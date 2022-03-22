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MagazinAybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirmişti! Son hali şaşırttı...
HaberlerMagazin Haberleri Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirmişti! Son hali şaşırttı...
• 22 Mart 2022 - 17:26 • Son Güncelleme:

Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirmişti! Son hali şaşırttı...

'İlişki Durumu Karışık' dizisiyle tanınan Aybike Esin Tumluer, geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirmişti. Tumluer'in son hali şaşkına çevirdi. İşte sosyal medyada gündem olan fotoğraflar...

• 22 Mart 2022 - 17:26 • Son Güncelleme:
1Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirmişti Son hali şaşırttı...
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'İlişki Durumu Karışık' dizisinde Gülendam karakterini canlandıran Aybike Esin Tumluer'in, 2017 yılında cinsiyet değiştirmesi uzun süre gündemi meşgul etmişti.

2ADINI ATLAS KARAN OLARAK DEĞİŞTİRDİ

ADINI 'ATLAS KARAN' OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Operasyon sonrası adını 'Atlas Karan Tumluer' olarak değiştiren ünlü ismin son görüntüsü ortaya çıktı.

3SON HALİNİ GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

SON HALİNİ GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Tiyatro sahnelerinde boy gösteren Atlas Karan Tumluer'in son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte son hali...

4AYBİKE ESİN TUMLUER KİMDİR, NEDEN ATLAS KARAN ADINI ALDI

AYBİKE ESİN TUMLUER KİMDİR, NEDEN ATLAS KARAN ADINI ALDI?

Aybike Esin Tumluer, 1988 yılında dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İnternational School of Comic Acting'de drama ve tiyatro oyunculuğu eğitimi aldı.

5Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirmişti Son hali şaşırttı...

2017 yılında vizyona giren ‘Şansımı Seveyim' adlı Sinema filminin yanı sıra ‘Her Şey Yolunda Merkez' ve ‘İlişki Durumu Karışık' isimli dizlerin kadrosunda yer aldı. ‘Sesli Güldüm' komedi programında ise, ‘Kocasız Okşan' karakterine hayat verdi.

6Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirmişti Son hali şaşırttı...

2017 yılında cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer, Atlas Karan Tumluer ismini aldı.

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