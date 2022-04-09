Astım hastalığında doğru sanılan yanlışlar açıklandı! Yüzde 95...

Prof. Dr. Tutluoğlu’na göre, hemen her yaşta görülebilen astım hastalığında yaşanan ataklar, aslında doğru ve düzenli tedaviyle kontrol altında tutulabiliyor. Ancak toplumda astım hakkında doğru sanılan bazı hatalı bilgiler, hastaların tedavilerini aksatmalarına yol açabiliyor. Bu nedenle, astımda takip ve tedavinin düzgün yapılabilmesi için her şeyden önce hastanın hastalığı konusunda bilgi sahibi olması çok önemli. Çünkü hatalı düşünceler astım hastalarının hayatlarını daha da zorlaştırıyor.