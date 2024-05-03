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Gündem Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak, mayıs celbi askerlik yerleri bugün saat kaçta açıklanır? Er sınıflandırma sonucu sorgulama
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Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak, mayıs celbi askerlik yerleri bugün saat kaçta açıklanır? Er sınıflandırma sonucu sorgulama

Askerlik yerleri, seçim ve sınıflandırma sonuçlarını bekleyen yükümlüler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulacak olan askerlik yerleri sorgulama sayfası sık sık ziyaret ediliyor. Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin celp ve sevk tarihleri MSB tarafından paylaşılmıştı. Gözler mayıs ayı askerlik celbinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak, mayıs ayı celbi ne zaman açıklanıyor? Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? İşte sınıflandırma sonuçları sorgulama sayfası…

• 03 Mayıs 2024 - 09:58 • Son Güncelleme:
• 03 Mayıs 2024 - 09:58 • Son Güncelleme:
1 Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak, mayıs celbi askerlik yerleri bugün saat kaçta açıklanır Er sınıflandırma sonucu sorgulama

MSB mayıs celp ve sevk tarihlerini paylaşmıştı. Askerlik görevini yerine getirecekler e-devlet ekranından mayıs askerlik yerlerini sorgulayabilecek. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir. Peki, Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak 2024, er sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanıyor? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

2 MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih işlemlerini yerine getiren yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak.

3 Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak, mayıs celbi askerlik yerleri bugün saat kaçta açıklanır Er sınıflandırma sonucu sorgulama

MAYIS 2024 ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA SAYFASI!

4 2024 CELP VE SEVK TARİHLERİ

2024 CELP VE SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri ise şöyle;

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 16 Mayıs 2024

Er (2’nci Grup) 27 Haziran 2024

Er (3’üncü Grup) 25 Temmuz 2024

5 Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak, mayıs celbi askerlik yerleri bugün saat kaçta açıklanır Er sınıflandırma sonucu sorgulama