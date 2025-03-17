Ata mesleğinin eğitimini, devletin desteğini arkasına alan girişimci kadın kovanların başına geçti! Balın yanında arı ekmeği de üretiyor
Düzce'de ailesinden miras aldığı arıcılığı devlet desteğiyle geliştirip bu alanda sertifika ve diploma sahibi olan Seher Arı Ar, hakkında yüksek lisans yaptığı mesleğine yeni başlamak isteyen girişimcilere de kurslar düzenliyor. Kovan sayısını arttırmaktan ziyade arı ürünleri ve yüksek verimlilik çalışmaları yaptığını vurgulayan Ar, "Çok büyük bir işletme değiliz, 50 kovanla devam ediyoruz. Değişen iklim şartlarında sadece bal üretimi bizi zorluyor. Bunun yanında arı ürünlerine yöneliyoruz. Perga (arı ekmeği), polen ve karışımlarını üretiyoruz." bilgisini paylaştı.
AA
• 17 Mart 2025 - 16:49 • Son Güncelleme:
AA
• 17 Mart 2025 - 16:49 • Son Güncelleme: