Aydın’da 440 milyon TL’lik yatırım: Hem ovayı hem yılan balıklarını koruyacak

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Projenin çevresel boyutunda ise Bafa Gölü ile Ege Denizi arasındaki doğal yaşam bağlantısının korunması öne çıkıyor. Üreme döngüleri kapsamında Meksika’daki Sargasso Körfezi’nden yola çıkarak Ege Denizi üzerinden Bafa Gölü’ne ulaşan yılan balıkları, yaklaşık 7 bin kilometrelik zorlu bir yolculuk gerçekleştiriyor. Bu göçün sürdürülebilmesi amacıyla proje kapsamında Yılan Balığı Geçidi Kapaklı Regülatör inşa ediliyor. Geçit sayesinde yavru yılan balıklarının Bafa Gölü’ne ulaşmasının kolaylaştırılması, ergin balıkların ise üreme göçlerini sürdürebilmesi hedefleniyor. Tarım arazilerinin tuzlu sudan korunması ile doğal yaşamın devamlılığını aynı projede buluşturan yatırımın, Söke Ovası’nın tarımsal geleceğine ve Bafa Gölü çevresindeki ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlayacak.