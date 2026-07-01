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Aydın'ın önemli tarım merkezlerinden Koçarlı bamya üretimindeki liderliğini sürdürüyor

01.07.2026 - 18:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Aydın'ın önemli tarım merkezlerinden Koçarlı ilçesinde bamya hasadı başladı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipler, hasat çalışmalarına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

1Aydın'ın önemli tarım merkezlerinden Koçarlı bamya üretimindeki liderliğini sürdürüyor

Aydın'ın verimli topraklarında tarımsal üretim tüm hızıyla devam ederken, Koçarlı ilçesinde gerçekleştirilen bamya hasadına Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Selli katıldı.

2Aydın'ın önemli tarım merkezlerinden Koçarlı bamya üretimindeki liderliğini sürdürüyor

Hasat alanında incelemelerde bulunan yetkililer, üreticilerle sohbet ederek sezonun bereketli ve bol kazançlı geçmesi temennisinde bulundu.

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3Aydın'ın önemli tarım merkezlerinden Koçarlı bamya üretimindeki liderliğini sürdürüyor

Hasadın yapıldığı aile işletmesinde üretimin anne, baba ve iki oğullarının ortak emeğiyle sürdürüldüğü belirtilirken, kuşaktan kuşağa aktarılan tarımsal bilgi ve deneyimin aile dayanışmasıyla birleşerek üretime güç kattığı ifade edildi.

4Aydın'ın önemli tarım merkezlerinden Koçarlı bamya üretimindeki liderliğini sürdürüyor

2025 yılı TÜİK verilerine göre Koçarlı ilçesinde 2 bin 200 dekar, Aydın genelinde ise 4 bin 220 dekar alanda bamya üretimi gerçekleştirildiği kaydedildi.

5Aydın'ın önemli tarım merkezlerinden Koçarlı bamya üretimindeki liderliğini sürdürüyor

Bu rakamlarla Koçarlı'nın, Aydın'da bamya üretiminin en önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

6Aydın'ın önemli tarım merkezlerinden Koçarlı bamya üretimindeki liderliğini sürdürüyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, tarımsal üretimi sahada desteklemeye ve çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.