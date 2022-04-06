• 06 Nisan 2022 - 12:21 • Son Güncelleme:
Azeri kızı Günel'in annesi şaşırttı! Güzelliği ile kızını gölgede bıraktı
Didem şarkısıyla Türkiye'de şöhreti yakalayan Azeri şarkıcı Günel Zeynalova, meşhur olduğunda küçük bir kız çocuğuydu. Şöhretle küçük yaşta tanışan Azeri kızı, yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olmuştu. Bir dönemin çocuk şarkıcısı Azeri kızı Günel'in siz bir de annesini görün. Anne Zöhre Zeynalova güzelliği ile kızını gölgede bıraktı.
• 06 Nisan 2022 - 12:21 • Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenen Azeri kızı Günel, o günden sonra bir anda şöhreti yakalamıştı. İlk klibinde kalın kaşları ve sevimliliğiyle dikkat çekmişti Azeri kızı Günel.
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Son olarak "Manevi babam" dediği İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in düğününde ortaya çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle hayran bıraktı.
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Bir dönemin çocuk şarkıcısı Azeri kızı Günel'in siz bir de annesini görün.