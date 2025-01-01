Arabasını yapay çiçeklerle donattı! 'Bu bir takıntı değil'

‘BU ARAÇ ÇOK ZAMANIMI ALDI'

Aracı süslemesinin çok zamanını aldığını söyleyen Ali Yavuz İnce, "Bu bir takıntı değil, çiçekleri ve süsü çok seviyorum. Arabanın içinde bel kuşakları, güller, fotoğraflarım ve renkli kurdeleler var. Hayatımda ilk kez fotoğraf çekilip, çerçeveletilip koltuğa koydum. Bu araç çok zamanımı aldı, çok uğraştım. Gece gündüz kendim süslendim. Çevredekiler ‘Benim arabamı da yap, seninki çok güzel oldu’ diyor. Herkes tarafından beğenildi. Başka bir araç alırsam da yine aynı süslemeleri ona da yapacağım” diye konuştu.