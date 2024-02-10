125 cc motor yasası Resmi Gazetede yayınlandı mı, B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi 2024? 125 cc motor ehliyeti yürürlüğe girdi mi? B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanma şartları

Ancak söz konusu kişiler istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilirler. Sistem kayıtlarında bu koda sahip olan kişinin bu fıkrada sayılan şartlardan herhangi birini kaybetmesi ya da 2918 sayılı Kanuna istinaden sürücü belgesinin geçici veya daimi olarak geri alınması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın bu yetkisi trafik kolluğu veya sürücü belgesi vermeye yetkili birimlerce iptal edilir." ifadeleri yer aldı.