Aşiret düğününde bir ilk: Gelin ve damada takılar bu yöntemle takıldı

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"Eksiğimiz daha önce ortaya masalar geliyordu ve takılar açık takılıyordu. Ancak özellikle kendi aşiretimde öncülük ettim ve anons ile takı törenini kaldırdık. Van'da festival havasında, renkli geçen aşiret düğünleri çok güzeldir. Bunun gölgelenmesini istemedik. Bu adetin bütün Van'da kalkmasını tavsiye ediyoruz. "