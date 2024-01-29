AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024, bugün açıklanır mı? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF final sınav sonuçları için Anadolu Üniversitesi’nin duyuru yapması bekleniyor. Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Sonuçlar öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Anadolu Üniversitesi 2024 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı…