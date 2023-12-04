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Arda Turan'ın Seçil Erzan ile yeni ses kaydı ortaya çıktı! 'Çok gergin, ölmek istiyorum'

Ünlü isimleri dolandıran Seçil Erzan'a en fazla para kaptıran isim olan Galatasaraylı eski futbolcu Arda Turan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı. Arda Turan'ın verdiği paraları geri alamaması üzerine Erzan'la arasında aracılık yapan kardeşi Okan Turan'a gönderilen ses kaydında "Ben bu hallere düşecek adam değildim" diyerek sitem eden Arda, "Bize yazılı olarak ISIN kodu mudur nedir onların hepsini, imzalı kağıtları versin. Benim elimde bundan sonra belge olacak. Ben ona ne yapacağımı göstereceğim" ifadelerini kullanıyor. Okan Turan, ağabeyinin sesli mesajını Erzan'a iletmesi üzerine Erzan ise, "Ne yapacağız Okan. Çok üzülüyorum. Ölmek istiyorum. Ağabeyin çok gergin" dediği görüldü.

• 04 Aralık 2023 - 08:52 • Son Güncelleme:
• 04 Aralık 2023 - 08:52 • Son Güncelleme:
1Arda Turanın Seçil Erzan ile yeni ses kaydı ortaya çıktı Çok gergin, ölmek istiyorum

İstanbul'da özel bir bankanın şube müdürlüğünü yapan Seçil Erzan'ın "Fatih Terim fonu" adı altında milyarlık vurgunuyla ilgili her gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Erzan'a 13.9 milyon doları elden veren ve bu paranın ise yalnızca 6.4 milyon dolarını geri alabilen Eyüpspor Teknik Direktörü, Galatasaraylı eski futbolcu Arda Turan 7.5 milyon dolarla en çok para kaptıran isimlerin başında geliyor.

2BEN GEREKENİ YAPACAĞIM

'BEN GEREKENİ YAPACAĞIM'

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan ve Atakan Irmak'ın haberine göre; Kardeşi Okan Turan aracılığıyla Erzan'dan ödeme için haber bekleyen ama her seferinde olumsuz cevap alan Arda, kardeşine gönderdiği 10 Mart 2023 tarihli ses kaydında şu ifadeleri kullanıyor:

3Arda Turanın Seçil Erzan ile yeni ses kaydı ortaya çıktı Çok gergin, ölmek istiyorum

Abicim şimdi ben çok konuşuyorum diye hani böyle söylendim. Söylendim diye o biraz fazla hani böyle idare et. İdare et. Biz söyleniyoruz. Söyleniyoruz. O, 'He' diyor. Ağlıyor. Konuyu geçiyor, istediğini yaptırıyor, kapatıyor. O sanıyor ki ben hiçbir şey yapmayacağım. Ben çocuklarımın üzerine yemin ettim. Ben gerekeni yapacağım. Anladın mı. O benim için bitmiştir. Konu da kapanmıştır.

4Arda Turanın Seçil Erzan ile yeni ses kaydı ortaya çıktı Çok gergin, ölmek istiyorum

Bu işleri toparlayacağım. Senden ricam konuş onunla. Bize yazılı olarak ISIN kodu mudur nedir onların hepsini, imzalı kağıtları versin. Benim elimde bundan sonra belge olacak. Ben... Ben çok kötü yapacağım.

5Arda Turanın Seçil Erzan ile yeni ses kaydı ortaya çıktı Çok gergin, ölmek istiyorum

Ben bu hallere düşecek adam değildim. Ben o kadar söylüyorum. Ben biraz fazla konuştuk çünkü fazla böyle. Ha şöyle olur, böyle olur. Ben ona ne yapacağımı göstereceğim.

6ARAMAZ DEĞİL Mİ KİMSEYİ

'ARAMAZ DEĞİL Mİ KİMSEYİ?'

Dava dosyasındaki bilgilere göre bu sesli not Okan Turan tarafından Seçil Erzan'a gönderildi. Erzan ise, "Ne yapacağız Okan. Çok üzülüyorum" şeklinde mesaj atarken, Okan Turan ise, "Uğraşacağız biraz. Sakinleştireceğiz" diyerek Erzan'ı teskin ediyor. Erzan devamında, "Çok gergin. Aramaz değil mi kimseyi?" diyerek tedirginliğini gösteriyor.

7Arda Turanın Seçil Erzan ile yeni ses kaydı ortaya çıktı Çok gergin, ölmek istiyorum

O.T: Ablacım nedir durum. Çok gerildi bizimki! (Arda Turan'ı kastediyor)

S.E: Okan ben de artın inan deliriyorum. Çok sinirlerim bozuldu. Ben de bekliyorum. Elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Gelsin hemen arayacağım seni. Biliyorum yemin ederim ölmek istiyorum ben artık.

8Arda Turanın Seçil Erzan ile yeni ses kaydı ortaya çıktı Çok gergin, ölmek istiyorum

O.T: Tamam ablacım sen de sakin ol. Olur böyle.kastediyor)

S.E: Ne olur sakinleşsin ben de aklıselim çözeyim şu işi. Bittim artık Okan insanlıktan çıktım.kastediyor)

O.T: Ben biraz konuşurum. Sen de sakin ol. Olur böyle şeyler. İdare edeceğiz. Ödeme yapamadı ona gergin. Sakin ol sen de.

9Arda Turanın Seçil Erzan ile yeni ses kaydı ortaya çıktı Çok gergin, ölmek istiyorum
10Arda Turanın Seçil Erzan ile yeni ses kaydı ortaya çıktı Çok gergin, ölmek istiyorum

S.E: Olmuş bitmiş işi mahvedeceğim. Ölmek istiyorum. İyi ki varsın. Çok kötü konuştu benimle. Bittim artık. Yerin dibine girdim. Hayatımı riske attım inan. Yanlış bir şey yapmasın ben bitirene kadar.

11Arda Turanın Seçil Erzan ile yeni ses kaydı ortaya çıktı Çok gergin, ölmek istiyorum

O.T: Tamam sen onu boşver düşünme onu. Geçen hafta bana da öyleydi. Sen düşünme onu valla. Sen işine konsantre ol. Ya merak etme sen geçince siniri toplanır her şey. Güven bana iyi misin abla nasılsın?S.E: İyi değilim ablacım. Ağabeyin de çok gergin yazıyor. Korkmaya başladım. Psikolojim iyice bozuldu. Dayanamıyorum.

12PARA GELİR Mİ BUGÜN EN AZINDAN GAZINI ALIRIZ

"PARA GELİR Mİ BUGÜN EN AZINDAN GAZINI ALIRIZ"

O.T: Abla nasılsın var mı bir gelişme. Sordu bizimki. İyi misin ablacığım?

S.E: Değilim, bekliyorum ve Arda çok gergin.

13Arda Turanın Seçil Erzan ile yeni ses kaydı ortaya çıktı Çok gergin, ölmek istiyorum

O.T: Bana da gergin. Aynı durumdayız. İhtimal var mı bugün.(Para gelme ihtimalini soruyor) En azından kendine gelir gazını alırız, bir rahatlar.

S.E: Var ablacığım var. Olmasa kendimi yer bitirirdim.

O.T: Kıyamam sana, sıkma canını. İdare edeceğiz abla. Beni zaten bugün hiç çıkarmadı. 'Otur evinde bekle. Haber gelecek' dedi. Öyle duruyorum ben de.

14Arda Turanın Seçil Erzan ile yeni ses kaydı ortaya çıktı Çok gergin, ölmek istiyorum

O.T: Var mı Umut abla

S.E: Çok ağır şeyler yazıyor.

15İŞTE ERZANIN ÇEKİRDEK KADROSU

İŞTE ERZAN'IN ÇEKİRDEK KADROSU

SABAH, Seçil Erzan ve para alış verişlerinde kurye olarak kullandığı çekirdek kadrosunun dava dosyasındaki görüntülerine de ulaştı. İşte o fotoğraflar ve 6 kişilik çekirdek kadro: Seçil Erzan, Nazlı Can, Atilla Yörük, Ali Yörük, Adem Aksaka ve Hüseyin Kurtuluş.