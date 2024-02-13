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GündemATA AÖF kayıt yenileme 2024: ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ücreti 2024 ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
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ATA AÖF kayıt yenileme 2024: ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ücreti 2024 ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) Bahar dönemi kayıt yenileme süreci başladı. Yükseköğrenim hedeflerine açık ve esnek bir şekilde ilerlemek isteyen öğrenciler, kayıt yenileme süreciyle birlikte ders seçimlerini yapacak. ATA AÖF kayıt yenilenin nasıl yapılacağı ve kayıt yenileme ücretinin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ATA AÖF kayıt yenileme ücreti 2024 ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

• 13 Şubat 2024 - 16:28 • Son Güncelleme:
• 13 Şubat 2024 - 16:28 • Son Güncelleme:
1ATA AÖF kayıt yenileme 2024: ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ücreti 2024 ne kadar, hangi bankaya yatırılacak ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır

Akademik takvime göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme başladı. Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler ATA AÖF kayıt yenileme sürecine ait detayları sorgulanıyor. Kayıt yenileme işlemleri, belirlenen ücretin ödenmesiyle tamamlanacak. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre; ATA AÖF bahar dönemi ders kayıt işlemleri, 12 Şubat'ta başladı ve 16 Şubat'ta sona erecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2023-2024 ATA AÖF kayıt ekranı ve ücreti...

22023-2024 ATA AÖF DERS KAYITLARI BAŞLIYOR

2023-2024 ATA AÖF DERS KAYITLARI BAŞLIYOR!

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2023-2024 eğitim öğretim yılı akademik takvime göre bahar yarıyılı ders kayıtları başladı.12 Şubat 2024 Salı günü başlayan ATA AÖF ders kayıtları materyal ücreti ödeme işlemleri, 16 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.

3ATA AÖF kayıt yenileme 2024: ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ücreti 2024 ne kadar, hangi bankaya yatırılacak ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır

Mazeretli Ders Kayıtları ise 19 Şubat 2024 - 23 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bahar yarıyılı dersleri, 19 Şubat 2024 - 24 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.

4ATA AÖF DERS KAYITLARI NASIL YAPILIR

ATA AÖF DERS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

ATA AÖF kayıt yenileme takvimine göre, Ders Kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme) işlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden gerçekleştirilecek.Fakülteye yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencileri, materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtları Fakülte tarafından yapılacaktır.

5ATA AÖF kayıt yenileme 2024: ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ücreti 2024 ne kadar, hangi bankaya yatırılacak ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır

Ara sınıf öğrencilerinin ise (2. 3. ve 4. sınıf) materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kendileri yapacak.

Materyal ücretleri Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ve ATM'leri, İnternet Bankacılığı, Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) online olarak ödenebilir.

6ATA AÖF kayıt yenileme 2024: ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ücreti 2024 ne kadar, hangi bankaya yatırılacak ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Ders Alma" başlığını kullanarak ders kaydınızı yapabilirsiniz. Alt dönemden kalan dersleriniz sisteme otomatik olarak atanacaktır.

ATA AÖF DERS KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

7ATA AÖF DERS KAYIT ÜCRETİ NE KADAR

ATA AÖF DERS KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yürütülen programlar için belirlenen materyal ücretlerini https://ataaof.edu.tr/s/Materyal-ucretleri adresinden öğrenebilirsiniz.

ATA AÖF 2023-2024 MATERYAL ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ