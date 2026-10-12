Atıl ağaç parçaları ahşap oymacılığıyla sanat eserine dönüşüyor! Isparta'da kadınlar Van Gogh'un "Yıldızlı Geceler" tablosunu ıhlamur ağacına işledi
Isparta Belediyesi bünyesinde 15 yıldır aralıksız faaliyet gösteren Ahşap Oyma Atölyesi’nde, kütük ve atıl ağaç parçaları usta ellerin dokunuşuyla görkemli sanat eserlerine dönüşüyor. Çalışanlarının büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan atölye; Isparta gülünü simgeleyen rölyef tablolar, çeyiz sandıkları, minyatür evler ve dünyaca ünlü ressamların tablolarını ahşaba işleyerek kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel zanaatı geleceğe taşıyor.
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Isparta'da belediyeye bağlı faaliyet gösteren Ahşap Oyma Atölyesi'nde, ağaçlardan sanat eserleri oluşturuluyor. Kütük ve çeşitli ağaç parçaları, usta ellerde oymacılık sanatıyla birleştirerek hayat buluyor.
Çalışanlarının çoğu kadınlardan oluşan atölyede yapılan eserler arasında Isparta gülünü figüre eden tablolar, ünlü ressamların tablolarının benzerleri, çeyiz sandıkları, minyatür evler ve koltuklar gibi pek çok ürün yer alıyor. Burada üretilen eserler, devlet büyüklerine günün anısı olarak hediye de ediliyor.
'DÜŞÜNCELERDEN UZAKLAŞIYORUM'
Şükriye Utku, 16 yıldır ahşap oymacılığı yaptığını belirterek, "Bu işi severek yapıyorum ve konsantre olduğum için tüm düşüncelerden uzaklaşıyorum. Hobi arayan arkadaşlara da tavsiye ederim. Değişik bir deneyim olacağına inanıyorum. Şu anda Van Gogh'un 'Yıldızlı Geceler' adlı tablosunu ahşaba uyarlıyoruz. Oyum aşamasındayız. Yüzde 90'ı bitti. Daha sonra renklendirme işlemi olacak. Ardından çerçeve tasarımı olacak. Son olarak atölyemizde bulunan müzemizde sergilenecek" dedi.
IHLAMUR AĞACINA İŞLENDİ
Dünyaca ünlü ressamın tablosunu ıhlamur ağacına işlediğini aktaran Şükriye Utku, "Ihlamur, oymaya en uygun en güzel ve yeni başlayanlar için başlangıca çok uygun bir ağaçtır. Tabii yapılacak modele göre de ağaç seçimi önem arz ediyor" diye konuştu.
'ZOR AMA MÜTHİŞ BİR İŞ'
Havva Çetin, 2011 yılında başladığı ahşap oymacılığı işinde severek çalıştığını anlatırken, "Atölyede müdürümüz ne yapmamızı istediyse burada onu üretiyoruz. Genellikle gül tabloları yapıyoruz. Hediyelik eşya olarak bolca onlardan yapıyoruz. Bazen bir çerçeve bazen bir tablo yaptığımız da oluyor. Eserin önce çizimini yapıyor, ardından bıçak ve ıskarpela ile oymaya başlıyoruz. Zor ama müthiş bir iş. O muhteşem eser ortaya çıktığında işte orada artık zorluğu yok. Ağacın bir karakteri var. Yumuşağı da var serti de var. Sert daha güzel olur. Karaağaç serttir. Bu ağacı bazı tablolarda kullanırız. Ihlamur ağacı yumuşaktır. Akçaağaç var; o daha çok farklıdır. Akçaağaçta yaptığınız eser bittiğinde mermer görünümü alır. Serttir ama çok da güzeldir. Bu işi yapacaklar ağacı da tanımalı. Yumuşak ağaçta ince detaylarda kırılma ihtimali çok fazla. Sert ağaçlarda daha rahat çalışılabiliyor" dedi.
'GELENEKSEL EL SANATLARINI YAŞATIYORUZ'
Ahşap Oyma Atölyesi'nin sorumlusu Süleyman Çetin, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını canlandırmak için çalıştıklarını belirterek, "Burası 15 senedir çalışmaya ve üretmeye devam eden bir birim. Ağaçlar zaten canlı varlıklar. Biz hayat vermiyoruz, sadece onun üzerindeki değerleri görünür hale getiriyoruz. Burada çalıştığımız coğrafya Isparta olduğu için gülü işliyoruz öncelikle. Bunun haricinde sanat eserlerini ağaç üzerine işleyerek görünür hale getirmeye çalışıyoruz. Bazen ağaçları işleriz, ağacın kendi değerleri de vardır. Ağacın kendi gösterdiği ya da ağaçları keserken, incelerken onun gösterdiği değerler vardır biz onları görünür hale getiriyoruz. Mesela buradaki bir ardıç ağacı kestiğimiz zaman burada bir anne ve kucağında bir çocuk çıktı. Biz bunu biraz daha görünür hale getirdik ve bir eser oldu" diye konuştu.
FARKLI TEMALARDA FARKLI PROJELER
Süleyman Çetin, ünlü ressamların tablolarının işlendiği eserlere de değinerek, "Bu bir tema. Farklı temalarda farklı projeler yürütüyoruz. Dünyada ve Türkiye'de meşhur olan sanatkarların eserlerinden birer numune yaparak sanat galerisi oluşturduk. Isparta'mıza gelen misafirlerin kendi ülkelerinden bir şeyler bulabilmesi adına olmuş bir iş" dedi.