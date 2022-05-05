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    SağlıkAstım ve bronşit için doğal şifa! İltihap ve enfeksiyon ile savaşıyor, öksürük önleyici, balgam söktürücü... Günde iki kaşığı yetiyor, C, K, B vitaminleri...
    HaberlerSağlık Haberleri Astım ve bronşit için doğal şifa! İltihap ve enfeksiyon ile savaşıyor, öksürük önleyici, balgam söktürücü... Günde iki kaşığı yetiyor, C, K, B vitaminleri...
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    Astım ve bronşit için doğal şifa! İltihap ve enfeksiyon ile savaşıyor, öksürük önleyici, balgam söktürücü... Günde iki kaşığı yetiyor, C, K, B vitaminleri...

    Akciğerleri temizliyor. Solunum yolu rahatsızlıkları için bire bir. Astım ve bronşiti olanlar için tavsiye ediliyor. İyi bir balgam söktürücü özeliği bulunuyor. Öksürük krizlerini hafifletiyor. Kanı temizliyor ve kan damarlarını güçlendiriyor. Ayrıca idrar söktürücü etkisi ile vücuttaki şişkinliği gideriyor. Her derde deva çam kozalağı pekmezi, uzun süren ve meşakkatli bir üretim sürecinin ardından sofralarda yerini alıyor. Peki her derde deva kozalak pekmezi nasıl yapılır, neye iyi gelir diye merak ediyor musunuz? İşte, kozalak pekmezi yapılışı, faydaları ve olası zararları ile sizlerle…

    • 05 Mayıs 2022 - 11:26 • Son Güncelleme:
    • 05 Mayıs 2022 - 11:26 • Son Güncelleme:
    1Astım ve bronşit için doğal şifa İltihap ve enfeksiyon ile savaşıyor, öksürük önleyici, balgam söktürücü... Günde iki kaşığı yetiyor, C, K, B vitaminleri...

    Yapımı uzun sürse de kozalak pekmezi vücuda faydalarıyla yapım aşamasındaki zahmete değer nitelikte. İşte kozalak pekmezi ile ilgili her şey…

    2Kozalak pekmezinin faydaları nelerdir

    Kozalak pekmezinin faydaları nelerdir?

    - Kozalağı pekmezi, bronşit ya da astım gibi solunum rahatsızlıklarını tedavisinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda öksürük önleyici ve balgam söktürücü özellikleri de vardır.

    3Astım ve bronşit için doğal şifa İltihap ve enfeksiyon ile savaşıyor, öksürük önleyici, balgam söktürücü... Günde iki kaşığı yetiyor, C, K, B vitaminleri...

    - Akciğerin temizlenmesine yardımcı olur ve akciğer rahatsızlıklarının ortaya çıkmasının önüne geçer.

    4Astım ve bronşit için doğal şifa İltihap ve enfeksiyon ile savaşıyor, öksürük önleyici, balgam söktürücü... Günde iki kaşığı yetiyor, C, K, B vitaminleri...

    - Grip ve nezle gibi sık karşılaşılan hastalıkların tedavisinde kullanılır.

    5Astım ve bronşit için doğal şifa İltihap ve enfeksiyon ile savaşıyor, öksürük önleyici, balgam söktürücü... Günde iki kaşığı yetiyor, C, K, B vitaminleri...

    - Hem çocukların hem yetişkinlerin bağışıklık sistemini güçlendirir.

    6Astım ve bronşit için doğal şifa İltihap ve enfeksiyon ile savaşıyor, öksürük önleyici, balgam söktürücü... Günde iki kaşığı yetiyor, C, K, B vitaminleri...

    - Bağırsaklarda enfeksiyon ve mikrop oluşmasının önüne geçer. Böylelikle sindirim problemlerini daha başlamadan çözmüş olur. Kabızlık önleyici etkisi bulunmaktadır.

    7Astım ve bronşit için doğal şifa İltihap ve enfeksiyon ile savaşıyor, öksürük önleyici, balgam söktürücü... Günde iki kaşığı yetiyor, C, K, B vitaminleri...

    - Üst solunum yolu enfeksiyonlarının oluşmasına engel olur.

    - Solunum yolu rahatsızlarından sonra vücutta hissedilen hastalık etkilerini azaltır.

    8Astım ve bronşit için doğal şifa İltihap ve enfeksiyon ile savaşıyor, öksürük önleyici, balgam söktürücü... Günde iki kaşığı yetiyor, C, K, B vitaminleri...

    -İç ve dış iltihabı hafifletir, enfeksiyonlarla savaşır, bağışıklık direncini arttırır.

    -İyi bir balgam söktürücüdür.-Kanı temizler ve kan damarlarını güçlendirir.

    9Astım ve bronşit için doğal şifa İltihap ve enfeksiyon ile savaşıyor, öksürük önleyici, balgam söktürücü... Günde iki kaşığı yetiyor, C, K, B vitaminleri...

    -İdrar söktürücü etkiye sahiptir, böylece şişliği giderir.

    -Sinir sistemini yatıştırır ve stresle başa çıkmaya yardımcı olur.

    10Kozalak pekmezi nasıl yapılır

    Kozalak pekmezi nasıl yapılır?

    Öncelikle toplanan kozalaklar 1 gün boyunca ılık suda bekletilir.Ardından, içine bir dilim limon ve eser miktarda sirke ekleyin. Bu, içerisinde yer alan mikropların öldürülmesi ve kozalakların temizlenmesi açısından önemli bir işlemdir.

    11Astım ve bronşit için doğal şifa İltihap ve enfeksiyon ile savaşıyor, öksürük önleyici, balgam söktürücü... Günde iki kaşığı yetiyor, C, K, B vitaminleri...

    Bir gün sonunda kozalaklar durulanır ve kurutulur. Ardından çekiç ya da benzer bir araçla kozalaklar tek tek kırılır ve içi açılır. Bu şekilde içi açılan ve ezilen çam kozalakları 8 saat boyunca kaynatılır.

    12Astım ve bronşit için doğal şifa İltihap ve enfeksiyon ile savaşıyor, öksürük önleyici, balgam söktürücü... Günde iki kaşığı yetiyor, C, K, B vitaminleri...

    Kaynama sonunda kozakların suyunun rengi kırmızıya döner.Ardından kozalaklar içinden ayrılır ve kazanda kalan suya şeker eklenerek bir süre daha kaynatılır. Ardından çam kozalağı pekmezi hazır hale gelene dek demlenmeye bırakılır.

    13Kozalak pekmezi nasıl kullanılır

    Kozalak pekmezi nasıl kullanılır?

    Kozalak pekmezi sabahları aç karnına kullanıldığında daha faydalı ve etkili olur. İsteğe göre tatlandırılmak istendiğinde pekmez de ilave edilebilir. Bundan sonra yine kazanda kaynatılarak belirli bir kıvamı alması sağlanır.

    14Çam Kozalaklarının Kimyasal Bileşimi

    Çam Kozalaklarının Kimyasal Bileşimi

    -Genç tomurcuklar çok miktarda reçineli asit, vitamin, mineral ve tanen içerir.

    -C, K ve B vitaminleri

    -Biyoflavonoidler

    15Astım ve bronşit için doğal şifa İltihap ve enfeksiyon ile savaşıyor, öksürük önleyici, balgam söktürücü... Günde iki kaşığı yetiyor, C, K, B vitaminleri...

    -Tanenler

    -Karoten

    -Reçine

    -Terebentin açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir.

    16Kozalak pekmezi zararları nelerdir

    Kozalak pekmezi zararları nelerdir?

    Çam kozalağı uygun ölçü ve durumlarda kullanıldığında zararlı hale gelebilir. Kozalak pekmezi yapımında olgunlaşmamış çam kozalağı tüketirseniz, midenizde sindirim problemleri meydana gelebilir.

    17Astım ve bronşit için doğal şifa İltihap ve enfeksiyon ile savaşıyor, öksürük önleyici, balgam söktürücü... Günde iki kaşığı yetiyor, C, K, B vitaminleri...

    Aşırı tüketimde mideniz alarm verebilir ve faydalı olan doğal çam kozalağı suyu zararları ile sağlığınızı etkileyebilir. Bunun için kozalak pekmezini kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

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