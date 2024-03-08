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Gündem Atatürklü kadınlar günü mesajları | Atatürk'ün kadınlar ile ilgili sözleri: Şuna inanmak gerekir ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir! İşte Atatürklü dünya kadınlar günü mesajları
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Atatürklü kadınlar günü mesajları | Atatürk'ün kadınlar ile ilgili sözleri: Şuna inanmak gerekir ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir! İşte Atatürklü dünya kadınlar günü mesajları

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı için aramalar yoğunlaştı. Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi alanlardaki katkılarına ve hakları konusunda farkındalık yaratmak, eşinin, annesinin, sevgilisinin, ablasının kadınlar gününü kutlamak isteyenler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri ve mesajlarını araştırıyor. Biz de özel ve kutlu günde sevgiliye, eşe, anneye, arkadaşa mesaj göndermek isteyenler için Kadınlar Günü mesajı örnekleri hazırladık. İşte, en güzel, kısa, uzun anlamlı, kadın emeğini vurgulayan resimli 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...

• 08 Mart 2024 - 11:45 • Son Güncelleme:
• 08 Mart 2024 - 11:45 • Son Güncelleme:
1 Atatürklü kadınlar günü mesajları | Atatürkün kadınlar ile ilgili sözleri: Şuna inanmak gerekir ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir İşte Atatürklü dünya kadınlar günü mesajları

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu yıl da tüm dünyada kadınların tarih boyunca verdikleri mücadele ve kazanımlarını anmak, yıllar önce tekstil fabrikasında hayatını kaybeden kadınlara minnetlerini iletmek için kutlanıyor. Bu özel günde yakınındaki kadınların ve tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak için arama motorlarına yönelip Kadınlar Günü kutlu olsun mesajları arayanlar için biz de Atatürklü Kadınlar Günü mesajları ile 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü mesajları derledik. İşte Eşe, sevgiliye, anneye, ablaya, arkadaşa resimli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri…

2 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü mesajları

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü mesajları

Kadınların gücü, sevgisi ve dayanışması dünyayı aydınlatır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Kadınlar; sevgi, sabır ve güç demektir. Sizlere minnettarız. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun!

Kadınlar, hayatın her alanında güçlü birer ilham kaynağıdır. Siz kadınlarla gurur duyuyoruz. Kutlu olsun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü!

Dünya daha adil ve daha güzel bir yer olabilmek için kadınların gücüne ihtiyaç duyar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz!

3 Atatürklü kadınlar günü mesajları | Atatürkün kadınlar ile ilgili sözleri: Şuna inanmak gerekir ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir İşte Atatürklü dünya kadınlar günü mesajları

Kadınlar; sevgiyle, emekle ve umutla dünyayı şekillendirirler. Sizlere minnettarız. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun!

Kadınlar, hayatın anlamı ve güzelliğidir. Sizlere sonsuz teşekkürler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun!

Kadınlar; sevgi, fedakarlık ve cesaret demektir. Sizlere minnettarız. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun!

4 Atatürklü kadınlar günü mesajları | Atatürkün kadınlar ile ilgili sözleri: Şuna inanmak gerekir ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir İşte Atatürklü dünya kadınlar günü mesajları

Kadınlar; umut, sevgi ve değişimin simgesidir. Sizlere saygıyla. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun!

Kadınlar, dünyaya sadece güzellik değil, aynı zamanda güç de katarlar. Sizlerle gurur duyuyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz!

Kadınlar; sevgi, iyilik ve direnişin öncüsüdür. Sizlere minnettarız. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun!

5 ATATÜRKLÜ KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

ATATÜRKLÜ KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

"Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar." M. Kemal Atatürk

"Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." M. Kemal Atatürk

6 Atatürklü kadınlar günü mesajları | Atatürkün kadınlar ile ilgili sözleri: Şuna inanmak gerekir ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir İşte Atatürklü dünya kadınlar günü mesajları

"Kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir." M. Kemal Atatürk

"Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar." M. Kemal Atatürk

7 Atatürklü kadınlar günü mesajları | Atatürkün kadınlar ile ilgili sözleri: Şuna inanmak gerekir ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir İşte Atatürklü dünya kadınlar günü mesajları

"Bizim toplumumuz için ilim ve fen lazım ise, bunları aynı derecede hem erkek hem de kadınlarımızın iktisap etmesi lazımdır." Kemal Atatürk

"Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." M. Kemal Atatürk

8 Atatürklü kadınlar günü mesajları | Atatürkün kadınlar ile ilgili sözleri: Şuna inanmak gerekir ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir İşte Atatürklü dünya kadınlar günü mesajları

"Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir." M. Kemal Atatürk

"Kadınlar içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır." M. Kemal Atatürk