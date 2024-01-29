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GündemAÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024, bugün açıklanır mı? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
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AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024, bugün açıklanır mı? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları merakla bekleniyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapıldı. Yüz yüze gerçekleştirilen AÖF sınavların ardından adaylar sonuçları öğrenmek için gözler AÖF duyuru sayfasına çevrildi. Peki, AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı…

• 29 Ocak 2024 - 12:16 • Son Güncelleme:
• 29 Ocak 2024 - 12:16 • Son Güncelleme:
1AÖF final sonuçları açıklandı mı AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024, bugün açıklanır mı AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF final sınav sonuçları için Anadolu Üniversitesi’nin duyuru yapması bekleniyor. Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Sonuçlar öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Anadolu Üniversitesi 2024 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı…

2AÖF FİNAL SINAVLARI AÇIKLANDI MI

AÖF FİNAL SINAVLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 akademik takvimine göre; AÖF güz dönemi final sınavları, 20-21 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Sonuçları ne henüz açıklanmadı.

3AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içerisinde erişime açıldığı görülüyor. Buna göre AÖF final sınavı sonuçlarının Şubat ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

4AÖF final sonuçları açıklandı mı AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024, bugün açıklanır mı AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

5AÖF final sonuçları açıklandı mı AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024, bugün açıklanır mı AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak. Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek.

6AÖF final sonuçları açıklandı mı AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024, bugün açıklanır mı AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.