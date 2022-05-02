Aylık burç yorumları! Mayısta hangi burçları neler bekliyor? 16 Mayıs'ta...
Mayıs ayı geldi. Astroloji meraklıları aylık burç yorumlarını araştırmaya başladı. Mayıs ayında hangi burcu sürpriz aşk bekliyor? Bu ayda kimlerin ilişkileri testten geçecek? Mayısta kariyerinde yükseliş olacak burç hangisi? 16 Mayıs'taki ay tutulması hangi burçlar için olumlu etki yaratacak? İşte 2022 mayıs ayı Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Uzman Astrolog Filiz Özkol, mayıs ayı, aylık burç yorumlarını açıkladı! Filiz Özkol, mayıs ayında Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. Peki 2022 Mayıs ayında aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? İşte 2022 mayıs ayı burç yorumları...
KOÇ BURCU:PARANIZ ŞEKİL DEĞİŞTİRİYOR
Bu aya yüksek moralle başlayacaksınız. İş ön planda olacak. Maddi açıdan parlak bir dönemde olacaksınız. Paraya karşı ilginiz artarken, para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.. Ay sonuna doğru kendinizi yenilemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Çalıştığınız işyerinde size ilgi duyan kişilerin patron konumunda olması sizi şaşırtmasın. Yine bu ay, abartılı davranışlar içinde bulunabilirsiniz. Duygularınıza kapılmadan ve olayları akılcı bir şekilde değerlendirmelisiniz. Sağlığınız mükemmel görülüyor. Balıkta ilerleyen Mars size çekicilik ve enerji verirken, sinirli ve asabi olmanıza da, neden oluyor. Dişler, dizler, kemikler bu ay dikkat edilmesi gereken organlarınız.
BOĞA BURCU:ATEŞ HATTINDASINIZ
Bu ay sizin için önemli ve dikkatli olmanız gereken bir ay çalışma hayatınızdaki koşullardan hoşlanmıyorsanız, durumunuzu düzeltmek için 16 Mayıs'ta Ay tutulmasının size sunacağı olanaklardan faydalanmalısınız.. Kendiniz ile ilgili yetersiz gördüğünüz konuları tekrar ele alırken, daha disiplinli olmak zorundasınız. Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepkiler vermeyin. Size uzun zamandır ilgisi olan birinin duygularının açığa çıktığına şahit olabilirsiniz. Sağlık Gezegeniniz Venüs; dişlerinize ve iskelet sisteminize özen göstermenizi gündeme getiriyor. Meditasyon ve hobi niteliğindeki çalışmalar sizi rahatlatan terapisel konular olacak.
İKİZLER BURCU: DÜŞÜNCELERİNİZ ŞEKİL DEĞİŞTİRİYOR
Çevre faktörleri sayesinde güçleneceğiniz işler peşinde koştururken; sosyal kişiliğiniz de, sağlam temeller üzerine boy verecek. Yönetici ruhu taşıyan insanlar size daha fazla güven verecekler.. Onlarla bir arada bir çok iş fırsatı yakalayacaksınız. Parasal ayarlamalarınızı doğru bir şekilde yaptığınız anda, koşulları kendi lehinize daha iyi çevirebilirsiniz. Herşeyi sıkıntı haline getirmemeli, yaşamdan eğlenceli bir şekilde faydalanmasını bilmelisiniz. Aşk yaşıyorsanız, bu ay romantizm dolu günler sizi bekliyor. Sürpriz karşılaşmalara hazırlıklı olun. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu günler içindesiniz. Ağır yiyeceklerden uzak kalmalı ve kalori dengenizi korumalısınız. Ani hareketlerden etkileneceksiniz. Bacak kaslarına kramp girebilir. Spor yaparken baldırlarınızı zorlamamalısınız.
YENGEÇ BURCU: KENDİNİZİ YENİLİYORSUNUZ
16 Mayıs'ta ay tutulması aşk ve sosyal evinizde gerçekleşecek. Bu ay çok önemli olaylar gelişecek.. Sosyal hayatınız ve özel yetenekleriniz ön plana çıkarken, iş disipliniz mükemmel bir şekilde kendini gösterecek.. Kariyerinizi güçlendirmek için dışarıdan yardım almanız gereken uygun aylardan birindesiniz. Sosyal çevre maddi kazançlarınızı arttırma konusunda size yardımcı olacak. Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli olmalı unutmayın. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz. Tutkular, duygular ve ilginç fanteziler ortaya çıkacak. Karşı cins üzerinde çekiciliğinizi ve cinsel potansiyelinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yaşadığınız ilişkinizi gizleme gereği duyabilirsiniz. Ay boyunca sağlık eviniz, size büyük bir şans verecektir. Fakat iştahınız konusunda da abartılar sunacaktır.
ASLAN BURCU:KARİYERİNİZDE YÜKSELİŞLER ZAMANI
Bu ay maddi açıdan birçok önemli olay gerçekleşecek ve ve bunların çoğu uzun süreli olacak. Çevre şartlarını, kendi koşullarınızla uyum içinde birleştireceksiniz. Koşacak ve yorulacaksınız fakat sonunda başarınızı kutlayacaksınız. Köklü kararlar alacaksınız. Kendinizi geliştirirken etrafınıza da örnek olacaksınız. Ay tutulması yüzünden bu ay aile ve duygusal konularda yoğunlaşmanız gerekebilir. Psikolojik yapınızı dengede tutarak hayatınızı denetleyebiliriz. Çevrenizi daha iyi gözlemleyebileceksiniz. Mesleki aşkların da gündemde olacağı bir dönem. Yaşadığınız yoğun duyguların adını koymakta zorlanabilirsiniz. Sağlık konusunda bu ay oldukça hassassınız. Zihinsel enerjinizi dağıtmak yerine gerekli odaklaşmayı sağlamalısınız. Akciğerlerinizin sorun yaratabileceğini düşünerek, kapalı ortamlardan ve havasız yerlerden uzaklaşmalı açık hava sporlarına özen göstermelisiniz.
BAŞAK BURCU:HEDEFLERİNİZE KİLİTLENİYORSUNUZ
Bu ay oldukça kazançlı günler sizi bekliyor. Parasal kazançlarınız sezgilerinizle birlikte ilerleyecek. Bulunduğunuz şartları değerlendirme konusunda fırsatçı ve akılcı davranışlar içinde olacaksınız.. Aşk hayatınız oldukça karışık görünüyor. Aşk konusunda istikrarı sağlamanız çok zor. Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır.. Girdiğiniz topluluklarda doğal cazibenizi kullanacak ve isteklerinizi hızla yaşama geçireceksiniz. Fakat duygusal çelişkiler yaşadığınız anlarda sinir sisteminiz zarar görüyor. Dengeli beslenerek, kısa yürüyüşler yaparak ve hobilerinize zaman ayırarak bu ayı sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz. Ruhsal dengenizi korumalı ve onu güçlendirici yogo, meditasyon gibi aktivitelere katılmalısınız. Cildinize özen göstermeli, uyku düzeninizi sağlamalısınız.
TERAZİ BURCU:DEĞİŞİM RÜZGARLARI KAPINIZDA
Bu ay oldukça keyifli günler geçireceksiniz. Yaşamın tadını çıkartın. Kendinizi şımartın, hayatın zevklerine varın. Artık fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceğiniz için, çılgın aşk kaçamaklarına da hazırlanmalısınız. Aşk duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir ay içindesiniz. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz.. Ay tutulması finans evinizde gerçekleşecek. Her şeyin parasal değerler çerçevesinde değişmediğini görecek, yaşantınızdan keyif almasını öğreneceksiniz.. Bugünlerde sağduyuyu ve sakinliği elden bırakmamalısınız. Bu şekilde davrandığınızda ortaya çıkacak zor pozisyonlardan başarı ile çıkacaksınız. Bu ay çevrenizde gelişen olumsuz olaylar karşısında gergin günler yaşayabilirsiniz.. Gecikmiş bir tatil programınız varsa, hemen uygulamalı dinlenmeyi gerçekleştirmelisiniz.
AKREP BURCU:İLİŞKİLER TESTTEN GEÇİYOR
16 Mayıs'ta Ay tutulması kariyer evinizde gerçekleşecek. İş ve kariyer konusunda, güçlüsünüz. Başarı duygusu; huzuru ve sağlığı beraberinde getirecek. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir ay olacağından emin olabilirsiniz. Hayatınızda güçlü insanlar ve kariyerinize katkısı olacak kişilerle birlikte olacaksınız. Sıradan kişilerden hoşlanmadığınız için farkında olmadan yöneldiğiniz insanların kariyer açısından önemli kişiler olduğunun farkındasınız. Kişisel değer kavramlarınız önemli ve bu nedenle kararsız ortalıkta dolaşan kişilikleri sevmiyorsunuz. Siz, güç ve tutkuyu bir aşka geçirdiğiniz zaman, kariyerinizle ilgili yükselişleri de beraberinde istiyorsunuz. Yine de dikkatli olmalı başlatacağınız aşkta temkinli davranmak en güzeli, unutmayın. Sağlığınız mükemmel görünse de, kollarınıza bacaklarınıza ve akciğerlerinize daha fazla önem vermelisiniz.
YAY BURCU:GÜNLÜK HAYAT TEMPONUZ DEĞİŞİYOR
Birçok alanda değişiklerin gerçekleşeceği önemli bir ay sizi bekliyor. Enerjinizi güçlü tutmak zorundasınız. Yeni sorumluluklarınızı kabul etmekte zorlanabilirsiniz. Bu ay maddi konularınızla ilgili mücadele vermeniz gerekebilir.. İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler. Doğru işi ve doğru zamanı bu ay yakalayabilirsiniz. Ayrıca, ikna kabiliyetiniz artıyor. Kalabalık ortamlarda gözlemciliğiniz güçlenecek. Sosyal yaşantıları güçlü kişilerin daima ilginizi çekmesi, sizi bu tür ortamların aranılan kişisi yapıyor.. . Birçoğunuz, ortak arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak. Bu ay zihinsel yorgunluk söz konusu. Doktor kontrolün de gerekli vitaminlerinizi almalısınız. Daha az yemek yemeli ve spor yapmalısınız. Duygusal çelişkiler yaşadığınız zaman sinir sisteminiz zarar görüyor.
OĞLAK BURCU:SÜRPRİZ AŞK KAPINIZ ÇALIYOR
Bu ay mesleki konularda duygusal tatmin sağlamak için gerekli çalışmaları daha sonraya ertelemelisiniz. Sabit düşüncelerden uzaklaştığınız zaman, kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. İnatçı yapınızın kendinize zarar verdiğini sizde biliyorsunuz. Sosyal çevrenizde değişimler ve yeni başlangıçlar için uygun olmayan bu durumu eski dostlarınızla hasret gidererek geçiştirebilirsiniz. Eski şartlarınızı korumaya devam etmelisiniz. Maddi konularınızı destekleyici aşklar gündeme gelecektir. Karasızlık çektiğiniz anlarda arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız Hızlı hareket etmeniz yüzünden küçük kazalara meyillisiniz. Sindirim sisteminize dikkat etmelisiniz. Yaşam kalitenizi bozacak hareketlerden uzak kalmalısınız. Derin düşünmek size iyi gelebilir fakat melankolik olaylardan uzaklaşmalısınız.
KOVA BURCU:DÜŞÜNCE KODLARINIZ AÇILIYOR
Bu ay çevrenizdeki kişilerin sorunlarını sizin de başınızı ağrıtabilir. Yine bu dönemde imzalamanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz. Her türlü riskten ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissedeceğiniz bir gün. Bu dönemde; yardım etme duygunuzun yoğun olmasından dolayı gizli kalmasını istediğiniz yapıcı faaliyetlere de katılabilirsiniz. Sosyal ve aşk ilişkilerinizde yeni durumlarla karşılaşacaksınız. Bitişlerin yaşanabileceği zamanlar gündeme gelecektir. Yolunda gitmeyen sosyal ilişkileriniz yön değiştirecek. Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanırken, ilişkinizi ve kendinizi sorgulamaya başlayacaksınız. Sağlığınızı yoğun egzersizlerle desteklemek zorunda kalabilirsiniz.
BALIK BURCU:ÇEVRENİZ VE DÜŞÜNCELERİNİZ DEĞİŞİYOR
Bu kariyerinizle ilgili başarı, size parayı da getirecektir. Yaptığınız işi severek yapacak, enerjik ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. Kendinize güvenmeniz sayesinde çok işler başaracaksınız. Aşk ve sosyal yaşantınızda bazı sorunları farkına varacaksınız. Sosyal ilişkilerinizin temellerini sağlam bir şekilde kuracaksınız. Yine, bu dönemde her zamankinden daha fazla cesur olacaksınız. Risklere karşı tedbirli olmanızı hatırlatıyoruz. Duygusal hatalar yapmaya müsait bir döneminiz. Beslenme ile konularda aşırıya kaçmayın. Karaciğerinize bu konuda önem verin. Yine bu ay, dostlarınızın sağlık sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz.. Uykunuza da gereken önemi verin. Güçlü isteklerinizi bir kenara bırakarak kendinizi sakinliğe teslim edin. Enerjinizi kontrol ederseniz mekanizmanız düzgün çalışacaktır.