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Gündem Arefe günü mesajları 5 Haziran 2025: Kurban Bayramı arefe günü sözleri! En yeni, anlamlı, dualı arefe günü mesajları
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Arefe günü mesajları 5 Haziran 2025: Kurban Bayramı arefe günü sözleri! En yeni, anlamlı, dualı arefe günü mesajları

Arefe günü mesajları için telefonlar hazırlandı. 5 Haziran 2025 Cumartesi günü arefe günü. Kurban bayramını müjdeleyen arefe gününde artık bayram heyecanı artacak. Bu gün yapılan iyilik ve ibadetler karşılığını muhakkak bulacak. Dost ve sevdiklerini bu özel günde unutmayanlar da arefe günü mesaj atarak onların yanında olduğunu hissettirmeye çalışacak. Bayramı haber veren arefe günü için mesajlar da haberimizde olacak. En yeni, resimli, dualı arefe günü mesajları ve sözlerini derledik.

• 05 Haziran 2025 - 11:59 • Son Güncelleme:
• 05 Haziran 2025 - 11:59 • Son Güncelleme:
1Arefe günü mesajları 5 Haziran 2025: Kurban Bayramı arefe günü sözleri En yeni, anlamlı, dualı arefe günü mesajları

Arefe günü mesajları resimli olarak da paylaşılmak için araştırılmaya başlandı. Kurban bayramını müjdeleyen arefe gününde kurban kesilmiyor ancak dost ve aile büyüklerinin arefe günü mesajlarla kutlanıyor. Farklı ve resimli arefe mesajlarının bulunduğu haberimizde resimli Arefe günü kutlama mesajları ve sözleri seçeneklerini bulabilirsiniz.

2Arefe günü mesajları 5 Haziran 2025: Kurban Bayramı arefe günü sözleri En yeni, anlamlı, dualı arefe günü mesajları



AREFE GÜNÜ MESAJLARI 15 HAZİRAN 2024

İslam alemine kurban bayramını müjdeleyen arefe gününde paylaşılacak arefe mesajları da sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Müslümanların coşkuyla eşlik ettiği arefe günü anlamı ve önemi de mesajlar ve kutlama sözlerinde yerini aldı.

3Arefe günü mesajları 5 Haziran 2025: Kurban Bayramı arefe günü sözleri En yeni, anlamlı, dualı arefe günü mesajları



"Duaların en hayırlısı arife günü yapılan duadır.”

Arefe gününe ulaştık çok şükür bayrama da kavuşmak nasip olur inşallah."

"Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun."

"Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, Arefe gününüz kutlu olsun."

4Arefe günü mesajları 5 Haziran 2025: Kurban Bayramı arefe günü sözleri En yeni, anlamlı, dualı arefe günü mesajları



En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla.. Arefe gününüz mübarek olsun.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize.

5Arefe günü mesajları 5 Haziran 2025: Kurban Bayramı arefe günü sözleri En yeni, anlamlı, dualı arefe günü mesajları



"Arefe gününüz mübarek olsun. Allah, dualarınızı kabul etsin ve gönlünüzü huzurla doldursun. Kurban Bayramı'na sağlık ve mutlulukla ulaşmanız dileğiyle.""

Arefe gününün rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah, dualarınızı kabul etsin ve kalbinizi huzurla doldursun. Kurban Bayramınız mübarek olsun!"

6Arefe günü mesajları 5 Haziran 2025: Kurban Bayramı arefe günü sözleri En yeni, anlamlı, dualı arefe günü mesajları



"En kötü gününüz bu Kurban Bayramı arefesi gibi güzel olsun. Kurban Bayramına kavuşmanızı dilerim."

"Allah'ın, cehennemden en çok kul âzat ettiği gün, arefe günüdür." (Müslim, Hac 436.)"

"Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek olmak üzere iki senenin günahlarına keffâret olur.” (Müsned-i Ahmed bin Hanbel)"

7Arefe günü mesajları 5 Haziran 2025: Kurban Bayramı arefe günü sözleri En yeni, anlamlı, dualı arefe günü mesajları



Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Sadece çocukların değil, tüm insanlığın adeta çocuk heyecanı ile bayramı beklediği günlerin sonuncuna geldik. Arefe gününüz kutlu olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

8Arefe günü mesajları 5 Haziran 2025: Kurban Bayramı arefe günü sözleri En yeni, anlamlı, dualı arefe günü mesajları

"En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla. Arefe gününüz mübarek olsun."

9Arefe günü mesajları 5 Haziran 2025: Kurban Bayramı arefe günü sözleri En yeni, anlamlı, dualı arefe günü mesajları



"Bu özel günde Rabbim, dualarınızı kabul etsin, gönlünüzü ferahlatsın. Kurban Bayramı'na sağlıkla, mutlulukla erişmeniz dileğiyle. Hayırlı Arefeler!"

"Arefe günü vesilesiyle Rabbim, sizlere huzur, sağlık ve mutluluk nasip etsin. Dualarınız kabul, bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar!"

10Arefe günü mesajları 5 Haziran 2025: Kurban Bayramı arefe günü sözleri En yeni, anlamlı, dualı arefe günü mesajları

"Arefe gününde dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul olsun. Sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle."

11Arefe günü mesajları 5 Haziran 2025: Kurban Bayramı arefe günü sözleri En yeni, anlamlı, dualı arefe günü mesajları



En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek dileğiyle Arefe gününüz kutlu olsun.

Duanın hayırlısı Arefe günü yapılan duadır. Bayrama kavuşmanızı dileyin.

12Arefe günü mesajları 5 Haziran 2025: Kurban Bayramı arefe günü sözleri En yeni, anlamlı, dualı arefe günü mesajları



"Arefe günü vesilesiyle tüm dualarınız kabul olsun, sevdiklerinizle birlikte huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dilerim. Hayırlı Arefeler!"

"Arefe gününün manevi huzuruyla dolu bir gün geçirmenizi dilerim. Allah, tuttuğunuz oruçları ve yaptığınız ibadetleri kabul etsin. Mutlu bayramlar!"

13Arefe günü mesajları 5 Haziran 2025: Kurban Bayramı arefe günü sözleri En yeni, anlamlı, dualı arefe günü mesajları

"Arefe gününüz mübarek, dualarınız kabul olsun. Rabbim, sizlere sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram nasip etsin. Hayırlı bayramlar dilerim."

14Arefe günü mesajları 5 Haziran 2025: Kurban Bayramı arefe günü sözleri En yeni, anlamlı, dualı arefe günü mesajları

"Arefe gününün manevi güzellikleri üzerinize olsun. Allah, dualarınızı kabul etsin ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar yaşamanızı nasip etsin."

15Arefe günü mesajları 5 Haziran 2025: Kurban Bayramı arefe günü sözleri En yeni, anlamlı, dualı arefe günü mesajları

"Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Arefe gününüz mübarek olsun."

16Arefe günü mesajları 5 Haziran 2025: Kurban Bayramı arefe günü sözleri En yeni, anlamlı, dualı arefe günü mesajları