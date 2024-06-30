Atatürk döneminde yapılan Gazi Koşularını hangi atlar kazanmıştır? Sahipleri kimlerdir? Gazi Koşusu Kupası'nı kim tasarlamıştır?
98. Gazi Koşusu öncesi bu önemli yarışa ait bilgiler de merak ediliyor. Türk atçılığının derbisi olarak görülen ve her yıl birbirinden önemli İngiliz safkat atlarının yarıştığı Gazi Koşusu 30 Haziran 2024 Pazar günü koşuluyor. Bu önemli yarış 1927 yılından bu yana icra edilmektedir. Peki Atatürk döneminde koşulan Gazi Koşularını hangi atlar kazanmıştır?
• 30 Haziran 2024 - 13:18 • Son Güncelleme:
• 30 Haziran 2024 - 13:18 • Son Güncelleme: