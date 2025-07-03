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Aşiret düğününde bir ilk: Gelin ve damada takılar bu yöntemle takıldı

03.07.2025 - 09:43Güncellenme Tarihi:

Van'da Mahmedpiran Aşireti'nin düğününde paralar anons yapılmak yerine zarflara bırakılıp sandığa atıldı.

1Aşiret düğününde bir ilk: Gelin ve damada takılar bu yöntemle takıldı

Van'da Ertoşi Aşireti'nin önemli kollarından biri olan Mahmedpiran Aşiret Lideri Çetin Can'ın yeğeni, iş adamı Kazım Can'ın oğlu Diyar Can, İranlı Nil Hendoosin ile dünya evine girdi.

2Aşiret düğününde bir ilk: Gelin ve damada takılar bu yöntemle takıldı

Yurdun çeşitli illerinin yanı sıra Irak, İran ve Nahçıvan'dan iş adamları, kanaat önderleri, aşiret liderleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, belediye başkanları, eş dost ve akrabanın katıldığı düğün, geleneksel takı törenlerinin dışında gerçekleşti.

3Aşiret düğününde bir ilk: Gelin ve damada takılar bu yöntemle takıldı

Mahmedpiran Aşiret Lideri Çetin Can, Van'da çok güzel bir kültürün olduğuna işaret ederek, "Van'da düğünlerimiz, adeta festival havasında geçiyor."

4Aşiret düğününde bir ilk: Gelin ve damada takılar bu yöntemle takıldı

"Eksiğimiz daha önce ortaya masalar geliyordu ve takılar açık takılıyordu. Ancak özellikle kendi aşiretimde öncülük ettim ve anons ile takı törenini kaldırdık. Van'da festival havasında, renkli geçen aşiret düğünleri çok güzeldir. Bunun gölgelenmesini istemedik. Bu adetin bütün Van'da kalkmasını tavsiye ediyoruz. "

5Aşiret düğününde bir ilk: Gelin ve damada takılar bu yöntemle takıldı

"Çünkü Van'ın düğünleri, Doğu Anadolu'nun en güzel düğünlerindendir. Coşkuludur, çok heyecanlıdır ve festival havasında geçiyor. Özellikle kendi, aşiretim başta olmak üzere bütün bölgeye tavsiye ediyorum. "

6Aşiret düğününde bir ilk: Gelin ve damada takılar bu yöntemle takıldı

"Düğünlerimiz festival havasında geçsin, herkes gelsin, eğlensin, yesin, içisin ve muhabbet etsin. Ben bu duygularla yeğenim Diyar Can ve gelin hanıma mutluluklar diliyor, düğünümüze iştirak eden bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

7Aşiret düğününde bir ilk: Gelin ve damada takılar bu yöntemle takıldı

60 koyunun kesildiği düğün töreni, kapalı zarf usulü takı töreni ile sona erdi.

8Aşiret düğününde bir ilk: Gelin ve damada takılar bu yöntemle takıldı
9Aşiret düğününde bir ilk: Gelin ve damada takılar bu yöntemle takıldı