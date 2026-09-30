Arazi satın alıp hobi olarak başladı: 4 yılda markasını kurdu

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Arkadaşlar, 'Safiye, bana 1 kilo, 2 kilo gönder' dedi. Sonra dedim ki 'erişte yapmaya başlayayım.' Tavukların yumurtalarını değerlendirmek acıyla erişte kesmeye başladım. İki kızım ve gelinimin yardımıyla tarhana, kuşburnu yapmaya başladık. Sonra 'biz neden pazara çıkmıyoruz' dedim. Orada ürettiğim ürünleri satmaya başladım. Sonra bir akşam annem geldi, 'kızım sen bu bağın üzümlerini ne yapıyorsun, sana ak pekmez, yapmayı öğreteyim' dedi. Biz o akşam annemle pekmezi yapmaya başladık. Ben sonra bunları sosyal medya üzerinden hobi olarak paylaşmaya başladım. Sonra gören insanlar, 'Safiye bana da getir' derken, satışa başladık. İnsanlar çok sevdiler. Çorum'da düzenlenen gastronomi programlarına onlara davet edildik. Oralara gittik, ufkumuz açıldı. Ürünlerimizin patentini aldık. 'Safiye'nin Yöresel Ürünleri' adında kendi markamızı kurduk" dedi.