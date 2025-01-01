Arabasını yapay çiçeklerle donattı! 'Bu bir takıntı değil'
Trabzon’un Tonya ilçesinde özel güvenlik görevlisi Ali Yavuz İnce (38), yayla ve çiçek tutkusunu yapay çiçeklerle süslediği otomobilinde yaşatıyor. Gündelik yaşamında sadeliğe yer vermeyen İnce’nin çiçeklerle dolu renkli aracı, ilgi odağı oluyor. Hayalini aracında yaşattığını belirten İnce, “Yayla güzelliklerini aracım ve evime taşıdım. Bu bir takıntı değil, çiçekleri ve süsü çok seviyorum" dedi.
• 01 Ocak 2025 - 11:59 • Son Güncelleme:
• 01 Ocak 2025 - 11:59 • Son Güncelleme: