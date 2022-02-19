Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Tersine döndü! Sıfır araba ve ikinci el araba kredi faizleri...
Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Araba almak isteyen herkesi ilgilendiriyor. Sıfır arabalarda yaşanan tedarik sıkıntısı dolayısıyla fiyatları tavan yapan ikinci el araba son yılların en durgun dönemini geçiriyor. Öte yandan uzmanlar ikinci el araba ve taşıt kredisi ile ilgili önemli bilgiler verdi. Arabaların satıcıların ellerinde kalması sebebiyle araba fiyatlarına yüzde 20 oranında düşüş yaşandığı da ifade edildi. Bunun yanında en çok satan ikinci el arabaların hangisi olduğu marka marka belli oldu. İşte araba almak isteyen herkesi ilgilendiren sıfır ve ikinci el araba ile ilgili tüm detaylar...
Araba almak isteyen milyonları ilgilendiriyor! İkinci el ve sıfır araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Milliyet Otomotiv Yazarı Levent Köprülü canlı yayında ikinci el araçlarla ve taşıt kredisi ile ilgili önemli bilgiler verdi. Pandemi dolayısıyla sıfır araçlarda yaşanan tedarik sıkıntısının ardından fiyatları tavan yapan ikinci el araçlar son aylarda dövizin belli bir seviyede kalmasıyla birlikte fiyat istikrarı yakaladı.
İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞI NEDEN DÜŞTÜ?
Konuyla ilgili CNN Türk yayınında ikinci el araç almayı düşünenler için değerlendirmelerde bulunan Milliyet Yazarı Levent Köprülü şu ifadeleri kullandı:"Kurlarda dalgalanmalar, faiz ve araç fiyatlarındaki birtakım yükselmeler bunu etkiledi. Bir dönem ikinci el otomobiller 0 km otomobillerden daha yüksek fiyata satılıyordu. Araç bulunurluğunda sıkıntı yaşandığı için insanlar ikinci ele yüklenmişti. Fiyatlar geri geldi. Kurlardaki geri çekilmeyle daha önce yüksek kurdan satılan ikinci el araçların fiyatları yukarıda kalmaya devam etti. Şimdi bu araçların elde kalması bir miktar satıcı bu fiyatları aşağı doğru yönlendirmek durumunda kaldı. Yüzde 20’lere varan fiyat düşüşleri olduğu söyleniyor. Bu piyasayı hareketlendiremiyor. Normal bir piyasada aralık ve ocak ayında hem ikinci el hem sıfır otomobilde farklı dengeler söz konusuydu.
Aralık ayında 0 km daha çok satılır ikinci el rağbet görmezdi. Şimdi ocak ayında da ne kadar düşük olmasa dahi satış 0 km otomobillerde oldu. İkinci elde durgunluk devam etti. Mevsimlerin etkisi var. Bir miktarda kredi faizlerinin ve kredi vadelerine ilişkin kısıtlamaların etkisi olduğunu düşünüyorum. Araç fiyatları sürekli arttığı için kasko bedeline göre hesaplanıyor kredi meblağları. 120 bin TL ve altı kasko değerine sahip bir otomobil varsa yüzde 70’ini kredi olarak alabiliyorsunuz. Bunun üzerine çıktığın zaman kademeli olarak yüzde 50 ve 30 şeklinde ilerliyor. Yüzde 70’lik kısma giren fazla otomobil kalmadı kredi yüzdesi açısından. 300 bin lira civarında düşük km ve yaşı daha genç ikinci el otomobil satın alabiliyorsunuz. Bu da ancak yüzde 30’una kredi alabileceğiniz anlamına geliyor ki bu da tüketicileri zorlayabilir.
EN DÜŞÜK İKİNCİ EL OTOMOBİL NE KADARA GELDİ?
En düşük otomobil fiyatı diye bir şey söyleyemeyeceğim. Marka ve modellerine göre fiyatlar değişiyor. Orta segmentte alabileceğiniz yüksek kilometreye sahip olmayan ve çok da yaşlı olmayan bir otomobil almak istiyorsanız 300 bin lira civarında bir para ayırmanız gerekiyor. Hatta 300 bin liranın üzerine çıkmanız gerekiyor. Böyle olduğu zaman alabileceğiniz kredi miktarı yüzde 30 oluyor. Yüzde 70 peşinatının olması gerekiyor. Daha önceden insanlar daha yüksek kredi çekip uzun vadelerde ödemeler yapmayı tercih ediyordu. Hem ikinci elde hem de sıfır km’de kredi tercih ediliyordu. Tüketici kredilerinin faizleri ve ikinci ele uygulanan kredi faizleri bir miktar yüksek kalıyor maalesef. Geri alınacak miktar da vade açısından kısa ve meblağ açısından bir miktar yüksek kalıyor.
Sektördeki paydaşlar da bunun farkında. İkinci el ticareti yapan kişiler ve dernekler farkında. BDDK’dan birtakım talepler içerisindeler, bu konuda görüşmeler yaptıklarını duyuyorum. Faizlerin aşağı çekilmesi konusunda kredi meblağlarının farklılaştırılması konusunda yüzde 70-50-30 baremlerinin yeniden ayarlanması gerektiğini söylüyorlar.
Yeni model yılı ile gelen araçlar bir öncekinden daha pahalı oluyor. Burada bir ÖTV matrah düzenlemesi de yapılabilir. Geçen sene yapılmıştı düzenleme. Artışlarla birlikte en düşük miktara gelen araç sayısı azalmıştı.
‘FIRSATI OLAN İKİNCİ EL ARAÇ ALABİLİR’
Kredileri karşılık olan değerlemelerin farklılaştırılmasıyla bu düzelebilir diye düşünüyorum. Yaz aylarında genelde artışlar oluyor evet. İkinci ve birinci el satışlarında artış olur fiyatlarda da artış olur. Şu an zamanı mı diye sorulur. Belki ikinci el otomobil fiyatları bir miktar aşağı çekilmişken fırsatı olan tüketicilerin bence alması doğru olabilir diye düşünüyorum."Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, geçtiğimiz haftalarda otomobil kredilerinde tutarın artırılacağına işaret ederek, taksit sayısının artırılması ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
'OTOMOBİL TARAFINDA GÜNCELLEME YAPACAĞIZ'
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben yapığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:"Genelde biz her yıl başında birtakım güncellemeler yaparız. Otomobil tarafında da güncelleyeceğimiz rakamlar var. Sektör temsilcileriyle bir toplantı yaptık. Orada tabi bizim teşvik ettiğimiz bir alan var. İthal araçlar tarafında değil de yerli araçlar tarafında kredi daha etkin olsun.
"ORTA YOLU BULACAĞIZ"
Haliyle içerideki sanayinin teşviki de önemli burada. Aynı zamanda ithalatın da yerliye kayması önemlidir. Sayıyla birlikte orada miktar da var 120 bin, 300 bin, 750 bin diye dilimler var. O dilimlerde güncelleme yaparak diyelim ilk dilim 120 bin. 120 binin yüzde 70’ini kredi alabiliyorlar. Onları güncelleyeceğiz.
Türkiye ikinci el online pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markaları sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olurken, model bazında binekte en çok Clio, hafif ticaride ise Doblo tercih edildi
Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında ocak ayı satışları, Aralık 2021'e kıyasla yüzde 54,41 azalarak 90 bin 310 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu.
Geçen yıl ocak ayında 103 bin 398 satış gerçekleşmişti. Böylece geçen yılın ocak ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 13'lük azalış görüldü. Bu yılın ocak ayında ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 olarak belirlendi.
En çok satılan 10 marka
En çok satılan 10 marka
Geçen ay 2. el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 11 bin 819 satışla Volkswagen oldu.VW'yi, 11 bin 348 adetle Renault ve 10 bin 960 adetle Fiat izledi.
Satış sıralamasında 8 bin 558 satışla Ford,
4 bin 749 ile Opel, 4 bin 740 adetle BMW, 4 bin 698 adetle Mercedes-Benz,
4 bin 393 satışla Peugeot, 4 bin 114 adetle Hyundai ve 3 bin 254 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.
Geçen ay 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 90 bin 310 adet aracın yüzde 76'sını ilk 10 marka gerçekleştirdi.
Binekte Clio ilk sırayı aldı
Ocak ayında 2. el online binek araç pazarında toplam 71 bin 937 satış gerçekleşti.
Renault Clio bu ay uzun bir süreden sonra VW'nin yerini alarak 3 bin 383 adetle en çok satılan model oldu.
Bunu 3 bin 254 adetle VW Passat,
2 bin 217 adetle Ford Focus,
2 bin 197 adetle Toyota Corolla,
1.976 adetle Opel Astra,
1.722 adetle BMW 3 Serisi,
1.676 adetle BMW 5 Serisi
1.645 adetle de VW Polo takip etti.
Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yaklaşık yüzde 34'ünü oluşturdu.
En yavaş Mercedes-Benz satıldı
En yavaş satılan 98 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.
Ocakta Türkiye pazarı satış hızı ortalama 82 gün olurken, en hızlı satılan marka 69 günle Fiat oldu.
Hafif ticaride Doblo ilk sıradaGeçen ay ikinci el online hafif ticari araç pazarında 18 bin 373 adetlik satış gerçekleşti.Fiat Doblo, 2 bin 592 adetle ocak ayının en çok satılan modeli olurken,Fiat Fiorino 2 bin 42 satışla ikinci ve Ford Transit/ Tourneo Courier de 1.904 satışla üçüncü sırada konumlandı.
Bu modelleri, 1.211 satışla Ford Transit/Tourneo Connect, ve 541 adetle de Citroen Berlingo izledi. 1.193 satışla VW Caddy,
1.152 adetle VW Transporter,
894 adetle Renault Kangoo,
886 adetle Ford Transit,
676 adetle Peugeot Partner
541 adetle de Citroen Berlingo izledi.
Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 71'ini oluşturdu.
Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyorMakine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.
Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında "Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra, OEM’lerin kurumsal 2.el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç" gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.
Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyor.
Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar, satış olarak kabul ediliyor.