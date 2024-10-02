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GündemAşırı sıcaklar yerini soğuk havaya bırakıyor: Sağanak yağışlar yurda giriş yaptı Meteoroloji illeri tek tek açıkladı
HaberlerGündem Haberleri Aşırı sıcaklar yerini soğuk havaya bırakıyor: Sağanak yağışlar yurda giriş yaptı Meteoroloji illeri tek tek açıkladı

Aşırı sıcaklar yerini soğuk havaya bırakıyor: Sağanak yağışlar yurda giriş yaptı Meteoroloji illeri tek tek açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Sivas ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Batı Karadeniz'de taşkınlara neden olan yağışlar bu sabah ilk saatlerde Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli devam edeceğini aktararak Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışların devam edeceğini söyledi.

• 02 Ekim 2024 - 11:26 • Son Güncelleme:
• 02 Ekim 2024 - 11:26 • Son Güncelleme:
1Aşırı sıcaklar yerini soğuk havaya bırakıyor: Sağanak yağışlar yurda giriş yaptı Meteoroloji illeri tek tek açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Sivas ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

2HAVA SICAKLIĞI

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve batı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Yurt genelinde hava durumu ise şöyle;

3MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerin yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 25°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 22°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 23°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu

4EGE

EGE

Az bulutlu ve açık, ilk saatlerde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluİZMİR °C, 27°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 27°CAz bulutluMUĞLA °C, 28°CAz bulutlu ve açık

5AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, ilk saatlerde Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 29°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 28°CParçalı bulutlu, ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak yağışlıISPARTA °C, 24°CAz bulutlu

6İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 19°CParçalı ve yer yer çok bulutluÇANKIRI °C, 18°CParçalı ve yer yer çok bulutluESKİŞEHİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluKONYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

7BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 17°CParçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

8ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

9DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 23°CParçalı bulutluVAN °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

10GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 26°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 27°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 26°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

113 KENT İÇİN YENİ UYARI

3 KENT İÇİN YENİ UYARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Dün taşkınlara neden olan yağışlar bu sabah ilk saatlerde Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli devam edecek. Akşam kesilecek. Bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağışlar var.

12Aşırı sıcaklar yerini soğuk havaya bırakıyor: Sağanak yağışlar yurda giriş yaptı Meteoroloji illeri tek tek açıkladı

Yarından itibaren yurtta yağış 3-4 gün yok. Yağış batıya pazar günü gelecek. Sıcaklıklar batı ve iç kesimlerde 3-4 derece artmaya başlıyor. Hafta sonu ortalamanın üzerine çıkacak,İstanbul bugün 22, Cumartesi 28 derece. İzmir bugün 27, cumartesi 31 derece. Ankara bugün 18, cumartesi 28 derece.

13Aşırı sıcaklar yerini soğuk havaya bırakıyor: Sağanak yağışlar yurda giriş yaptı Meteoroloji illeri tek tek açıkladı

SARI VE TURUNCU UYARIMeteoroloji “Bolu, Sinop, Karabük, Düzce” için sarı “Kastamonu, Zonguldak, Bartın” için ise turuncu uyarıda yapıldı.

14Aşırı sıcaklar yerini soğuk havaya bırakıyor: Sağanak yağışlar yurda giriş yaptı Meteoroloji illeri tek tek açıkladı