacağını dile getirdi.Bir süredir gündemde olan Oumuamua isimli göktaşı hem şekli hem de rotasıyla birlikte bilim insanlarında merak yaratıyordu… Baba Vanga’nın kehanetlerini yorumlayanlar bu göktaşının uzaylılar tarafından gönderildiğini ve Dünya’daki yaşamı incelemek için gönderildiğini öne sürüyor.
5- KITLIK YAŞANACAK
Baba Vanga, dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkelerinden Hindistan’da çok büyük ölçekli bir kıtlık yaşanacağını duyurdu.Baba Vanga, Hindistan’da hava sıcaklığının 50 santigrat dereceye çıkacağını öngörürken, ünlü kahinin açıklamalarından çekirge ve benzeri canlıların tarlaları işgal edeceği ve ürünlere zarar vereceğine dair yorumlar yapıldı.
6- SANAL GERÇEKLİK GELİYOR
Baba Vanga’nın yorumlarını değerlendiren uzmanlar ünlü kahinin sanal gerçeklik ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu öne sürüyor…Bazı uzmanlar Baba Vanga’nın, “İnsanların bedenleri dik olmayacak kamburları çıkacak” sözlerini de değerlendirdi. Uzmanlar Baba Vanga’nın açıklamalarını değerlendirirken bunun sanal gerçeklik ve insanların ekran karşısında tabletleri ve telefonları önünde çok vakit geçirmesinin bir sonucu olacağını söyledi.
BABA VANGA KİMDİR
Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde dünyaya geldi. Bulgaristan'da, Kozhuh dağlarında, Yer Rupite bölgesinde hayatının çoğunu geçiren bir bitki uzmanıydı. Kendisinin par
Vanga çocukluk döneminde kahverengi gözleri ve sarı saçları ile sıradan bir çocuktu. Vanga yaşıtlarından daha zeki bir çocuk olarak görülüyordu. Küçükken arkadaşlarıyla "iyileştirme" oyunları oynadığı söylenir. Babası daha sonra başka bir kadınla evlendi ve Vanga bir üvey anneye sahip oldu.
Hayatında bir dönüm noktası bir kasırga oldu ve Vanga'yı 2 km uzağa fırlattı. Vanga sonradan çok korkmuş bir şekilde bulundu ve gözleri kum ve toz ile kaplıydı, bu yüzden şiddetli ağrıları nedeniyle gözleri açılamadı. Hiçbir iyileştirme çabaları sonuç vermedi. Bu yüzden tekrar görebilmesi mümkün olmadı.
1925 yılında Vanga, Zemun kentinde körler okuluna götürüldü ve orada üç yıl geçirdi. Bu süre zarfında Braille okuması öğretildi, piyano çalmasının yanı sıra örme, Yemek ve temizlik işleri yaptı.1939 yılında Plörezi'ye yakalandı. Doktorun görüşüne göre yakında ölecekti. Doktorun onun çok genç yaşta ölmesi ile ilgili yanlış görüşlerine rağmen, gerçekten hızlı ve kabul edilebilir derecede iyileşti.
Dünya Savaşı sırasında, Vanga'nın paranormal yetenekleri daha fazla dikkat çekti. İnsanlar yakınlarının hayatta olup olmadığı hakkında bir ipucu almak umuduyla kendisine geliyorlardı. 8 Nisan 1942 tarihinde Bulgaristan Çarı III. Boris de kendisini ziyaret etti. 10 Mayıs 1942 tarihinde Vanga, Dimitar Gushterov ile evlendi.