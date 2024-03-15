AÖL sınavı kaç saat? AÖL sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor 2024? İşte açık öğretim lisesi sınav giriş saatleri
AÖL 1. Dönem sınavları 23 Aralık 2024 tarihinde uygulandı. AÖL 2. dönem sınav tarihinin yaklaşmasıyla AÖL sınavlarına yönelik araştırmalar da arttı. Açık lise 2. dönem sınavları için sınav giriş belgeleri, 11 Mart 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden yayımlandı. Peki, Açık lise sınavları saat kaçta başlıyor 2024? Açık lise sınavları kaç soru 2024, AÖL sınavları nasıl olacak 2024?
• 15 Mart 2024 - 16:06 • Son Güncelleme:
• 15 Mart 2024 - 16:06 • Son Güncelleme: