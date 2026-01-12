Asgari ücreti 52 bin TL alıyorlar: Ankara'ya 1 saat uzakta fark açıldı

2





KAZANAN İŞÇİ OLDU



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda kurulan o kritik masa üçüncü kez toplandı. Bakan Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında bir araya gelen işçi ve işveren temsilcileri, saatler süren pazarlığın ardından nihai kararı verdi. Toplantıda tansiyon zaman zaman yükselse de sonuç oy çokluğuyla tavsiye kararı olarak bağlandı. Bakan Hasipoğlu'nun duyurduğu yeni tarife, çalışanların yüzünü güldürürken işveren kanadında yeni maliyet hesaplarını başlattı. Belirlenen yeni asgari ücret tarifesi detaylarıyla belli oldu. Saatlik ücret 349,71 TL'ye, günlük yevmiye ise 2 bin 797 TL'ye yükseldi. Ay sonunda çalışanın cebine girecek net rakam ise tam 52 bin 738 TL oldu. Brüt ücret ise 60 bin 618 TL olarak kayıtlara geçti.