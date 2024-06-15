Arefe günü bin İhlas ne zaman okunur? Arefe Günü 1000 İhlas Suresi sabah mı, akşam mı okunur? Fazileti ve önemi nedir?





İHLAS SURESİ OKUNUŞU



Bismillahirrahmânirrahîm.



1- Kul hüvellâhü ehad



2- Allâhüssamed



3- Lem yelid ve lem yûled



4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad



İHLAS SURESİ ANLAMI



Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.



1- De ki; O Allah bir tektir.



2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).



3- Doğurmadı ve doğurulmadı



4- O 'na bir denk de olmadı.