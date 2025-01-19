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Aslı Bekiroğlu ve Furkan Rıza aşk ilanı yaptı

Ünlü oyuncular Aslı Bekiroğlu ve Furkan Rıza Demirel sosyal medyadan aşklarını ilan etti.

• 19 Ocak 2025 - 15:56 • Son Güncelleme:
• 19 Ocak 2025 - 15:56 • Son Güncelleme:
1Aslı Bekiroğlu ve Furkan Rıza aşk ilanı yaptı

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Şafak Sezer’in yazıp oynadığı ‘Kutsal Damacana 5-Zombi’nin galası gerçekleşmişti.

2Aslı Bekiroğlu ve Furkan Rıza aşk ilanı yaptı

Projede yer alan ve “Bu kadar güzel bir serinin beşinci filminde olmak çok gurur verici” diyen Aslı Bekiroğlu, galaya sevgilisi İnci Taneleri dizisinin oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile katılmıştı.

3Aslı Bekiroğlu ve Furkan Rıza aşk ilanı yaptı

Yılın sürpriz aşkının ortaya çıkmasının ardından ikiliden ilk paylaşım geldi.

4Aslı Bekiroğlu ve Furkan Rıza aşk ilanı yaptı

Instagram hesaplarından paylaşım yapan ikiliye binlerce beğeni geldi.

5Aslı Bekiroğlu ve Furkan Rıza aşk ilanı yaptı

Furkan Rıza Demirel'in paylaşımına Aslı Bekiroğlu, "Yıllar önce yayınlanmış bir disney dizisindeki karakter kadar neşeliyim sayende sevgilim. Seni seviyorum çok" yazdı.