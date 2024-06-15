Arefe günü bin İhlas ne zaman okunur? Arefe Günü 1000 İhlas Suresi sabah mı, akşam mı okunur? Fazileti ve önemi nedir?
Arefe günü 1000 ihlas okumanın vakti Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yılda iki kez idrak edilen bayram günleri öncesi arefe gününde yapılan ibadetler de merak konusu oluyor. Pek çok fazileti ve erdemi olan arefe gününde bin İhlas Suresi okumak, işlerin hayırlı ve yolunda gitmesini de sağlıyor. Peki arefe günü bin İhlas Suresi akşam mı, sabah mı okunur?
• 15 Haziran 2024 - 12:07 • Son Güncelleme:
• 15 Haziran 2024 - 12:07 • Son Güncelleme: