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GündemAta mesleğinin eğitimini, devletin desteğini arkasına alan girişimci kadın kovanların başına geçti! Balın yanında arı ekmeği de üretiyor
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Ata mesleğinin eğitimini, devletin desteğini arkasına alan girişimci kadın kovanların başına geçti! Balın yanında arı ekmeği de üretiyor

Düzce'de ailesinden miras aldığı arıcılığı devlet desteğiyle geliştirip bu alanda sertifika ve diploma sahibi olan Seher Arı Ar, hakkında yüksek lisans yaptığı mesleğine yeni başlamak isteyen girişimcilere de kurslar düzenliyor. Kovan sayısını arttırmaktan ziyade arı ürünleri ve yüksek verimlilik çalışmaları yaptığını vurgulayan Ar, "Çok büyük bir işletme değiliz, 50 kovanla devam ediyoruz. Değişen iklim şartlarında sadece bal üretimi bizi zorluyor. Bunun yanında arı ürünlerine yöneliyoruz. Perga (arı ekmeği), polen ve karışımlarını üretiyoruz." bilgisini paylaştı.

AA
• 17 Mart 2025 - 16:49 • Son Güncelleme:
AA
• 17 Mart 2025 - 16:49 • Son Güncelleme:
1Ata mesleğinin eğitimini, devletin desteğini arkasına alan girişimci kadın kovanların başına geçti Balın yanında arı ekmeği de üretiyor

Soy isimleri meslekleriyle örtüşen dedesi ve babasının yanında arı kovanlarının içerisinde büyüyen 46 yaşındaki Ar, arıcılığı gelişen teknoloji ve modern yöntemlerle sürdürmek için "mektepli" olmaya karar verdi.

2Ata mesleğinin eğitimini, devletin desteğini arkasına alan girişimci kadın kovanların başına geçti Balın yanında arı ekmeği de üretiyor

Selçuk Üniversitesi Taşkent Meslek Yüksekokulu'nda arıcılık ön lisanstan mezun olduktan sonra 2011'de Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini bitiren Ar, Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programı'nı başarıyla tamamladı.

3Ata mesleğinin eğitimini, devletin desteğini arkasına alan girişimci kadın kovanların başına geçti Balın yanında arı ekmeği de üretiyor

Ar, babasının Beyköy beldesi Dağdibi köyündeki arazisinde 5 kovanla başladığı mesleğini, 2016'da Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Girişimci Programı'ndan aldığı 30 arılı kovan desteğiyle geliştirdi.

4Ata mesleğinin eğitimini, devletin desteğini arkasına alan girişimci kadın kovanların başına geçti Balın yanında arı ekmeği de üretiyor

Ana arı yetiştiriciliği, arı sütü, arı ekmeği üretimi gibi farklı alanlarda sertifikalar alan ve Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Ekoturizm Anabilim Dalı'nda arıcılık turizmi üzerine yüksek lisans eğitimine devam eden Ar, mesleğe başlamak isteyenlere de Halk Eğitim Merkezi'nde kurs veriyor.

5Ata mesleğinin eğitimini, devletin desteğini arkasına alan girişimci kadın kovanların başına geçti Balın yanında arı ekmeği de üretiyor

Arıcılığı daha da geliştirmek istediğini belirten Ar, AA muhabirine, ailesinin arıcılığa ilgisi dolayısıyla kendisinin de mesleğe kolayca adapte olduğunu söyledi.

6Ata mesleğinin eğitimini, devletin desteğini arkasına alan girişimci kadın kovanların başına geçti Balın yanında arı ekmeği de üretiyor

Devletten aldığı destekle arıcılığa başladığını anlatan Ar, "2016'da devletin genç çiftçilere desteğinden faydalanmıştım. Proje kapsamında, 30 kovan almıştık. Yine arıcılıkta kullanılan maske, alet, ekipman, bal sağım makinesi, elektrikli çit, bal süzme ve dinlendirme malzemelerini edinmiştik. Hala faydalanıyoruz." diye konuştu.

7Ata mesleğinin eğitimini, devletin desteğini arkasına alan girişimci kadın kovanların başına geçti Balın yanında arı ekmeği de üretiyor

Ar, arıcılığın sadece bal üretimi olmadığını anlatmak için büyük çaba sarf ettiğine değinerek, "Bunun dışında arı sütüyle ilgili projelerden istifade ettiğimiz oldu.

8Ata mesleğinin eğitimini, devletin desteğini arkasına alan girişimci kadın kovanların başına geçti Balın yanında arı ekmeği de üretiyor

Düzce'de ve ülkemizde arı sütü üretimi çok büyük açık. İnşallah tekrarları olur. Diğer arı ürünlerine de yönelinmesi gerekiyor. Devletimizin de bu konudaki projeleri devam ediyor." dedi.

9Ata mesleğinin eğitimini, devletin desteğini arkasına alan girişimci kadın kovanların başına geçti Balın yanında arı ekmeği de üretiyor

Kovan sayısını arttırmaktan ziyade arı ürünleri ve yüksek verimlilik çalışmaları yaptığını vurgulayan Ar, "Çok büyük bir işletme değiliz, 50 kovanla devam ediyoruz.

10Ata mesleğinin eğitimini, devletin desteğini arkasına alan girişimci kadın kovanların başına geçti Balın yanında arı ekmeği de üretiyor

Değişen iklim şartlarında sadece bal üretimi bizi zorluyor. Bunun yanında arı ürünlerine yöneliyoruz. Perga (arı ekmeği), polen ve karışımlarını üretiyoruz." bilgisini paylaştı.

11Ata mesleğinin eğitimini, devletin desteğini arkasına alan girişimci kadın kovanların başına geçti Balın yanında arı ekmeği de üretiyor

Ar, sektörde kadın girişimcilerin artması için çaba sarf ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Arıcılık mutfak işi. Bu işin içinde kadınlar olmazsa, beylerin tek başına yürütmesi bence çok zor.

12Ata mesleğinin eğitimini, devletin desteğini arkasına alan girişimci kadın kovanların başına geçti Balın yanında arı ekmeği de üretiyor

Bence arıcılık zaten kadın işi. Kovanları açmak, bakmak, sağlık açısından bize adeta antidepresan. Her açıdan önce kadınların iyi olması gerekiyor. Dolayısıyla kadınların muhakkak arıcılık yapması gerekiyor. Sağlıklı arı, sağlıklı arıcılık için kadının işin içinde olması muhakkak gerekiyor."