AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024, bugün açıklanır mı? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
AÖF sınav sonuçları merakla bekleniyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapıldı. Yüz yüze gerçekleştirilen AÖF sınavların ardından adaylar sonuçları öğrenmek için gözler AÖF duyuru sayfasına çevrildi. Peki, AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı…
• 29 Ocak 2024 - 12:16 • Son Güncelleme:
• 29 Ocak 2024 - 12:16 • Son Güncelleme: