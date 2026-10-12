Atıl ağaç parçaları ahşap oymacılığıyla sanat eserine dönüşüyor! Isparta'da kadınlar Van Gogh'un "Yıldızlı Geceler" tablosunu ıhlamur ağacına işledi

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Havva Çetin, 2011 yılında başladığı ahşap oymacılığı işinde severek çalıştığını anlatırken, "Atölyede müdürümüz ne yapmamızı istediyse burada onu üretiyoruz. Genellikle gül tabloları yapıyoruz. Hediyelik eşya olarak bolca onlardan yapıyoruz. Bazen bir çerçeve bazen bir tablo yaptığımız da oluyor. Eserin önce çizimini yapıyor, ardından bıçak ve ıskarpela ile oymaya başlıyoruz. Zor ama müthiş bir iş. O muhteşem eser ortaya çıktığında işte orada artık zorluğu yok. Ağacın bir karakteri var. Yumuşağı da var serti de var. Sert daha güzel olur. Karaağaç serttir. Bu ağacı bazı tablolarda kullanırız. Ihlamur ağacı yumuşaktır. Akçaağaç var; o daha çok farklıdır. Akçaağaçta yaptığınız eser bittiğinde mermer görünümü alır. Serttir ama çok da güzeldir. Bu işi yapacaklar ağacı da tanımalı. Yumuşak ağaçta ince detaylarda kırılma ihtimali çok fazla. Sert ağaçlarda daha rahat çalışılabiliyor" dedi.