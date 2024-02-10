125 cc motor yasası Resmi Gazetede yayınlandı mı, B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi 2024? 125 cc motor ehliyeti yürürlüğe girdi mi? B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanma şartları
B sınıfı ehliyet kaç cc motor kullanır 2024, B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi 2024 Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 125 cc motosikletlerin kullanımına yönelik karar hayata geçirildi. Artık B sınıfı ehliyet sahibi olanlar, koşulların yerine gelmesi durumunda 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek. Karar bugün Resmi Gazete'de yer aldı, detaylar ve şartlar belli oldu. İşte b sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanma şartları…
• 10 Şubat 2024 - 11:37 • Son Güncelleme:
• 10 Şubat 2024 - 11:37 • Son Güncelleme: