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Gündem Arefe günü bin İhlas ne zaman okunur? Arefe Günü 1000 İhlas Suresi sabah mı, akşam mı okunur? Fazileti ve önemi nedir?
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Arefe günü bin İhlas ne zaman okunur? Arefe Günü 1000 İhlas Suresi sabah mı, akşam mı okunur? Fazileti ve önemi nedir?

Arefe günü 1000 ihlas okumanın vakti Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yılda iki kez idrak edilen bayram günleri öncesi arefe gününde yapılan ibadetler de merak konusu oluyor. Pek çok fazileti ve erdemi olan arefe gününde bin İhlas Suresi okumak, işlerin hayırlı ve yolunda gitmesini de sağlıyor. Peki arefe günü bin İhlas Suresi akşam mı, sabah mı okunur?

• 15 Haziran 2024 - 12:07 • Son Güncelleme:
• 15 Haziran 2024 - 12:07 • Son Güncelleme:
1 Arefe günü bin İhlas ne zaman okunur Arefe Günü 1000 İhlas Suresi sabah mı, akşam mı okunur Fazileti ve önemi nedir

Hz. Muhammed (s.a.s) arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın sevabı hakkında hadis-i şerif buyurmuştur. Günahlardan azade olmanın yolunu açacak olan bu gizli anahtarın fazileti çok büyüktür. Arefe günü 1000 ihlas okumanın vakti de merak edilir. Kurban Bayramı öncesi arefe gününde bin İhlas Suresi okumanın anlamı haberimizde.

2 Arefe günü bin İhlas ne zaman okunur Arefe Günü 1000 İhlas Suresi sabah mı, akşam mı okunur Fazileti ve önemi nedir

Arefe günü ibadetleri arasında 1000 ihlas suresi okumak da vardır. Peygamber efendimiz, "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır" diye buyurmuştur.

3 Arefe günü bin İhlas ne zaman okunur Arefe Günü 1000 İhlas Suresi sabah mı, akşam mı okunur Fazileti ve önemi nedir



Arefe günü bin İhlas Suresi okumak, bütün günahların affına sebep olur.

Bu konuyla ilgili hadisler de vardır. Bunlar arasında

"En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır"

"Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur."

4 Arefe günü bin İhlas ne zaman okunur Arefe Günü 1000 İhlas Suresi sabah mı, akşam mı okunur Fazileti ve önemi nedir



Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

5 Arefe günü bin İhlas ne zaman okunur Arefe Günü 1000 İhlas Suresi sabah mı, akşam mı okunur Fazileti ve önemi nedir



AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS NE ZAMAN OKUNUR?

Bin İhlas Suresi okumak arefe gününde günahlardan arınmanın yoludur. Ancak arefe günü 1000 İhlas Suresi ne zaman okunacağı da bir başka tartışmanın konusudur. Ancak her iki vakitte okunmasının mahzuru yoktur. Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen akşamdan sonra da okumaya devam edebilir.

6 Arefe günü bin İhlas ne zaman okunur Arefe Günü 1000 İhlas Suresi sabah mı, akşam mı okunur Fazileti ve önemi nedir



İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.