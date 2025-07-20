Aydın Nazilli'de 'kahraman' ilan edildikten sonra katil olduğu ortaya çıkan itfaiye eri cezaevinde hayatını kaybetti

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Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri, iki ayda tüm detayları ortaya çıkardı. Şüpheli şahıslar yapılan operasyon ile yakalandı. Her iki şüpheli de gözaltına alınarak Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.T. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.