Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti! Arefe günü İhlas Suresi ne zaman okunur, 1000 İhlas okurken besmele çekilir mi? Arefe günü bin İhlas Suresi okumak

Bir hadis-i şerifte:



"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.



Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)



Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:



"Arefe Günü'ne hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği gündür."



"Arefe Günü oruç tutanların, iki senelik günahları af olur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır."



"Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur." (Hepsini Besmele ile okumalıdır.)



"Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur."