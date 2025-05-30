Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti! Arefe günü İhlas Suresi ne zaman okunur, 1000 İhlas okurken besmele çekilir mi? Arefe günü bin İhlas Suresi okumak
Arefe günü 1000 ihlas suresi okumanın fazileti, arefe gününü dua ve ibadet ederek geçirecekler tarafından araştırılıyor. 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı arifesi yaşanacak. Arefe gününde 1000 ihlas okumanın birçok fazileti olduğu biliniyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in hadis-i şeriflerinde de 1000 ihlas okumanın fazileti vurgulanmıştır. Peki, Arefe günü 1000 ihlas ne zaman okunur, hangi vakitte okunmalı? Bayram öncesi Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri nelerdir? İşte konuya ilişkin bütün bilgiler.
• 30 Mayıs 2025 - 12:36 • Son Güncelleme:
• 30 Mayıs 2025 - 12:36 • Son Güncelleme: