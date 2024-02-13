ATA AÖF kayıt yenileme 2024: ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ücreti 2024 ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Akademik takvime göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme başladı. Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler ATA AÖF kayıt yenileme sürecine ait detayları sorgulanıyor. Kayıt yenileme işlemleri, belirlenen ücretin ödenmesiyle tamamlanacak. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre; ATA AÖF bahar dönemi ders kayıt işlemleri, 12 Şubat'ta başladı ve 16 Şubat'ta sona erecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2023-2024 ATA AÖF kayıt ekranı ve ücreti...