Arefe (bugün) ikindi ve akşam arası bu duayı okuyun! Arefe günü yapılacak ibadetler hangileri? İşte arefe günü tesbih ve zikirler
Ramazan ayının son günü olan arefe gününe özel ibadet ve dualar müslümanların gündeminde yerini aldı. Bu özel günde, yani 9 Nisan Salı arefe gününde yapılacak ibadetler arasında ikindi ve akşam ezanı arasında bir dua da yer alıyor. Tesbih ve zikirlerle arefe gününü ibadetle geçirmek isteyenler için haberimizde arefe ibadetleri yer alıyor.
• 09 Nisan 2024 - 08:24 • Son Güncelleme:
• 09 Nisan 2024 - 08:24 • Son Güncelleme: