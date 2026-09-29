Avcılar’da akılalmaz görüntü! Garaj yaptılar ama araç giremiyor: Nedeni tam önünde

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Bina sakinleri, elektrik şirketine bugüne kadar birçok kez başvurduklarını ancak, direğin yerinin değiştirilmesinin bir türlü mümkün olmadığını söyledi. Bina sakinlerinden Yalçın Abalı, "Elektirik şirketine gidildi ama çözüm üretilemedi. Biz de o kadar uğraştık ama kaldıramadık. 2 - 3 yıldır böyle. Araç giremiyor depo olarak kullanılıyor. Bisikletler var motosikletler var içeride. Kaldrılmasını istiyouz bu direğin buradan." dedi.