Astronot kıyafeti neden beyaz? Astronot kıyafeti kaç kilo, kaç TL, astronot kıyafetleri hangi maddeden yapılır? Astronot kıyafetlerinin özellikleri
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gazeravcı ve ve 3 takım arkadaşını taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru ilerlemesini sürdürüyor. Axiom Space, kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na beklenenden 56 dakika daha erken kenetleneceğini duyurdu. Astronotlar ve uzay hakkındaki aramalar ilk Türk astronotunun uzaya çıkmasıyla daha da arttı. Peki, Astronot kıyafeti neden beyaz? Astronot kıyafeti kaç kilo, kaç TL, astronot kıyafetleri hangi maddeden yapılır? Astronot kıyafetlerinin özellikleri
• 20 Ocak 2024 - 12:45 • Son Güncelleme:
• 20 Ocak 2024 - 12:45 • Son Güncelleme: