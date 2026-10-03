Aydın’da 17 ilçede birden başladı! Yollar tek tek yenileniyor

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Çalışmalar güncel olarak, Buharkent ilçesinde Şehit İdris Afyonlu Caddesi'nde ve Gündoğan Mahallesi'nde, Bozdoğan ilçesinde Yazıkent Caddesi ile Akçay ve Alhisar Mahallelerinde, Nazilli ilçesinde tır ve kamyon parkında, 4442. Cadde'de, Ocaklı, Ketenova, Beğerli, Yaylapınar, İsabeyli, Yalınkuyu ve Ovacık Mahallelerinde, Efeler ilçesinde A1 kanal yolunda, Kemer Mezarlığı'nda, Elizdere Köprüsü'nde, Alınteri, Dedekuyusu, Evliya Çelebi, Ara Güler ve Atatürk Caddelerinde, Turgut Özal, Efekent, Kızılçay ve Batı Çevre Bulvarlarında, Eğrikavak ve Musluca Mahallelerinde, Didim ilçesinde Yeşilkent Caddesi'nde, Karacasu ilçesinde Aşağıgörle Mahallesi'nde, Söke ilçesinde Aydın Caddesi'nde, Avcılar ve Köprüalan Mahallelerinde, Kuyucak ilçesinde Ovacık ve Soğucak Mahallelerinde, Germencik ilçesinde Balatçık Mahallesi'nde, Çine ilçesinde Kirazderesi, Ünlüce, Bahçearası, Bedirler ve Ünlüce Mahallelerinde, Sultanhisar ilçesinde Malgaçemir ve Eskihisar Mahallelerinde, İncirliova ilçesinde İkizdere Mahallesi'nde ve Cılımbız mevkiinde, Köşk ilçesinde Cumayanı Mahallesi'nde, Yenipazar ilçesinde Çulhan Mahallesi'nde, Nazilli ile Bozdoğan ilçeleri Beğerli ile Yazıkent Mahalleleri arasında bulunan yolda eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da gerçekleştiriliyor.