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Arıcıların baş belası Anadolu'ya giriş yaptı! Radyonun sesini yükselterek önlem alıyorlar

Anadolu'ya baharın gelişiyle beraber gelen bereket, tarımda, çiftçilikte ve birçok alanda kendini gösterdiği bugünlerde bir misafir daha ağırlıyor. Anadolu'nun bereketli topraklarından faydalanmak için Afrika'dan gelen Arı kuşları bal üretim sahalarını tehdit ediyor. Akademisyenler, arı kuşlarına da zarar vermeden arıların korunması için uygulanacak yöntemlere ilişkin tavsiyelerde bulunuyor. Diyarbakır'da Dicle Vadisi'ne kovanlarını bırakan gezgin arıcılardan Hasan Kara, 'Şu an yavrulama dönemindeyiz ve dışarı çıkan mevcuttaki arıların geri gelmesi lazım. Arı kuşları olduğu için sıkıntı oluyor. Giden arı geri gelemiyor. Etrafta arı kuşları çok fazla ve bu da koloniyi ciddi anlamda etkiliyor." dedi.

AA
• 01 Haziran 2025 - 14:15 • Son Güncelleme:
AA
• 01 Haziran 2025 - 14:15 • Son Güncelleme:
1Arıcıların baş belası Anadoluya giriş yaptı Radyonun sesini yükselterek önlem alıyorlar

Kışı Afrika'da geçiren, renkli tüyleri ve hızlı manevralarıyla dikkat çeken arı kuşları da bu türlerden biri.Arı kuşlarının yavrulama ve yavrularını büyütme dönemi, genç arıların gelişim ve kovandan çıkma dönemine denk geliyor.

2Arıcıların baş belası Anadoluya giriş yaptı Radyonun sesini yükselterek önlem alıyorlar

Bu dönemde kovandan çıkan genç arıların çoğu gün doğumu ve gün batımında sahaya çıkan arı kuşlarına yem olmaktan kurtulamıyor. Doğanın renkli ve seri hareket eden bu kuşları, yaklaşık iki aylık bu süreçte arı kolonilerine zarar veriyor.

3Arıcıların baş belası Anadoluya giriş yaptı Radyonun sesini yükselterek önlem alıyorlar

Akademisyenler, arı kuşlarına da zarar vermeden arıların korunması için uygulanacak yöntemlere ilişkin tavsiyelerde bulunuyor.

4Arıcıların baş belası Anadoluya giriş yaptı Radyonun sesini yükselterek önlem alıyorlar

Diyarbakır'da Dicle Vadisi'ne kovanlarını bırakan gezgin arıcılardan Hasan Kara, AA muhabirine, 15 yıldır ailesiyle arıcılık yaptığını söyledi.

5Arıcıların baş belası Anadoluya giriş yaptı Radyonun sesini yükselterek önlem alıyorlar

Arıların ilkbaharda yavrulama ve koloni geliştirme dönemine girdiklerini ifade eden Kara, "Şu an yavrulama dönemindeyiz ve dışarı çıkan mevcuttaki arıların geri gelmesi lazım.

6Arıcıların baş belası Anadoluya giriş yaptı Radyonun sesini yükselterek önlem alıyorlar

Arı kuşları olduğu için sıkıntı oluyor. Giden arı geri gelemiyor. Etrafta arı kuşları çok fazla ve bu da koloniyi ciddi anlamda etkiliyor." dedi.

7Arıcıların baş belası Anadoluya giriş yaptı Radyonun sesini yükselterek önlem alıyorlar

Genç arıların yayla zamanında bal getirecek işçi arılar olduğunu anlatan Kara, arı kuşlarının genellikle nisan ve mayıs aylarında çok görüldüğünü belirtti.

8Arıcıların baş belası Anadoluya giriş yaptı Radyonun sesini yükselterek önlem alıyorlar

Kara, bu ayların arılar için de gelişim dönemi olduğuna işaret ederek, "Birey, işçi kaybı çok fazla oluyor. Bir işte işçi ne kadar çok olursa ürün o kadar çok olur. İşçi olmayınca verim de azalır. Arılarda da durum böyle." diye konuştu.

9Arıcıların baş belası Anadoluya giriş yaptı Radyonun sesini yükselterek önlem alıyorlar

Arı kuşlarının gün doğumu ve gün batımında görüldüğünü dile getiren Kara, bazı arıcıların buna yönelik tedbir almaya çalıştığını söyledi.

10Arıcıların baş belası Anadoluya giriş yaptı Radyonun sesini yükselterek önlem alıyorlar

Kara, "Arı kuşlarına karşı kukla diken de var, radyo çalan da ama çözüm değil. Arılar 6 kilometrelik alana gidebiliyor. Kilometrelerce ileride arı kuşu var. Arılar geri dönmeye başladığında kovanların etrafında daha fazla kuş görülüyor." dedi.

11Arıcıların baş belası Anadoluya giriş yaptı Radyonun sesini yükselterek önlem alıyorlar

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, uzun yıllar eklem bacaklılar üzerine çalışmalar yürüttüğünü, bu türlerden birinin de arılar olduğunu söyledi.

12Arıcıların baş belası Anadoluya giriş yaptı Radyonun sesini yükselterek önlem alıyorlar

Bu dönemde arıların genç bireylerin doğaya alışma süreci olduğunu ve kuş saldırısından kaçabilecek kadar güçlü olmadıklarını belirten Satar, arı kuşlarının bu arıları tüketmesiyle ciddi bir kayıp meydana getireceğinin açık olduğunu ifade etti.

13Arıcıların baş belası Anadoluya giriş yaptı Radyonun sesini yükselterek önlem alıyorlar

Satar, "Bu da bal üretiminde düşmelere sebebiyet verecektir. Arı kuşları yaşamlarını idame ettirmek için sürekli arı tüketmek zorunda. Günde 200'e yakın arı tükettikleri için arıcıların korkulu rüyası diyebiliriz." diye konuştu.

14Arıcıların baş belası Anadoluya giriş yaptı Radyonun sesini yükselterek önlem alıyorlar

DÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karakaş da ilkbaharda yavrulama dönemini geçirmek için Afrika'dan Anadolu'ya gelen arı kuşlarının genellikle nehir ağızlarında ve yumuşak topraklı yerlerde yuva yaptığını, elektrik telleri gibi yüksek yerlere tüneyerek avını gözetlediğini söyledi.

15Arıcıların baş belası Anadoluya giriş yaptı Radyonun sesini yükselterek önlem alıyorlar

"Bir arı kuşu günde ortalama 200 arı tüketebiliyor. Özellikle elektrik telleri ve direkler bunlar için çok önemli. Hayvan orada belirli bir süre bekliyor ve avını izliyor. Arıyı gördüğü zaman ona doğru hızlı bir şekilde hamle yapıyor ve kolay bir şekilde avlıyor." diyen Karakaş, ilkbaharda larvadan çıkan genç arıların doğaya yeni alışmaya başladığını belirtti.

16Arıcıların baş belası Anadoluya giriş yaptı Radyonun sesini yükselterek önlem alıyorlar

Karakaş, "Arılar kovandan ilk çıktığında özellikle biraz daha güçsüz oldukları için havada yeterince manevra yapamıyorlar ve bu da daha kolay yem olmalarına sebep oluyor. Bu doğal bir süreç ama bunun etkisini minimize etmek için arıcılar, kovanları koyacakları yerler için arı kuşlarının yuva olarak kullanacağı yerlerden uzağı tercih etmeli." diye konuştu.

17Arıcıların baş belası Anadoluya giriş yaptı Radyonun sesini yükselterek önlem alıyorlar

Bingöl Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sedat Yelkovan da arı kuşlarının kraliçe ve işçi arıları tehdit eden bir tür olduğunu belirterek, korunma yöntemlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

18Arıcıların baş belası Anadoluya giriş yaptı Radyonun sesini yükselterek önlem alıyorlar

"Yırtıcı kuşlardan atmaca, arı kuşlarıyla besleniyor. Atmacanın sesini çaldığımızda arı kuşları etkilenebiliyor. Boş varillerle gürültü çıkarıp onları kovabiliriz.

19Arıcıların baş belası Anadoluya giriş yaptı Radyonun sesini yükselterek önlem alıyorlar

Arıların geçebileceği ama arı kuşlarının geçemeyeceği gölgelendirici ağları kovanların etrafına, üstüne gerdiğimiz zaman onları koruyabiliriz.

20Arıcıların baş belası Anadoluya giriş yaptı Radyonun sesini yükselterek önlem alıyorlar

Arıların sulak alanlara gitmemesi için kovanların yakınına suluklar koyduğumuzda arılar uzağa gitmeyip yakında su ihtiyacını giderebilir."