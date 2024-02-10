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Gündem125 cc motor yasası Resmi Gazetede yayınlandı mı, B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi 2024? 125 cc motor ehliyeti yürürlüğe girdi mi? B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanma şartları
HaberlerGündem Haberleri 125 cc motor yasası Resmi Gazetede yayınlandı mı, B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi 2024? 125 cc motor ehliyeti yürürlüğe girdi mi? B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanma şartları
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125 cc motor yasası Resmi Gazetede yayınlandı mı, B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi 2024? 125 cc motor ehliyeti yürürlüğe girdi mi? B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanma şartları

B sınıfı ehliyet kaç cc motor kullanır 2024, B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi 2024 Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 125 cc motosikletlerin kullanımına yönelik karar hayata geçirildi. Artık B sınıfı ehliyet sahibi olanlar, koşulların yerine gelmesi durumunda 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek. Karar bugün Resmi Gazete'de yer aldı, detaylar ve şartlar belli oldu. İşte b sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanma şartları…

• 10 Şubat 2024 - 11:37 • Son Güncelleme:
• 10 Şubat 2024 - 11:37 • Son Güncelleme:
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125 cc motor B ehliyet kullanabilir mi 2024? A1 sınıfı sürücü belgesi gerektiren motosikletler bundan böyle B sınıfı sürücü belgesi ile de kullanabilecek. Ticari faaliyette kullanılan motosikletler kapsam dışı bırakıldı. Peki 125 cc motor için yeni uygulamanın şartları neler? İşte B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanma şartları…

2B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANMA ŞARTLARI

B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANMA ŞARTLARI

Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre; deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak, gereken sağlık şartlarını taşımak ve daha önce sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak koşullarıyla,

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belirlenen direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde 125 cc'ye kadar olan motosikletler kullanılabilecek.

4SİSTEME KOD EKLENMESİ GEREKİYOR

SİSTEME KOD EKLENMESİ GEREKİYOR

Bunun için sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenmesi için yeterli olacak. Sürücü belgesi üzerine kod yazılmasına gerek olmayacak. Yönetmelikte "Bu duruma ilişkin olarak sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenir, ayrıca sürücü belgesi üzerine kod yazılmaz.

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Ancak söz konusu kişiler istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilirler. Sistem kayıtlarında bu koda sahip olan kişinin bu fıkrada sayılan şartlardan herhangi birini kaybetmesi ya da 2918 sayılı Kanuna istinaden sürücü belgesinin geçici veya daimi olarak geri alınması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın bu yetkisi trafik kolluğu veya sürücü belgesi vermeye yetkili birimlerce iptal edilir." ifadeleri yer aldı.

6BUGÜN YÜRÜRLÜKTE

BUGÜN YÜRÜRLÜKTE

Ancak söz konusu kişiler, istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilecek. Söz konusu yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği de belirtildi.

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