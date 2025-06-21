Aşk tanrısı Afrodit'e adanmış bir kent! Küllerinden yeniden doğacak: Yüzyıllar sonra kapılarını yeniden açıyor
Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'e adanmış efsanevi şehir Afrodisias Antik Kenti, 2500 yıllık görkemli tarihini yeni bir solukla ziyaretçilerine sunmaya hazırlanıyor. Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu büyüleyici kent, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras" projesi kapsamında devrim niteliğinde çalışmalarla baştan aşağı yenileniyor. Yıl sonunda tamamlanması planlanan yepyeni karşılama merkezi, yenilenen yürüyüş yolları ve sosyal donatı alanları ile antik kente adım attığınız andan itibaren bambaşka bir atmosfer sizi karşılayacak.
AA
• 21 Haziran 2025 - 12:02 • Son Güncelleme:
AA
• 21 Haziran 2025 - 12:02 • Son Güncelleme: