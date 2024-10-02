Aşırı sıcaklar yerini soğuk havaya bırakıyor: Sağanak yağışlar yurda giriş yaptı Meteoroloji illeri tek tek açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Sivas ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Batı Karadeniz'de taşkınlara neden olan yağışlar bu sabah ilk saatlerde Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli devam edeceğini aktararak Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışların devam edeceğini söyledi.
• 02 Ekim 2024 - 11:26 • Son Güncelleme:
• 02 Ekim 2024 - 11:26 • Son Güncelleme: