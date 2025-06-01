Arıcıların baş belası Anadolu'ya giriş yaptı! Radyonun sesini yükselterek önlem alıyorlar
Anadolu'ya baharın gelişiyle beraber gelen bereket, tarımda, çiftçilikte ve birçok alanda kendini gösterdiği bugünlerde bir misafir daha ağırlıyor. Anadolu'nun bereketli topraklarından faydalanmak için Afrika'dan gelen Arı kuşları bal üretim sahalarını tehdit ediyor. Akademisyenler, arı kuşlarına da zarar vermeden arıların korunması için uygulanacak yöntemlere ilişkin tavsiyelerde bulunuyor. Diyarbakır'da Dicle Vadisi'ne kovanlarını bırakan gezgin arıcılardan Hasan Kara, 'Şu an yavrulama dönemindeyiz ve dışarı çıkan mevcuttaki arıların geri gelmesi lazım. Arı kuşları olduğu için sıkıntı oluyor. Giden arı geri gelemiyor. Etrafta arı kuşları çok fazla ve bu da koloniyi ciddi anlamda etkiliyor." dedi.
AA
• 01 Haziran 2025 - 14:15 • Son Güncelleme:
AA
• 01 Haziran 2025 - 14:15 • Son Güncelleme: