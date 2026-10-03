Aydın’da 17 ilçede birden başladı! Yollar tek tek yenileniyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 17 ilçesinde eş zamanlı yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Onlarca farklı noktada sürdürülen çalışmalarla yollar yenilenirken, ulaşım konforu ve trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çalışmalarıyla Aydın'ın tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yatırım, proje ve hizmetler devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Aydın'ın tüm ilçelerinde, onlarca farklı noktada yürütülen çalışmalarla kentin ulaşım altyapısı güçleniyor.
Çalışmalar güncel olarak, Buharkent ilçesinde Şehit İdris Afyonlu Caddesi'nde ve Gündoğan Mahallesi'nde, Bozdoğan ilçesinde Yazıkent Caddesi ile Akçay ve Alhisar Mahallelerinde, Nazilli ilçesinde tır ve kamyon parkında, 4442. Cadde'de, Ocaklı, Ketenova, Beğerli, Yaylapınar, İsabeyli, Yalınkuyu ve Ovacık Mahallelerinde, Efeler ilçesinde A1 kanal yolunda, Kemer Mezarlığı'nda, Elizdere Köprüsü'nde, Alınteri, Dedekuyusu, Evliya Çelebi, Ara Güler ve Atatürk Caddelerinde, Turgut Özal, Efekent, Kızılçay ve Batı Çevre Bulvarlarında, Eğrikavak ve Musluca Mahallelerinde, Didim ilçesinde Yeşilkent Caddesi'nde, Karacasu ilçesinde Aşağıgörle Mahallesi'nde, Söke ilçesinde Aydın Caddesi'nde, Avcılar ve Köprüalan Mahallelerinde, Kuyucak ilçesinde Ovacık ve Soğucak Mahallelerinde, Germencik ilçesinde Balatçık Mahallesi'nde, Çine ilçesinde Kirazderesi, Ünlüce, Bahçearası, Bedirler ve Ünlüce Mahallelerinde, Sultanhisar ilçesinde Malgaçemir ve Eskihisar Mahallelerinde, İncirliova ilçesinde İkizdere Mahallesi'nde ve Cılımbız mevkiinde, Köşk ilçesinde Cumayanı Mahallesi'nde, Yenipazar ilçesinde Çulhan Mahallesi'nde, Nazilli ile Bozdoğan ilçeleri Beğerli ile Yazıkent Mahalleleri arasında bulunan yolda eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da gerçekleştiriliyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Aydınımız için çalışmaya devam ediyoruz. Yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı kentimizin dört bir yanında sürdürüyor, 17 ilçemizde eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Kent genelinde yatırımlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.