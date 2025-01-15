Asırlık yazma eserler hassas bir çalışma ile gün yüzüne çıkarılıyor! Abbasiler'den Osmanlı'ya kadar tarihe ışık tutacak çalışma
Asırlar süren tarihi yolculuğun yıprattığı, bir kısmı Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 800 yıl öncesinde yazılan, bazıları Fatih Sultan Mehmet'in kütüphanesinde yer alan, bir bölümü de Kanuni Sultan Süleyman döneminde kaleme alınan kitaplar ile Abbasiler ve Memlük dönemine ait eserler, cilt restorasyonunun ardından gün yüzüne çıkacak.
AA
• 15 Ocak 2025 - 18:15 • Son Güncelleme:
AA
• 15 Ocak 2025 - 18:15 • Son Güncelleme: