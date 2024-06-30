Atatürk döneminde yapılan Gazi Koşularını hangi atlar kazanmıştır? Sahipleri kimlerdir? Gazi Koşusu Kupası'nı kim tasarlamıştır?

Türk yarışçılığının en önemli yarışması olan Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bugün (30 Haziran 2024) koşulacak. Birbirinden güçlü 22 İngiliz safkanınjn yarışacağı 2400 metre çim pistte yapılacak koşu 1927 yılından bu yana koşuluyor. Gazi Koşusu'nun en önemli derecesini 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot isimli safkana aittir (2.26.22 derece) Peki Atatürk döneminde Gazi Koşusu kazanan atlar hangileridir?