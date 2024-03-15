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Gündem AÖL sınavı kaç saat? AÖL sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor 2024? İşte açık öğretim lisesi sınav giriş saatleri
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AÖL sınavı kaç saat? AÖL sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor 2024? İşte açık öğretim lisesi sınav giriş saatleri

AÖL 1. Dönem sınavları 23 Aralık 2024 tarihinde uygulandı. AÖL 2. dönem sınav tarihinin yaklaşmasıyla AÖL sınavlarına yönelik araştırmalar da arttı. Açık lise 2. dönem sınavları için sınav giriş belgeleri, 11 Mart 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden yayımlandı. Peki, Açık lise sınavları saat kaçta başlıyor 2024? Açık lise sınavları kaç soru 2024, AÖL sınavları nasıl olacak 2024?

• 15 Mart 2024 - 16:06 • Son Güncelleme:
• 15 Mart 2024 - 16:06 • Son Güncelleme:
1 AÖL sınavı kaç saat AÖL sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor 2024 İşte açık öğretim lisesi sınav giriş saatleri

Açık Öğretim Liseleri dönem sınavları 16-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üç oturumlu sınava katılacak olan adaylar "AÖL sınavları saat kaçta başlıyor, kaç dakika?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 11 (on bir) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir.

2 AÇIK LİSE SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR 2024

AÇIK LİSE SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR 2024?

1. Oturum: 16 Mart Cumartesi saat 10.00'da

2. Oturum: 16 Mart Cumartesi saat 14.00'de

3. Oturum: 17 Mart Pazar saat 10.00'da uygulanacak.

3 AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ

Açık lise 2. dönem sınavları için sınav giriş belgeleri, 11 Mart 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden yayımlanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

4 AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. Dönem sınav sonuçları 17 Nisan'da açıklanacak.

5 AÖL sınavı kaç saat AÖL sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor 2024 İşte açık öğretim lisesi sınav giriş saatleri

SINAV UYGULAMASI

1. Sınav uygulamasında; Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir.

2. Sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 11 (on bir) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir.

3. Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, para, alyans, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su ve şeffaf numaralı gözlük hariç; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri bulunduran aday sınav binasına alınmayacaktır.

6 AÖL sınavı kaç saat AÖL sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor 2024 İşte açık öğretim lisesi sınav giriş saatleri

Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

5. Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

6. Adaylar, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.