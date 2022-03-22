• 22 Mart 2022 - 17:26 • Son Güncelleme:
Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirmişti! Son hali şaşırttı...
'İlişki Durumu Karışık' dizisiyle tanınan Aybike Esin Tumluer, geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirmişti. Tumluer'in son hali şaşkına çevirdi. İşte sosyal medyada gündem olan fotoğraflar...
• 22 Mart 2022 - 17:26 • Son Güncelleme:
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'İlişki Durumu Karışık' dizisinde Gülendam karakterini canlandıran Aybike Esin Tumluer'in, 2017 yılında cinsiyet değiştirmesi uzun süre gündemi meşgul etmişti.
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