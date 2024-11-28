Astım ve KOAH hastaları dikkat: Kaloriferler yanarken bunları yapmayın! Hastalıkları tetikliyor

“KULLANILAN KOKULAR, SOLUNUM YOLLARINI ETKİLİYOR”

En çok yapılan yanlışlardan birinin de kalorifer peteklerinin üzerine kurutma amaçlı çamaşır asılması olduğunu belirten Prof. Dr. Kalamanoğlu Balcı, “Doğru bilinen bir yanlış da peteklerin üstüne su kabı değil de çamaşır asılması. O çamaşırın içerisindeki deterjan ve kimyasalların kururken ortama yaydıkları koku, hava kalitesini bozar. Bu açıdan dikkat etmek gerekiyor. Keskin kokular, toz, solunum yolu hassasiyeti olan kişilerin şikayetlerini artırıp tetikleyici faktörlerdir. Bu nedenle bunlardan uzak durmak için herhangi bir nemlendiricinin içerisine koku etkisi olabilecek maddeleri eklememek gerekir. Kalorifer peteklerinin üstünde ya da oda içerisinde de çamaşır kurutmamak gerekir” ifadelerini kullandı.



“KALORİFERLİ ORTAMI DÜZENLİ OLARAK HAVALANDIRIN”



Kaloriferli ortamların düzenli havalandırılmasının da önemine dikkat çeken Prof. Dr. Merih Kalamanoğlu Balcı, “Konforumuzun artması nedeniyle kaloriferli ortamlarda uzun süre zaman geçiriyoruz. Ortam düzenli olarak yeterince havalandırılmazsa bakteri, virüs gibi enfeksiyonların daha fazla yayılmasına, dolayısıyla kış aylarında solunum sistemi enfeksiyonlarının daha fazla olmasına neden oluyor. Buna dikkat etmek gerekir. Ortamın, toz ve alerjenlerin düzenli temizlenmesi, kullanılan cihazların filtrelerinin ve günlük bakımlarının yapılması çok fayda sağlar” dedi.