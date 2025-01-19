Aslı Bekiroğlu ve Furkan Rıza aşk ilanı yaptı

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Şafak Sezer’in yazıp oynadığı ‘Kutsal Damacana 5-Zombi’nin galası gerçekleşmişti. Projede yer alan ve “Bu kadar güzel bir serinin beşinci filminde olmak çok gurur verici” diyen Aslı Bekiroğlu, galaya sevgilisi İnci Taneleri dizisinin oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile katılmıştı. Yılın sürpriz aşkının ortaya çıkmasının ardından ikiliden ilk paylaşım geldi. Instagram hesaplarından paylaşım yapan ikiliye binlerce beğeni geldi. Furkan Rıza Demirel'in paylaşımına Aslı Bekiroğlu, Yıllar önce yayınlanmış bir disney dizisindeki karakter kadar neşeliyim sayende sevgilim. Seni seviyorum çok yazdı.