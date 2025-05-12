Atlar ve özel çocuklar arasında gönül köprüleri kuruldu

EMRE KOKKAYA: SADECE SPORLA SINIRLI OLMAYAN, İNSANA VE TOPLUMA DOKUNAN İŞ BİRLİKLERİNE DEVAM EDECEĞİZ





Gelecek dönemde de toplumsal sosyal sorumluluk projelerine imza atacaklarını belirten Hipodrom.com Genel Müdür Yardımcısı Emre Kokkaya ise toplantıda şunları söyledi:



"Bugün burada başlattığımız bu değerli işbirliği, ilerleyen dönemde çok daha fazla çocuğa ulaşmasını hedefliyoruz. Hipodrom.com olarak, bu alandaki desteklerimizi artırarak sürdürecek ve sosyal sorumluluk çalışmalarını kurumsal kültürümüzün merkezine yerleştirmeye devam edeceğiz. Bu noktada, TJK ile olan güçlü bağımızı, sadece sporla sınırlı olmayan, insana ve topluma dokunan iş birlikleriyle daha da derinleştireceğimizi de belirtmek isterim. Aynı şekilde, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile bu ilk adımı daha da ileri taşıyacak ortak projeler üretmek için de sürekli iş birliği halinde olacağız."Hipodrom.com Yazarı Hakan Cantınaz ve Türkiye Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Kurumsal İletişim Sorumlusu Fatih Pilatin de etkinlikte bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.