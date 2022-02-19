Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Tersine döndü! Sıfır araba ve ikinci el araba kredi faizleri...

Aralık ayında 0 km daha çok satılır ikinci el rağbet görmezdi. Şimdi ocak ayında da ne kadar düşük olmasa dahi satış 0 km otomobillerde oldu. İkinci elde durgunluk devam etti. Mevsimlerin etkisi var. Bir miktarda kredi faizlerinin ve kredi vadelerine ilişkin kısıtlamaların etkisi olduğunu düşünüyorum. Araç fiyatları sürekli arttığı için kasko bedeline göre hesaplanıyor kredi meblağları. 120 bin TL ve altı kasko değerine sahip bir otomobil varsa yüzde 70’ini kredi olarak alabiliyorsunuz. Bunun üzerine çıktığın zaman kademeli olarak yüzde 50 ve 30 şeklinde ilerliyor. Yüzde 70’lik kısma giren fazla otomobil kalmadı kredi yüzdesi açısından. 300 bin lira civarında düşük km ve yaşı daha genç ikinci el otomobil satın alabiliyorsunuz. Bu da ancak yüzde 30’una kredi alabileceğiniz anlamına geliyor ki bu da tüketicileri zorlayabilir.