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Gündem Atatürk döneminde yapılan Gazi Koşularını hangi atlar kazanmıştır? Sahipleri kimlerdir? Gazi Koşusu Kupası'nı kim tasarlamıştır?
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Atatürk döneminde yapılan Gazi Koşularını hangi atlar kazanmıştır? Sahipleri kimlerdir? Gazi Koşusu Kupası'nı kim tasarlamıştır?

98. Gazi Koşusu öncesi bu önemli yarışa ait bilgiler de merak ediliyor. Türk atçılığının derbisi olarak görülen ve her yıl birbirinden önemli İngiliz safkat atlarının yarıştığı Gazi Koşusu 30 Haziran 2024 Pazar günü koşuluyor. Bu önemli yarış 1927 yılından bu yana icra edilmektedir. Peki Atatürk döneminde koşulan Gazi Koşularını hangi atlar kazanmıştır?

• 30 Haziran 2024 - 13:18 • Son Güncelleme:
• 30 Haziran 2024 - 13:18 • Son Güncelleme:
1 Atatürk döneminde yapılan Gazi Koşularını hangi atlar kazanmıştır Sahipleri kimlerdir Gazi Koşusu Kupasını kim tasarlamıştır

Türk yarışçılığının en önemli yarışması olan Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bugün (30 Haziran 2024) koşulacak. Birbirinden güçlü 22 İngiliz safkanınjn yarışacağı 2400 metre çim pistte yapılacak koşu 1927 yılından bu yana koşuluyor. Gazi Koşusu'nun en önemli derecesini 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot isimli safkana aittir (2.26.22 derece) Peki Atatürk döneminde Gazi Koşusu kazanan atlar hangileridir?

2 Atatürk döneminde yapılan Gazi Koşularını hangi atlar kazanmıştır Sahipleri kimlerdir Gazi Koşusu Kupasını kim tasarlamıştır



ATATÜRK DÖNEMİNDE GAZİ KOŞUSU KAZANAN ATLAR

1927 - Neriman

1928 - Primerole

1929 - Cap

1930 - Olga

1931 - Young Turc

1932 - Lale

1933 - Özdemir

1934 - Ece

1935 - Tomru

1936 - Şilem

1937 - Taşpınar

1938 - Romance

3 Atatürk döneminde yapılan Gazi Koşularını hangi atlar kazanmıştır Sahipleri kimlerdir Gazi Koşusu Kupasını kim tasarlamıştır



GAZİ KOŞUSU KUPASINI KİM TASARLADI?

Türk yarışçılığının en önemli yarışması olan Gazi Koşusu’nun armağanı, 1979 yılında kaybettiğimiz ünlü heykeltıraş Prof. Dr. Şadi Çalık’ın eseri olan, som gümüşten yapılmış, Atatürk’ün at üzerindeki heykelciğidir.

4 GAZİ KOŞUSU REKORU KİME AİT

GAZİ KOŞUSU REKORU KİME AİT?

Gazi Koşusu rekoru Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot isimli ata aittir. 1996 Gazi Koşusu'nda 2.26.22 derece yaparak kırılması zor bir rekora imza atmıştır.

5 Atatürk döneminde yapılan Gazi Koşularını hangi atlar kazanmıştır Sahipleri kimlerdir Gazi Koşusu Kupasını kim tasarlamıştır
6 Atatürk döneminde yapılan Gazi Koşularını hangi atlar kazanmıştır Sahipleri kimlerdir Gazi Koşusu Kupasını kim tasarlamıştır