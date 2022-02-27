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MagazinAslışah Alkoçlar'ın son hali şaşırttı! Yeni doğum yapmıştı ama...
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• 27 Şubat 2022 - 13:48 • Son Güncelleme:

Aslışah Alkoçlar'ın son hali şaşırttı! Yeni doğum yapmıştı ama...

Hülya Koçyiğit'in de torunu olan Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz aylarda doğum yapmıştı. Ünlü sosyetik isim, son haliyle görenleri şaşırttı.

• 27 Şubat 2022 - 13:48 • Son Güncelleme:
1Aslışah Alkoçların son hali şaşırttı Yeni doğum yapmıştı ama...
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1993 doğumlu olan 29 yaşındaki Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında mutluluğa adım atmış ve masal gibi bir düğünlenen dünya evine girmişti. Sosyetenin tanınmış çiftlerinden olan Aslışah Alkoçlar ve eşi Kaan Demirağ, geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 1. yıldönümünü kutlamıştı.

2EVLİLİKLERİNİN İLK YILINI KUTLADILAR

EVLİLİKLERİNİN İLK YILINI KUTLADILAR

İş adamı Kaan Demirağ ile hayatını birleştiren Aslışah Alkoçlar 2021 senesinde anne de olarak mutluluğunu ikiye katlamıştı.

Evlilik yıldönümünü eşiyle romantik bir notla kutlayan Aslışah Alkoçlar, fotoğraflarına ise 'Hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde ve kötü günde, yoksullukta ve bollukta, ölüm bizi ayırana kadar seni seveceğime yemin ederim diyeli bugün 1 sene olmuş nice senelerimiz olsun aşkım' notunu düşmüştü.

3HENÜZ YENİ ANNE OLMUŞTU

HENÜZ YENİ ANNE OLMUŞTU!

26 Eylül 2021 tarihinde doğum yapan Alkoçlar, ilk çocuğunu dünyaya getirmiş ve o mutlu anları takipçileriyle böyle paylaşmıştı.

4FİT HALİYLE GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

FİT HALİYLE GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI!

Aslışah Alkoçlar'ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Doğumun üzerinden henüz az bir zaman geçmesine rağmen, ünlü ismin oldukça fit bir görünüme sahip olduğu görüldü.

5Aslışah Alkoçların son hali şaşırttı Yeni doğum yapmıştı ama...

Alkoçlar, Instagram'da hikaye kısmında son olarak şu fotoğrafları paylaştı:

6Aslışah Alkoçların son hali şaşırttı Yeni doğum yapmıştı ama...

Alkoçlar'ın 5 ayda eski haline dönmesi takipçilerini şaşırttı.

7Aslışah Alkoçların son hali şaşırttı Yeni doğum yapmıştı ama...

İşte Aslışah Alkoçlar'ın paylaştığı ve görenleri şaşırtan diğer bazı fotoğrafları...

8Aslışah Alkoçların son hali şaşırttı Yeni doğum yapmıştı ama...
9Aslışah Alkoçların son hali şaşırttı Yeni doğum yapmıştı ama...
10Aslışah Alkoçların son hali şaşırttı Yeni doğum yapmıştı ama...
11Aslışah Alkoçların son hali şaşırttı Yeni doğum yapmıştı ama...

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