Ardahan'da zorlu kış hazırlığı başladı: Besiciler tarlalarda gece gündüz çalışıyor!

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Hasat edilen arpa ve buğdaylar tarlalardan toplanarak patosun bulunduğu alanlara taşınıyor. Burada makine yardımıyla işlenen ürünlerden dane ayrılırken saman da hayvanların kışlık yeminde kullanılmak üzere değerlendiriliyor.Çiftçiler için patos mesaisi oldukça zahmetli bir süreç olarak öne çıkıyor. Ürünlerin taşınması, makineye verilmesi, samanın toplanması ve depolanması sırasında yoğun emek harcanıyor.



Özellikle hayvancılığın önemli geçim kaynaklarından biri olduğu kırsal bölgelerde samanın kış ayları için büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Yaz boyunca yapılan çalışmalarla hazırlanan yem ve saman, havaların soğumasıyla birlikte hayvanların beslenmesinde kullanılacak.