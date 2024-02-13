ATA AÖF kayıt yenileme 2024: ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ücreti 2024 ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) Bahar dönemi kayıt yenileme süreci başladı. Yükseköğrenim hedeflerine açık ve esnek bir şekilde ilerlemek isteyen öğrenciler, kayıt yenileme süreciyle birlikte ders seçimlerini yapacak. ATA AÖF kayıt yenilenin nasıl yapılacağı ve kayıt yenileme ücretinin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ATA AÖF kayıt yenileme ücreti 2024 ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
• 13 Şubat 2024 - 16:28 • Son Güncelleme:
• 13 Şubat 2024 - 16:28 • Son Güncelleme: