AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME 2026: AÖF Yaz Okulu Sınavı ne zaman? AÖF Yaz Okulu sınav giriş belgesi nereden alınır?
AÖF sınav giriş belgesi görüntüleme işlemleri binlerce öğrencinin gündemindeki yerini koruyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, yaz okulu sınav tarihi, sınav giriş belgesi sorgulama ekranı, sınav yerleri ve sınav günü detaylarını araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınav yerleri açıklandı mı? İşte 2026 AÖF yaz okulu sınavına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
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AÖF öğrencileri için yaz okulu sınavı heyecanı başladı. Yaz okulunda ders alan ve mezuniyet ya da ders tamamlama hedefi bulunan binlerce aday, sınava gireceği okul, bina ve salon bilgilerini öğrenmek istiyor. Özellikle AÖF sınav giriş belgesi görüntüleme 2026, AÖF sınav yerleri sorgulama, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve AÖF giriş belgesi alma ekranı gibi aramalar son günlerde yoğunluk kazandı.
Sınav öncesinde yayımlanan giriş belgeleri sayesinde adaylar, sınava katılacakları merkez ve oturum bilgilerine ulaşabiliyor. Peki sınav tarihi belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl görüntüleniyor?
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN 2026?
Anadolu Üniversitesi'nin 2025-2026 akademik takvimine göre AÖF Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Yaz okulu eğitim dönemi de sınavın yapılacağı gün sona erecek. Bu nedenle öğrencilerin sınav günü ve saatine ilişkin bilgileri sınav giriş belgeleri üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Evet. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı Yaz Okulu Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin erişimine açıldı.
Sınav giriş belgesinde;
Sınav merkezi bilgisi,
İl ve ilçe bilgisi,
Bina ve salon numarası,
Sıra numarası,
Sınav tarihi,
Sınav saati gibi detaylar yer alıyor.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
AÖF yaz okulu sınavına katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.
SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Belgeye ulaşmak için öğrencilerin sisteme giriş yaparak sınav işlemleri bölümünü kullanmaları gerekiyor.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA ADIMLARI
Öğrenci Bilgi Sistemi'ne giriş yapın.
T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile oturum açın.
"Sınav İşlemleri" menüsünü seçin.
"Sınav Giriş Belgesi" ekranına girin.
Belgenizi görüntüleyerek çıktısını alın.
AÖF SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?
AÖF sınav yerleri, sınav giriş belgesi üzerinden sorgulanabiliyor. Öğrenciler sisteme giriş yaptıktan sonra;
Hangi il ve ilçede sınava gireceğini,
Okul ve bina bilgisini,
Salon numarasını,
Sıra numarasını,
Sınav saatini öğrenebiliyor.
Bu nedenle adayların sınav öncesinde belgelerini kontrol ederek sınava girecekleri merkezi önceden incelemeleri tavsiye ediliyor.
AÖF SINAVINDA YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKEN BELGELER
Sınava katılacak adayların;
Fotoğraflı sınav giriş belgesi,
T.C. Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanı,
Gerekli durumlarda geçerli pasaport bulundurmaları gerekiyor.
Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınav günü sorun yaşayabileceğinden gerekli evrakların önceden hazırlanması önem taşıyor.
AÖF YAZ OKULU SINAVI İÇİN SON UYARILAR
Sınav günü mağduriyet yaşamamak için adayların sınav giriş belgelerini yazdırmaları, kimlik belgelerini yanlarına almaları ve sınav merkezine erken gitmeleri öneriliyor. Ayrıca sınav yeri bilgilerinin son kez kontrol edilmesi, olası karışıklıkların önüne geçilmesini sağlayacaktır.