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Gündem Arefe (bugün) ikindi ve akşam arası bu duayı okuyun! Arefe günü yapılacak ibadetler hangileri? İşte arefe günü tesbih ve zikirler
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Arefe (bugün) ikindi ve akşam arası bu duayı okuyun! Arefe günü yapılacak ibadetler hangileri? İşte arefe günü tesbih ve zikirler

Ramazan ayının son günü olan arefe gününe özel ibadet ve dualar müslümanların gündeminde yerini aldı. Bu özel günde, yani 9 Nisan Salı arefe gününde yapılacak ibadetler arasında ikindi ve akşam ezanı arasında bir dua da yer alıyor. Tesbih ve zikirlerle arefe gününü ibadetle geçirmek isteyenler için haberimizde arefe ibadetleri yer alıyor.

• 09 Nisan 2024 - 08:24 • Son Güncelleme:
• 09 Nisan 2024 - 08:24 • Son Güncelleme:
1 Arefe (bugün) ikindi ve akşam arası bu duayı okuyun Arefe günü yapılacak ibadetler hangileri İşte arefe günü tesbih ve zikirler

Arefe günü ibadetleri arasında en çolk merak edilen ikindi ve akşam ezanı arasında yer alan bir dua yer aldı. Bu yıl Ramazan bayram 10 12 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Bu nedenle 9 Nisan Salı arefe gününde ibadet, tesbih ve zikirler araştırılmaya başlandı. "Arefe günü hangi ibadetler yapılır?" sorusuna yanıt aradık.

2 Arefe (bugün) ikindi ve akşam arası bu duayı okuyun Arefe günü yapılacak ibadetler hangileri İşte arefe günü tesbih ve zikirler



AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELER?

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır.

Arefe günü Allah'ın cehennem ateşinden en çok azat ettiği gündür. "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.

3 Arefe (bugün) ikindi ve akşam arası bu duayı okuyun Arefe günü yapılacak ibadetler hangileri İşte arefe günü tesbih ve zikirler



Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ‘ Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.’

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala’nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

4 Arefe (bugün) ikindi ve akşam arası bu duayı okuyun Arefe günü yapılacak ibadetler hangileri İşte arefe günü tesbih ve zikirler



Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı.

Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere

‘Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh’ İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.

5 Arefe (bugün) ikindi ve akşam arası bu duayı okuyun Arefe günü yapılacak ibadetler hangileri İşte arefe günü tesbih ve zikirler



Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

1. İhlâs Suresi

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

Ayrica Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer."

6 Arefe (bugün) ikindi ve akşam arası bu duayı okuyun Arefe günü yapılacak ibadetler hangileri İşte arefe günü tesbih ve zikirler



AREFE GÜNÜ DUASI NASIL OKUNUR?

Arefe günü için özel bir ibadet bulunmuyor. Ancak dini alimler bugün içerisinde İhlas Suresi’nin sürekli okunması gerektiğine dair bilgilendirmeler yapıyor.