Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirmişti! Son hali şaşırttı...

2017 yılında vizyona giren ‘Şansımı Seveyim' adlı Sinema filminin yanı sıra ‘Her Şey Yolunda Merkez' ve ‘İlişki Durumu Karışık' isimli dizlerin kadrosunda yer aldı. ‘Sesli Güldüm' komedi programında ise, ‘Kocasız Okşan' karakterine hayat verdi.