Antalya'daki faica sonrası da Ordu'da teleferiğe yoğun ilgi
Antalya'daki teleferik kazasının ardından İzmir'de teleferiğe ilgi azaldığı belirtilirken, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki teleferik tesislerindeki ziyaretçi sayısına ise etki etmediği bildirildi. ORBEL A.Ş. Genel Müdürü Muhammet Günaydın, "Herhangi bir olumsuz durum yaşanmıyor. Vatandaşlarımız normal günlerde olduğu gibi ilgi gösteriyor" dedi.
Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)
• 13 Nisan 2024 - 18:12 • Son Güncelleme:
Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)
• 13 Nisan 2024 - 18:12 • Son Güncelleme: