Aylık burç yorumları! Mayısta hangi burçları neler bekliyor? 16 Mayıs'ta...

AKREP BURCU:İLİŞKİLER TESTTEN GEÇİYOR

16 Mayıs'ta Ay tutulması kariyer evinizde gerçekleşecek. İş ve kariyer konusunda, güçlüsünüz. Başarı duygusu; huzuru ve sağlığı beraberinde getirecek. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir ay olacağından emin olabilirsiniz. Hayatınızda güçlü insanlar ve kariyerinize katkısı olacak kişilerle birlikte olacaksınız. Sıradan kişilerden hoşlanmadığınız için farkında olmadan yöneldiğiniz insanların kariyer açısından önemli kişiler olduğunun farkındasınız. Kişisel değer kavramlarınız önemli ve bu nedenle kararsız ortalıkta dolaşan kişilikleri sevmiyorsunuz. Siz, güç ve tutkuyu bir aşka geçirdiğiniz zaman, kariyerinizle ilgili yükselişleri de beraberinde istiyorsunuz. Yine de dikkatli olmalı başlatacağınız aşkta temkinli davranmak en güzeli, unutmayın. Sağlığınız mükemmel görünse de, kollarınıza bacaklarınıza ve akciğerlerinize daha fazla önem vermelisiniz.