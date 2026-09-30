Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemArazi satın alıp hobi olarak başladı: 4 yılda markasını kurdu
HaberlerGündem Haberleri Arazi satın alıp hobi olarak başladı: 4 yılda markasını kurdu

Arazi satın alıp hobi olarak başladı: 4 yılda markasını kurdu

30.09.2026 - 12:31Güncellenme Tarihi:

Çorum'un Osmancık ilçesinde satın aldığı arazide hobi amaçlı yöresel ürünler üretmeye başlayan Safiye Yılmaz, 4 yılın sonunda artan pazar deneyimi ve müşteri memnuniyetinin ardından, kendi el emeği olan tüm doğal ürünleri "Safiye'nin Yöresel Ürünleri" adıyla markalaştırdı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Arazi satın alıp hobi olarak başladı: 4 yılda markasını kurdu

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Safiye Yılmaz, 4 yıl önce satın aldıkları 3,5 dönümlük arazide domates, biber gibi ürünler yetiştirmeye başladı. Daha sonra arazinin bir kısmında bulunan ilçenin coğrafi işaretli lezzetlerinden olan "Osmancık karası" üzümleri ve yapraklarını değerlendirmek isteyen Yılmaz, annesinden "ak pekmez" yapmayı öğrendi.

2Arazi satın alıp hobi olarak başladı: 4 yılda markasını kurdu

Safiye Yılmaz, iki kızı ve geliniyle yaptığı ürünleri semt pazarında satışa sundu. Ürünlerini sosyal medyada da paylaşan Safiye Yılmaz'ın hobi amacıyla başladığı üretim kısa sürede büyük ilgi görmeye başladı. Yetiştirdiği tavukların yumurtalarını kullanarak sebze püreli, ıspanaklı ve havuçlu erişte yapımına da başlayan Yılmaz, tarhana, kuşburnu ve salça gibi yöresel ürünleri de üreterek satıyor.

3Arazi satın alıp hobi olarak başladı: 4 yılda markasını kurdu

Artan pazar deneyimi ve müşteri memnuniyetinin ardından işini büyütmeye karar veren Yılmaz, kendi el emeği olan tüm doğal ürünleri "Safiye'nin Yöresel Ürünleri" adıyla markalaştırdı.

4Arazi satın alıp hobi olarak başladı: 4 yılda markasını kurdu

Üretim serüvenine başlama sürecini anlatan Safiye Yılmaz, "Yöresel ürün merakım önceden de vardı. Bundan 4 yıl önce bu bağı satın almakla başladı. Bahçemdeki ektiğim domatesleri, patlıcanları kurutarak bu işe başladım. Sonra 3,5 dönümlük arazimin içinde 1,5 dönüm bağın yapraklarını, üzümlerini nasıl değerlendirebileceğimi düşündüm. Bunları komşulara vermekle bitmiyordu. Ben sosyal medya hesabım üzerinden satmak istediğim üzümün, yaprağı paylaştım."

5Arazi satın alıp hobi olarak başladı: 4 yılda markasını kurdu

Arkadaşlar, 'Safiye, bana 1 kilo, 2 kilo gönder' dedi. Sonra dedim ki 'erişte yapmaya başlayayım.' Tavukların yumurtalarını değerlendirmek acıyla erişte kesmeye başladım. İki kızım ve gelinimin yardımıyla tarhana, kuşburnu yapmaya başladık. Sonra 'biz neden pazara çıkmıyoruz' dedim. Orada ürettiğim ürünleri satmaya başladım. Sonra bir akşam annem geldi, 'kızım sen bu bağın üzümlerini ne yapıyorsun, sana ak pekmez, yapmayı öğreteyim' dedi. Biz o akşam annemle pekmezi yapmaya başladık. Ben sonra bunları sosyal medya üzerinden hobi olarak paylaşmaya başladım. Sonra gören insanlar, 'Safiye bana da getir' derken, satışa başladık. İnsanlar çok sevdiler. Çorum'da düzenlenen gastronomi programlarına onlara davet edildik. Oralara gittik, ufkumuz açıldı. Ürünlerimizin patentini aldık. 'Safiye'nin Yöresel Ürünleri' adında kendi markamızı kurduk" dedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi