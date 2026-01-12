Asgari ücreti 52 bin TL alıyorlar: Ankara'ya 1 saat uzakta fark açıldı
Türkiye'ye örnek olacak zam karar kararı alındı. Ankara'nın yanı başında asgari ücretin neredeyse iki katı işçiye ödeniyor.
Türkiye'nin uzun süredir gündemden düşmeyen meselesi asgari ücret yine tartışma konusu oldu. Hayat pahalılığı ve döviz kurlarındaki hareketlilikle mücadele eden çalışanların nefeslerini tutarak beklediği karar, bu konumdaki masadan rekor bir rakamla çıktı.
Türkiye'de asgari ücret tartışmaları henüz soğumamışken, Ankara'ya uçakla 1 saat mesafede yer alan Kuzey Kıbrıs'tan gelen haber hesapları yeniden yaptırdı, aradaki makasın ne kadar açıldığını ortaya koydu. 2026 yılının ilk asgari ücreti net 52 bin 738 TL olarak belirlendi. Bu rakam, Türkiye'deki asgari ücretin neredeyse iki katına denk geliyor.
KAZANAN İŞÇİ OLDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda kurulan o kritik masa üçüncü kez toplandı. Bakan Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında bir araya gelen işçi ve işveren temsilcileri, saatler süren pazarlığın ardından nihai kararı verdi. Toplantıda tansiyon zaman zaman yükselse de sonuç oy çokluğuyla tavsiye kararı olarak bağlandı. Bakan Hasipoğlu'nun duyurduğu yeni tarife, çalışanların yüzünü güldürürken işveren kanadında yeni maliyet hesaplarını başlattı. Belirlenen yeni asgari ücret tarifesi detaylarıyla belli oldu. Saatlik ücret 349,71 TL'ye, günlük yevmiye ise 2 bin 797 TL'ye yükseldi. Ay sonunda çalışanın cebine girecek net rakam ise tam 52 bin 738 TL oldu. Brüt ücret ise 60 bin 618 TL olarak kayıtlara geçti.
TÜRKİYE'Yİ NEREDEYSE İKİYE KATLADI
Rakamlar yan yana gelince farkın büyüklüğü daha net anlaşılıyor. Türkiye'de 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 TL'lik asgari ücret, Yavru Vatan'daki mevkidaşının neredeyse yarısında kaldı. Kıbrıs'taki yaşam maliyetlerinin yüksekliği bilinse de, aradaki bu devasa fark ekonomik dengelerdeki ayrışmayı bir kez daha gözler önüne serdi.