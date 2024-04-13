Antalya'daki faica sonrası da Ordu'da teleferiğe yoğun ilgi

Bizim teknik ekibimiz bu konuda Türkiye’nin en iyi ekibi. İnsan sağlığını hiçbir zaman ihmal edecek davranış içerisine biz girmeyiz. Ayrıca bizim bu teleferiğimiz İtalya’dan sürekli izleniyor. Bir sorun olduğunda onlar da müdahale edebiliyor. Ağır bakımlarını da zaten İtalya’daki ekipler gelerek, burada yapıyor."