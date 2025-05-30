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GündemArefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti! Arefe günü İhlas Suresi ne zaman okunur, 1000 İhlas okurken besmele çekilir mi? Arefe günü bin İhlas Suresi okumak
HaberlerGündem Haberleri Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti! Arefe günü İhlas Suresi ne zaman okunur, 1000 İhlas okurken besmele çekilir mi? Arefe günü bin İhlas Suresi okumak

Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti! Arefe günü İhlas Suresi ne zaman okunur, 1000 İhlas okurken besmele çekilir mi? Arefe günü bin İhlas Suresi okumak

Arefe günü 1000 ihlas suresi okumanın fazileti, arefe gününü dua ve ibadet ederek geçirecekler tarafından araştırılıyor. 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı arifesi yaşanacak. Arefe gününde 1000 ihlas okumanın birçok fazileti olduğu biliniyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in hadis-i şeriflerinde de 1000 ihlas okumanın fazileti vurgulanmıştır. Peki, Arefe günü 1000 ihlas ne zaman okunur, hangi vakitte okunmalı? Bayram öncesi Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri nelerdir? İşte konuya ilişkin bütün bilgiler.

• 30 Mayıs 2025 - 12:36 • Son Güncelleme:
• 30 Mayıs 2025 - 12:36 • Son Güncelleme:
1Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti Arefe günü İhlas Suresi ne zaman okunur, 1000 İhlas okurken besmele çekilir mi Arefe günü bin İhlas Suresi okumak

Arefe günü 1000 ihlas ne zaman okunur, Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nedir? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından bildirilmiştir. İşte Arefe günü 1000 ihlas suresi okumanın fazileti…

2KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu yıl Kurban Bayramı arefe günü 26 Nisan 2023 Salı günüdür.

3AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS NE ZAMAN, HANGİ VAKİTTE OKUNUR

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS NE ZAMAN, HANGİ VAKİTTE OKUNUR?

Hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.

4Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti Arefe günü İhlas Suresi ne zaman okunur, 1000 İhlas okurken besmele çekilir mi Arefe günü bin İhlas Suresi okumak

Arefe günü Bin İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir. Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.

5AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ NELERDİR

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Peygamber efendimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili ‘Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor. Namazlarda ve günlük ibadetlerde sıklıkla okunan İhlas Suresi, Müslümanların Allah tasavvurlarının gelişmesini sağlar. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah övgü ve şükürlerin tek sahibidir. O ''Ol'' dediğinde her şey olur. İnsanları ''sadece'' kendisine ibadet etsinler diye yaratmıştır. Burada ''sadece'' vurgusu son derece önemlidir

6Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti Arefe günü İhlas Suresi ne zaman okunur, 1000 İhlas okurken besmele çekilir mi Arefe günü bin İhlas Suresi okumak

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

"Arefe Günü'ne hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği gündür."

"Arefe Günü oruç tutanların, iki senelik günahları af olur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır."

"Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur." (Hepsini Besmele ile okumalıdır.)

"Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur."

7AREFE GÜNÜNDE PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA

AREFE GÜNÜNDE PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA

Arapçası: Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran.Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî

Anlamı: Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle. (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.