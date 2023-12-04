Arda Turan'ın Seçil Erzan ile yeni ses kaydı ortaya çıktı! 'Çok gergin, ölmek istiyorum'
Ünlü isimleri dolandıran Seçil Erzan'a en fazla para kaptıran isim olan Galatasaraylı eski futbolcu Arda Turan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı. Arda Turan'ın verdiği paraları geri alamaması üzerine Erzan'la arasında aracılık yapan kardeşi Okan Turan'a gönderilen ses kaydında "Ben bu hallere düşecek adam değildim" diyerek sitem eden Arda, "Bize yazılı olarak ISIN kodu mudur nedir onların hepsini, imzalı kağıtları versin. Benim elimde bundan sonra belge olacak. Ben ona ne yapacağımı göstereceğim" ifadelerini kullanıyor. Okan Turan, ağabeyinin sesli mesajını Erzan'a iletmesi üzerine Erzan ise, "Ne yapacağız Okan. Çok üzülüyorum. Ölmek istiyorum. Ağabeyin çok gergin" dediği görüldü.
• 04 Aralık 2023 - 08:52 • Son Güncelleme:
• 04 Aralık 2023 - 08:52 • Son Güncelleme: