Arıcıların baş belası Anadolu'ya giriş yaptı! Radyonun sesini yükselterek önlem alıyorlar

Kara, bu ayların arılar için de gelişim dönemi olduğuna işaret ederek, "Birey, işçi kaybı çok fazla oluyor. Bir işte işçi ne kadar çok olursa ürün o kadar çok olur. İşçi olmayınca verim de azalır. Arılarda da durum böyle." diye konuştu.