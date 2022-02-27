Aslışah Alkoçlar'ın son hali şaşırttı! Yeni doğum yapmıştı ama...

EVLİLİKLERİNİN İLK YILINI KUTLADILAR

İş adamı Kaan Demirağ ile hayatını birleştiren Aslışah Alkoçlar 2021 senesinde anne de olarak mutluluğunu ikiye katlamıştı.



Evlilik yıldönümünü eşiyle romantik bir notla kutlayan Aslışah Alkoçlar, fotoğraflarına ise 'Hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde ve kötü günde, yoksullukta ve bollukta, ölüm bizi ayırana kadar seni seveceğime yemin ederim diyeli bugün 1 sene olmuş nice senelerimiz olsun aşkım' notunu düşmüştü.