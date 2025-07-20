Aydın Nazilli'de 'kahraman' ilan edildikten sonra katil olduğu ortaya çıkan itfaiye eri cezaevinde hayatını kaybetti
Kaynak : AYDIN (İHA) -
Aydın’ın Nazilli ilçesinde büyük yankı uyandıran yangın faciasında, iki çocuğunun ve eşinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin’in, olay sırasında eşi ve çocuklarının uyanmaması için kimyasal bir madde kullandığı öne sürülmüştü. Cinayet ve kundaklama şüphesiyle cezaevinde tutuklu bulunan Gezgin, cezaevinde geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu olay, hem adli hem de toplumsal açıdan dikkatle takip edilirken, Gezgin’in cezaevindeki ani ölümü soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
Olay, Nazilli'de 18 Mart 2025 Salı günü Yeşil Mahalle 372 Sokak Hilal Apartmanı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde çıkan yangın sonucu itfaiye eri Turgay Gezgin'in çocukları Toprak Ege Gezgin (4) ve Muzaffer Deniz Gezgin (11) ile eşi Fatma Gezgin (34) yoğun dumana maruz kalarak hayatlarını kaybetti.
Evin yatak odasında çıkan ve başka bir odaya sıçramayan yangını şüpheli bulan güvenlik güçleri, savcılığın talimatıyla yaptıkları detaylı incelemede güvenlik kamerası kayıtları verilerine göre yangından sonra fenalaşıp baygınlık geçiren Turgay Gezgin'in, yangından kısa süre önce eve girip çıktığını tespit etti.
Olayda iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden anne Fatma Gezgin'in telefonunda da inceleme yapan ekipler, yangından kısa bir süre önce telefonundaki mesajlarla birlikte diğer kayıtların da silindiğini de tespit etti.
Tüm verilerin şüpheli bulunması üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla katil zanlısı Turgay Gezgin ve olaydan 10 gün sonra nişanlandığı öğrenilen sevgilisi F.T.'yi takibe aldı.
Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri, iki ayda tüm detayları ortaya çıkardı. Şüpheli şahıslar yapılan operasyon ile yakalandı. Her iki şüpheli de gözaltına alınarak Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.T. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Katil zanlısı Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından Nazilli Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Sonrasında Adana Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Gezgin cezaevi görevlileri tarafından ölü bulundu.
Yetkililer, Gezgin'in cezaevinde kendi hayatına son verdiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.