Baba Vanga'nın Putin ile ilgili kehaneti ortaya çıktı! Şok eden detaylar...

3- İÇME SUYU KRİZİ

Baba Vanga’nın gelecek yıl için öngörüleri arasında içme suyu krizi de yer alıyor.Baba Vanga’nın açıklamalarını yorumlayan uzmanlar, birçok şehirde içme suyu sıkıntısı yaşanacağını ve nüfus artışı ve kirlilik sebebiyle su sorununun ortaya çıkacağını dile getirdi.Bir süredir gündemde olan Oumuamua isimli göktaşı hem şekli hem de rotasıyla birlikte bilim insanlarında merak yaratıyordu… Baba Vanga’nın kehanetlerini yorumlayanlar bu göktaşının uzaylılar tarafından gönderildiğini ve Dünya’daki yaşamı incelemek için gönderildiğini öne sürüyor.