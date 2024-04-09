Arefe (bugün) ikindi ve akşam arası bu duayı okuyun! Arefe günü yapılacak ibadetler hangileri? İşte arefe günü tesbih ve zikirler





AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELER?



Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır.



Arefe günü Allah'ın cehennem ateşinden en çok azat ettiği gündür. "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.