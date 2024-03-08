Atatürklü kadınlar günü mesajları | Atatürk'ün kadınlar ile ilgili sözleri: Şuna inanmak gerekir ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir! İşte Atatürklü dünya kadınlar günü mesajları

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu yıl da tüm dünyada kadınların tarih boyunca verdikleri mücadele ve kazanımlarını anmak, yıllar önce tekstil fabrikasında hayatını kaybeden kadınlara minnetlerini iletmek için kutlanıyor. Bu özel günde yakınındaki kadınların ve tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak için arama motorlarına yönelip Kadınlar Günü kutlu olsun mesajları arayanlar için biz de Atatürklü Kadınlar Günü mesajları ile 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü mesajları derledik. İşte Eşe, sevgiliye, anneye, ablaya, arkadaşa resimli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri…