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MagazinAzeri kızı Günel'in annesi şaşırttı! Güzelliği ile kızını gölgede bıraktı
HaberlerMagazin Haberleri Azeri kızı Günel'in annesi şaşırttı! Güzelliği ile kızını gölgede bıraktı
• 06 Nisan 2022 - 12:21 • Son Güncelleme:

Azeri kızı Günel'in annesi şaşırttı! Güzelliği ile kızını gölgede bıraktı

Didem şarkısıyla Türkiye'de şöhreti yakalayan Azeri şarkıcı Günel Zeynalova, meşhur olduğunda küçük bir kız çocuğuydu. Şöhretle küçük yaşta tanışan Azeri kızı, yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olmuştu. Bir dönemin çocuk şarkıcısı Azeri kızı Günel'in siz bir de annesini görün. Anne Zöhre Zeynalova güzelliği ile kızını gölgede bıraktı.

• 06 Nisan 2022 - 12:21 • Son Güncelleme:
1Azeri kızı Günelin annesi şaşırttı Güzelliği ile kızını gölgede bıraktı
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İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenen Azeri kızı Günel, o günden sonra bir anda şöhreti yakalamıştı. İlk klibinde kalın kaşları ve sevimliliğiyle dikkat çekmişti Azeri kızı Günel.

2Azeri kızı Günelin annesi şaşırttı Güzelliği ile kızını gölgede bıraktı

Küçük yaşta başladığı sanat hayatına başarılı bir ses sanatçısı olarak devam eden Azeri kızı Günel'in eski halinden eser kalmadı.

3Azeri kızı Günelin annesi şaşırttı Güzelliği ile kızını gölgede bıraktı

Son olarak "Manevi babam" dediği İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in düğününde ortaya çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle hayran bıraktı.

4Azeri kızı Günelin annesi şaşırttı Güzelliği ile kızını gölgede bıraktı

Bir dönemin çocuk şarkıcısı Azeri kızı Günel'in siz bir de annesini görün.

5Günel Zeynalova, annesi ve babası

Günel Zeynalova, annesi ve babası

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